Tereza Kostková ukázala zahradu snů. Svažitý pozemek proměnila v oázu klidu s bazénem i maringotkou
Zahrada Terezy Kostkové není jen krásně upravený prostor u domu, ale místo, které má duši, příběh a osobní význam. Herečka v ní našla klid, soukromí i radost z přirozeného rytmu roku. Úzký svažitý pozemek se díky chytrému návrhu proměnil v několik zahradních „pokojů“ s terasou, záhony, ohništěm, bazénem i maringotkou s divadelní minulostí.
Pro Terezu Kostkovou přitom zahrada není jen hezky upravený prostor u domu. Sama o ní mluví jako o místě, které jí dává klid, soukromí i přirozený rytmus života. „Zahrada nám dává klid, ticho, harmonii, soukromí, příjemnou práci, vůni, světlo, teplo, ovoce, zeleninu a běh života v průběhu roku v jeho nejkrásnějších barvách a obrazech,“ popsala svůj vztah k ní.
Zahrada, která má být krásná i užitečná
Kostková se při tvorbě zahrady spojila se zahradním architektem Ferdinandem Lefflerem. Nebyla to náhoda. Jak sama uvedla, s Lefflerem se potkala pracovně v rozhlase a při přípravě na rozhovor zjistila, že v mnoha věcech přemýšlejí podobně. Důležitá pro ni byla hlavně přirozenost, nikoli okázalý efekt nebo zahrada, která by působila jako výstavní kulisa.
„S Ferdinandem jsme se setkali pracovně v rozhlase a já při detailní přípravě na rozhovor pochopila, že ladíme ve spoustě věcech. Bylo mi jasné, že pokud bude takový pocit mít i on, může ze souladu vzejít už jenom harmonická zahrada. A stalo se. To podstatné je, že oba milujeme přirozenost,“ uvedla Kostková.
Právě přirozenost je v celé zahradě znát. Nepůsobí jako prostor, kde by bylo všechno podřízené dokonalému prvnímu dojmu. Je to spíš místo pro život. Má sloužit rodině, odpočinku, návštěvám, tichu i běžným radostem, jako je práce se zeminou, sklizeň ovoce a zeleniny nebo posezení venku.
Komplikovaný pozemek se změnil v několik zahradních pokojů
Pozemek nebyl jednoduchý. Je úzký, svažitý a tvarově složitý, přesto se do něj podařilo dostat překvapivě mnoho funkcí. Pomohlo rozdělení zahrady do několika teras, které na sebe navazují jako malé venkovní pokoje. Každý má jiný účel a jinou náladu.
Na dům navazuje prostorná dřevěná terasa s pobytovými schody. Ty vedou na menší travnatou plochu obklopenou kvetoucími výsadbami. Odtud se pokračuje dál, k užitkovému záhonu pod kamennou zídkou, potom k ohništi a nakonec až k bazénu v zadní části pozemku.
Právě cesta k bazénu patří k nejhezčím nápadům celé zahrady. Bazén není hned u domu, ale až na konci pozemku. Díky tomu se cesta za koupáním mění v malý rituál. Prochází se kolem rostlin, po kamenných nášlapech a přes dřevěné molo. Z obyčejného přesunu se tak stává příjemná procházka.
Maringotka s divadelní minulostí
Jedním z nejvýraznějších prvků zahrady je maringotka, která má navíc příběh blízký světu Terezy Kostkové. Původně sloužila jako kulisa v divadelní hře, dnes funguje jako úložný prostor. Do budoucna by se z ní ale mohl stát zahradní bar. Právě ona dodává zahradě lehce poetickou atmosféru a připomíná, že prostor nemusí být jen praktický. Může v sobě nést i vzpomínku, hravost a trochu divadelní nálady.
Zahrada tak není anonymní designový projekt. Má jasný rukopis majitelů a odráží jejich způsob života. Místo strohé reprezentace nabízí zákoutí, která vybízejí k tomu, aby se v nich člověk zastavil. Chvíli u záhonu, chvíli u ohně, chvíli na terase, chvíli u vody.
Soukromí, ale ne uzavřenost
Protože je zahrada úzká a v některých místech vystavená pohledům z okolí, bylo potřeba chytře pracovat se soukromím. V nejcitlivějších částech ji od sousedů oddělují dřevěné stěny. Jinde ale prostor zůstává otevřenější a vizuálně propojený s okolím, díky čemuž nepůsobí sevřeně.
To je jeden z důvodů, proč zahrada působí větší, než ve skutečnosti je. Nespoléhá na vysoké zdi a úplné odříznutí od světa. Naopak kombinuje chráněná místa s průhledy a otevřeností. Výsledkem je pocit bezpečí bez stísněnosti.
Vzpomínka na babičku zahradnici
Kostková navíc vnímá zahradu i jako pokračování rodinné tradice. V jiné své citaci zmiňuje, že se díky Ferdinandovi Lefflerovi dům přirozeně propojil se zahradou, která se stala místem krásy i užitku a navázala na tradici její babičky, vášnivé zahradnice. „Věřím, že zahrada kultivuje i naši duši,“ uvedla.
To je možná nejpřesnější popis toho, proč její zahrada působí tak osobně. Není jen o rostlinách, bazénu nebo pěkně vyřešeném svahu. Je o vztahu k místu, k domovu a k rytmu, který člověka zpomalí. Zahradničení se tu neukazuje jako povinnost, ale jako příjemná práce, která má smysl.
Středomořský nádech i česká útulnost
Výsadby jsou laděné do modrožlutých tónů a doplněné rostlinami se stříbřitými a sivými listy. Díky tomu zahrada získává jemný středomořský nádech, ale nepůsobí cize. Pořád zůstává přirozeně zabydlená, měkká a česká. Kvetoucí výsadby obklopují jednotlivé části zahrady tak, aby bylo na co se dívat z domu, z terasy i od bazénu.
Důležité je, že zahrada funguje z obou směrů. Krásné výhledy nabízí z obytných místností a hlavní terasy, ale zároveň je promyšlená i pro pohled zpátky od bazénu směrem k domu. Není to prostor na jednu fotografii. Je to zahrada, která se postupně objevuje.