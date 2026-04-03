Cucamelon patří do čeledi tykvovitých a jeho domovinou je oblast od Mexika až po Venezuelu. Ačkoli se mu v češtině někdy přezdívá miniokurčička mexická nebo kukameloun, ve světě má mnohem barvitější názvy. Angličtina pro něj používá složený výraz „cucamelon“ (spojení slov cucumber a melon), ale také „mouse melon“ (myší meloun) nebo „Mexican sour gherkin“. Ve španělštině se mu říká „sandita“, což v překladu znamená doslova „malý meloun“. Rostlina je bujně rostoucí liána, která v příznivých podmínkách dosahuje délky 2,5 až tří metrů. Její listy jsou drsné, troj- až pětilaločné a velmi připomínají listy klasické okurky, jsou však drobnější a jemnější. Cucamelon je jednodomá rostlina, což znamená, že na jedné rostlině rostou jak samčí, tak samičí květy.
Vypadá jako mini meloun, chutná jako okurka s limetkou: Seznamte se s cucamelonem, hitem českých zahrad!
V posledních letech se v českých zahradách a na balkonech objevuje rostlina, která na první pohled mate tělem. Vypadá jako miniaturní meloun velikosti angreštu či hroznového vína, ale po zakousnutí vás dostane osvěžující chutí okurky s jemným nádechem limetky. Seznamte se s cucamelonem, exotickým pokladem ze Střední Ameriky, který je nejen roztomilý, ale i neuvěřitelně zdravý a nenáročný.
Superpotravina z Mexika: Co ukrývá pod slupkou?
Cucamelon není jen vizuální kuriozita, ale i nutriční bomba. Plody mají velmi nízkou energetickou hodnotu – pouze 15 kalorií na 100 gramů. Přesto jsou bohaté na vitamíny A, C, K, karoteny a kyselinu listovou. Z minerálních látek v nich najdeme zejména draslík, fosfor a vápník. Vědecké studie potvrzují, že plody obsahují širokou škálu biologicky aktivních látek, jako jsou alkaloidy, třísloviny, flavonoidy, terpenoidy a saponiny. Výzkumy naznačují silnou antioxidační aktivitu, která pomáhá tělu bojovat proti volným radikálům. V tradiční medicíně se cucamelon využívá ke snížení krevního tlaku a hladiny cukru v krvi u diabetiků. Unikátní složkou jsou tzv. cucurbitaciny, které vykazují protizánětlivé účinky a jsou předmětem zkoumání v souvislosti s léčbou závažných onemocnění.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Znáte bílé jahody? Chutnají po sladkém ananasu, jsou nabité vitaminy a můžou je i alergici!
Jak na úspěšné pěstování: Krok za krokem
Pěstování cucamelonu je v našich podmínkách poměrně snadné, protože rostlina je odolná a netrpí na běžné plísně okurek tak fatálně jako klasické odrůdy.
1. Výsev a předpěstování: Protože je cucamelon teplomilná rostlina, která nesnáší mráz, doporučuje se začít s předpěstováním uvnitř nebo ve skleníku koncem dubna či v květnu. Semena klíčí přibližně 10 dní při teplotě 22–24 °C. Vyséváme 3–4 semínka do hloubky asi dva centimetry a následně vyjednotíme nejsilnější sazenici.
2. Výsadba ven: Na záhon nebo balkon rostliny přemísťujeme až v červnu, kdy definitivně pomine nebezpečí přízemních mrazíků. Cucamelon miluje plné slunce a dobře propustnou půdu bohatou na živiny. Ideální spon výsadby je přibližně 15 cm v řadě, přičemž řady by měly být od sebe vzdálené cca 80–90 cm.
3. Podpora pnutí: Nezapomeňte na oporu! Cucamelon se pne pomocí dvakrát spirálovitých úponků a potřebuje síť, mříž, plot nebo alespoň natažené provázky. Bez opory se rostlina bude plazit po zemi, což zvyšuje riziko zahnívání plodů.
4. Zálivka a péče: Rostliny vyžadují přiměřenou a stabilní zálivku. Důležité je zalévat přímo ke kořenům a nesmáčet listy, abyste předešli rozvoji chorob. Cucamelon je sice relativně odolný vůči suchu, ale pravidelná vláha zajišťuje bohatší úrodu. Rostlinu není nutné zaštipovat ani prořezávat.
Pěstování na balkoně: Ideální volba pro městské zahradníky
Pokud nemáte zahradu, cucamelon je pro vás ideální volbou. Díky své schopnosti růst do výšky efektivně využívá prostor. Pro jednu rostlinu postačí nádoba o objemu 18–20 litrů (např. samozavlažovací květináč). Jako substrát je vhodný kvalitní zahradnický substrát bez rašeliny, doplněný o přírodní hnojiva nebo mykorhizní houby, které rostlině pomohou lépe hospodařit s vodou. Na balkoně se cucamelonu daří výborně, protože zde bývá chráněn před největšími výkyvy počasí.
Z jedné sezony na druhou: Cucamelon jako trvalka
Většina pěstitelů pěstuje cucamelon jako jednoletku, ale botanicky jde o vytrvalou rostlinu. Pokud chcete mít příští rok náskok, můžete na konci sezony (před prvními mrazíky) odříznout nadzemní část, ponechat asi 10 cm šlahounu a opatrně vykopat kořenové hlízy. Ty uskladněte v mírně vlhkém písku nebo pilinách v bezmrazé místnosti, podobně jako jiřiny. V květnu je pak znovu vysadíte a rostlina velmi rychle obroste.
Sklizeň a kulinářské využití
První plody můžete očekávat zhruba 60–75 dní po výsevu, obvykle od července. Sklízejte je, když dosáhnou velikosti hroznů (asi 2–3 cm) a jsou na omak pevné. Pokud je necháte přezrát, jejich slupka ztvrdne a semena uvnitř budou příliš výrazná. V kuchyni je cucamelon nesmírně univerzální:
- Čerstvý: Ideální jako zdravá „jednohubka“ pro děti, do letních salátů nebo jako originální ozdoba koktejlů.
- Nakládaný: Můžete ho zavařovat úplně stejně jako klasické okurky nakládačky. V nálevu si zachovává svou křupavost.
- Tepelně upravený: Překvapivě dobře chutná i v asijských pokrmech typu stir-fry.
Při skladování v lednici vydrží čerstvé plody asi 10 dní, poté mohou začít mírně hořknout.
Pozor na padlí i plíseň
I když je cucamelon odolnější než běžné okurky, není zcela imunní. Může být napaden padlím (bílý moučný povlak na listech) nebo plísní okurkovou. Proti těmto chorobám pomáhá prevence: vzdušný porost, zálivka ke kořenům a preventivní postřiky (např. výluh z přesličky nebo směs mléka a vody v poměru 1:5). Ze škůdců se mohou objevit mšice, svilušky nebo molice, na které platí biologická ochrana v podobě dravých roztočů či postřiků z draselného mýdla.