Aktuální zprávy z terénu potvrzují, že letošní sezona je v plném proudu a houbaři se v internetových skupinách chlubí úlovky čítajícími desítky i stovky kusů z jediné lokality. I když odborníci upozorňují na jistou nevypočitatelnost této houby, momentálně jde o nejčastěji nacházený druh v českých lesích. Úspěšné nálezy jsou hlášeny napříč republikou, od středních a severních Čech až po Olomoucko. Někteří šťastlivci dokonce hlásí nálezy až 200 kusů na jednom „fleku“!
V lesích už voní „hermelín“: Čeští houbaři hlásí stovky úlovků z jednoho jediného místa
Jaro je v plném proudu a s ním pomalu, ale jistě začíná i houbařská sezona. Zimní dřevokazné houby jsou minulostí – teď totiž přichází čas prvních skutečných jarních úlovků. V lesích, sadech i hájích se začínají objevovat kačenky české (Verpa bohemica), jedny z nejchutnějších a nejvyhledávanějších jarních hub. Takže košíky do ruky a hurá do lesa.
Jak kačenku bezpečně poznat
Kačenka česká je vřeckovýtrusná houba z čeledi smržovitých, která se objevuje velmi brzy na jaře, často již během března, a její růst může pokračovat až do května. Její vzhled je naprosto unikátní, což z ní činí vyhledávanou trofej pro každého znalce. Klobouk připomínající náprstek je jejím nejvýraznějším znakem. Dosahuje šířky až 40 mm a výšky kolem 20–60 mm. Jeho povrch je charakteristicky mozkovitě zprohýbaný s hlubokými podélnými žebry, která jsou příčně pospojována nižšími přepážkami. Barva klobouku se mění s věkem – od žlutookrové přes olivově hnědou až po tmavě hnědou u starších plodnic. Zásadním detailem pro správné určení je ovšem fakt, že klobouk je ke třeni přirostlý pouze ve své horní špičce. Spodní okraj klobouku volně visí, což připomíná právě náprstek nasazený na prst. Třeň kačenky je nepravidelně válcovitý a v dospělosti může dosahovat délky 15 až 20 cm, což je několikanásobek výšky klobouku. V mládí je třeň krátký a bílý, postupem času však žloutne a prodlužuje se. Jeho povrch bývá jemně šupinkatý nebo vločkatý. Uvnitř bývá v mládí vyplněn řídkým bílým vatovitým pletivem, které se v dospělosti stává komůrkovitým nebo mizí, takže třeň působí dutě. Zajímavostí pro milovníky mikroskopie je, že ve vřecku kačenky české najdeme pouze dva obrovské elipsovité výtrusy, což je mezi houbami vzácný jev. Celá plodnice je dosti křehká a vyznačuje se příjemnou vůní, která mnoha houbařům připomíná vůni hermelínu.
Kam vyrazit? Hledejte třešně a světlé háje
Pokud chcete být při hledání úspěšní, musíte se zaměřit na specifická stanoviště. Kačenky nejsou houby, které rostou „všude“, ale mají svá oblíbená místa, jimž se v hantýrce říká „kačenkoviště“. Naprostým jmenovatelem úspěchu jsou staré třešňové sady, třešně ptačí, trnky, hlohy nebo šípkové keře. Často se objevují také pod osikami, topoly, vrbami, jasany nebo olšemi a pod bohatým listovým opadem obecně. Jejich hledání vyžaduje trpělivost a bystré oči, protože se v listí dokonale maskují. Často platí pravidlo, že dokud nenajdete první, nevidíte žádnou. Jakmile se však na jednom místě zastavíte a „nakoukáte“ terén zblízka, začnou se kolem vás objevovat další a další plodnice.
Pozor na záměny: Přítel smrž a nebezpečný ucháč
Při sběru hub je důležitá obezřetnost a nejinak je to i u kačenky. I tato houba má několik podobných druhů – jeden z nich je výborná jedlá houba, druhý naopak nebezpečně jedovatý.
Smrž vs. kačenka
Smrže (Morchella) jsou také velmi ceněné jedlé houby a rostou v podobném období, jejich hlavní sezona je však spíše v dubnu a květnu. Zásadní rozdíl je v klobouku: kačenka ho má volný jako náprstek, zatímco smrž je přirostlý ke třeni. Klobouk smrže připomíná včelí plástev s jamkami, kdežto kačenka je spíše mozkovitě zprohýbaná. Záměna však není nebezpečná, protože všechny smrže jsou jedlé.
Varování před ucháčem obecným
Mnohem nebezpečnější je záměna s ucháčem obecným (Gyromitra esculenta). Ten obsahuje jed gyromitrin, který se v těle mění na silně toxickou látku. Poznáte ho podle kaštanově hnědého, výrazně laločnatého klobouku. Na rozdíl od dutých smržů a vatovitých kačenek má uvnitř nepravidelné komůrky. Navíc často roste v jehličnatých lesích, zejména pod borovicemi.
Kačenka náprstkovitá
Existuje také kačenka náprstkovitá (Verpa conica). Je menší, vzácnější a má téměř hladký klobouk bez výrazného žebrování. Je jedlá, ale chuťově bývá považována za méně kvalitní.
Kačenka v kuchyni: Gurmánský zážitek s výstrahou
Kačenka česká patří mezi velmi ceněné jedlé houby. Má jemnou, lehce oříškovou chuť a výrazné aroma. V kuchyni se dá využít na mnoho způsobů. Skvělá je do smetanové omáčky, ke steakům, na topince nebo ve formě plněných kloboučků. Přestože je kačenka jedlá a chutná, u některých lidí může vyvolat zažívací potíže, nevolnost nebo zvracení. Nejde o klasickou otravu, ale o individuální intoleranci, která se může objevit i u lidí, kteří ji dříve jedli bez problémů. Pro snížení rizika mykologové doporučují důkladnou tepelnou úpravu, sbírat pouze mladé a zdravé plodnice a při první konzumaci ochutnat nejdříve jen malé množství a sledovat reakci těla.