Klusovi si pro svůj rodinný domov vybrali místo, které jako by samo vybízelo ke klidnějšímu životu. Na okraji lesa, v bývalé chatové oblasti, nejprve žili provizorně ve starém sadu. Teprve po dokončení novostavby se přesunuli do přízemního domu, který je otevřený okolní krajině a jehož nejvýraznějším prvkem se stalo velkorysé jezero navazující přímo na hlavní obytnou část.
Takhle by chtěl žít skoro každý: Klusovi mají u domu lesní ráj s vlastním jezerem i sadem
Tomáš a Tamara Klusovi dlouhodobě tíhnou k přírodě, rodinnému zázemí a klidnějšímu životu mimo ruch města. Stejnou atmosféru má i jejich domov na okraji lesa, kde zahrada není jen kulisou, ale živým prostorem pro děti, setkávání, pěstování i odpočinek u vody či ohně.
Právě vodní plocha dodala celé zahradě osobitý charakter. Není jen dekorací, na kterou se hezky dívá z domu. Funguje jako přirozená dominanta, ale také jako hranice, která prostor člení a dává mu jasný rytmus. Zahrada díky ní nepůsobí jako běžný pozemek kolem domu, ale spíš jako malý soukromý svět, kde se střídá voda, les, sad, ohniště, záhony i místa určená dětem a každodennímu rodinnému životu.
Zahrada pro rodinu se třemi dětmi
Hlavním cílem návrhu bylo zpřístupnit rodině všechna zákoutí pozemku. U domu na okraji lesa totiž nestačí, aby zahrada dobře vypadala z terasy. Musí fungovat v každodenním provozu, zvlášť když ji využívá početná rodina se třemi dětmi. Důležité proto bylo propojit jednotlivé části tak, aby se po zahradě dalo přirozeně chodit, objevovat ji a zároveň se v ní neztratil kontakt s okolní krajinou.
Velký terénní val, který vznikl pod jezerem, byl zpevněn kamennou zídkou. Břeh i prostor pod ní doplnily trvalkové výsadby, které změkčují technické řešení a pomáhají zahradě působit přirozeně. Místo aby zídka jen držela terén, stala se součástí kompozice. Podél ní vede osa, která dnes už nerozděluje dva původně oddělené pozemky, ale naopak je spojuje.
Právě touto cestou se dá pohodlně dojít až k ohništi. Návštěvníci cestou míjejí ovocný sad s luční výsadbou a v pozadí slyší zurčení vodních střiků. Z obyčejného přesunu se tak stává malá procházka zahradou, která má svůj začátek, atmosféru i cíl.
Ohniště jako srdce společenské části
Společenské části zahrady dominuje ohniště. Je to přirozené místo setkávání, kde se může sejít rodina i návštěvy, kde se sedí dlouho do večera a kde zahrada získává úplně jinou náladu než přes den. Oheň do prostoru přináší jednoduchost, teplo a pocit pospolitosti, který k domovu u lesa dokonale patří.
Nedaleko ohniště vznikla také produkční zeleninová zahrádka. Nejde tedy jen o okrasný prostor, ale o zahradu, která má i praktickou, živou a trochu hospodářskou stránku. Skleník, vyvýšené záhony a pěstební políčka dávají rodině možnost být v přímém kontaktu s tím, co roste, zraje a mění se během roku. V kombinaci s ovocným sadem působí zahrada zabydleně a přirozeně, nikoli jako dokonale sterilní kulisa.
Dům se zahradou propojují masivní dubové schody. Ty nejsou jen praktickým přechodem mezi úrovněmi. Fungují i jako pobytový prvek, odkud je možné sledovat dění v zahradě i v sadu. Člověk se tu může na chvíli zastavit, posadit se a mít celý prostor jako na dlani.
Cesty, které zvou k objevování
Velkou roli v zahradě hrají cesty. Celý prostor se odehrává pod korunami vzrostlých smrků a právě v jejich podrostu vznikla síť pěšin, které propojují hlavní i skrytější části pozemku. Některé působí formálněji, jiné se tváří skoro jako přirozené lesní stezky.
Betonové dlaždice se střídají s nepravidelnými kamennými nášlapy, žulovými odseky, dubovými trámy i mlatem. Díky tomu se člověk při chůzi zahradou necítí, jako by se pohyboval po jedné přesně nalinkované trase. Každý povrch má trochu jinou náladu a vede k jinému typu místa. Někde je cesta pevná a jasná, jinde měkčí, nenápadnější a víc spojená s lesním okolím.
Právě tahle proměnlivost dodává zahradě přirozenost. Nepůsobí jako prostor navržený jen k pohledu z jednoho úhlu. Je to zahrada, kterou je potřeba projít, objevovat a zažívat.
Skrytá zákoutí i slepičí výběh
Kromě hlavních pobytových částí nabízí pozemek i menší, intimnější kouty. Cesty vedou například k malé zahrádce za ložnicí, která má soukromější charakter a může sloužit jako klidné místo mimo hlavní dění. Takové detaily jsou v rodinné zahradě důležité. Ne každý kout musí být společenský, otevřený a plný pohybu. Někdy je největší luxus mít kousek prostoru, kde je možné být chvíli stranou.
Součástí zahrady je také slepičí výběh, kde žijí netradiční plemena drůbeže. I ten podporuje dojem, že nejde o zahradu vytvořenou jen pro efekt, ale o místo, které se skutečně používá. Děti tu mohou sledovat zvířata, rodina má blíž k běžnému rytmu venkovského života a zahrada získává další vrstvu života.
Lesní atmosféra s výhledem do budoucna
U vjezdu stojí kůlna z opalovaného dřeva, která do zahrady vnáší výrazný, ale přirozený materiálový prvek. V budoucnu by ji měla doplnit sauna v sadu, navržená ve stejném duchu. I to ukazuje, že zahrada není uzavřený projekt, ale prostor, který se může dál vyvíjet spolu s rodinou.
Celkově působí domov Klusových jako místo, kde se architektura nesnaží krajinu ovládnout, ale spíš se do ní citlivě vložit. Jezero, sad, lesní podrost, ohniště, zeleninová zahrádka i síť cest vytvářejí prostředí, které je krásné, ale zároveň obytné a živé.
Není to zahrada, která by chtěla ohromit dokonalostí. Její síla je v tom, že nabízí svobodu, přirozenost a kontakt s přírodou. Pro rodinu se třemi dětmi tak vznikl prostor, kde se dá běhat, pěstovat, sedět u ohně, chodit k vodě, schovat se pod stromy nebo jen pozorovat, jak se během roku mění les, sad a zahrada kolem domu.