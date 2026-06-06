Zahrádkářské pravidlo, které se v našich podmínkách neustále potvrzuje, radí počkat s venkovní výsadbou, až pominou jarní mrazíky, tedy po tzv. ledových mužích (Pankrác, Servác a Bonifác mezi 12. a 14. květnem). Rajčata jsou teplomilné rostliny a jakýkoliv pokles teploty pod 12 °C jejich růst zastavuje.
Tajemství obřích rajčat plných šťávy není jen v zálivce. Rekordní úroda začíná u zaštipování zálistků
Chuti doma vypěstovaného rajčete, které dozrálo na slunci a bylo utrženo přímo z keře, se nic nevyrovná. A ačkoliv se pěstování rajčat může zdát na první pohled složité, stačí pochopit pár základních principů, které z vaší zahrady nebo balkonu vytvoří bohatou oázu plodnosti. Klíčem k úspěchu není jen správná výsadba, ale především specifická péče, kterou rostlinám věnujete právě v průběhu června.
Ideální doba pro výsadbu do volné půdy tak nastává právě ve druhé polovině května a na začátku června, kdy jsou noci již teplé a půda dostatečně prohřátá. Pokud máte k dispozici skleník či fóliovník, můžete začít dříve, ale i zde je nutná obezřetnost. Základem jsou vždy kvalitní sazenice – měly by být zdravé, nižšího a pevného vzrůstu, ideálně s již nasazeným prvním květenstvím. Při nákupu vždy zkontrolujte také rub listů, abyste si na zahradu nezavlekli mšice či jiné škůdce.
Tajemství šikmé výsadby pro silné kořeny
Mnoho zahrádkářů dělá chybu v tom, že sazenici zasadí příliš mělce. Osvědčeným trikem je sázet rostlinu šikmo. Vyhloubíte jámu o něco hlubší, než je kořenový bal, a rostlinu do ní položíte tak, aby bylo dalších 10 až 15 cm lodyhy zahrnuto zeminou. Rostlina na této části stonku vytvoří sekundární kořenový systém, což jí později umožní mnohem efektivnější příjem živin a vláhy z hlubších vrstev půdy. Kořenový bal by však neměl být hlouběji než 10 cm, protože hlubší vrstvy půdy mohou být v době výsadby stále studené.
Výběr správné odrůdy: Od balkonu po lán
Než se pustíte do práce, musíte také vědět, co od své úrody očekáváte.
- Tyčková rajčata (např. Tornádo F1, Start F1, Toro) rostou do výšky a vyžadují pevnou oporu. Jsou ideální pro venkovní záhony i skleníky.
- Keříčková a zakrslá rajčata (např. Vilma, Semaking F1) jsou kompaktní a skvěle se uplatní v nádobách nebo menších prostorech.
- Speciality: Pokud hledáte plody pro kuchyňské zpracování, sáhněte po odrůdě Marzano Gigante 3. Pro milovníky velkých masitých plodů jsou tu tzv. bifteková rajčata jako Beefmaster. Sladká cherry rajčátka reprezentuje například velmi výnosná odrůda Sweet Million.
Červnové tajemství
V červnu rajčata rostou doslova před očima, ale právě tato bujnost může být zrádná. Rostlina má tendenci investovat energii do „zelené džungle“ listů místo do vývoje plodů. Hlavním tajemstvím bohaté sklizně je proto důsledné vyštipování bočních výhonů (tzv. zálistků).
Zálistky vyrůstají v paždí listů a rostlina do nich zbytečně směřuje drahocennou energii. Pokud je necháte růst, keř se rozbují do šířky, plody budou dozrávat pomaleji a bude jich méně. Pravidelným odstraňováním těchto výhonů (stačí je prsty vylomit) přimějete rostlinu soustředit veškerou sílu do hlavního výhonu a tvorby rajčat.
U tyčkových odrůd je ideální vést rostlinu pouze na jeden hlavní stonek. Pozor však u keříčkových odrůd – tam se zálistky neodstraňují, neboť právě na nich rostlina plodí, pouze se zaštípnutím může podpořit rozvětvení. Proč je to důležité právě v červnu?
- Světlo: Odstraněním přebytečné zeleně zajistíte, že světlo pronikne i do spodních částí rostliny, což je klíčové pro rovnoměrné dozrávání plodů.
- Prevence chorob: Vzdušnější porost po dešti či ranní rose rychleji osychá, což dramaticky snižuje riziko vzniku plísní, zejména obávané plísně bramborové.
- Energie: Živiny proudí přímo do květů a budoucích plodů.
Správná výživa a „zavlažování podmokem“
Rajčata jsou hladové rostliny. Před výsadbou je ideální do půdy zapracovat kompost nebo uleželý hnůj. V průběhu sezony pak přihnojujte každých 10–14 dní vyváženým tekutým hnojivem nebo přírodní kopřivovou jíchou. Důležitým prvkem je bor; jeho nedostatek poznáte podle toho, že se listy stáčejí a jsou světlé. V takovém případě pomůže hnojení boraxem.
Pokud jde o vodu, rajčata nesnášejí nepravidelnost. Kolísání vlhkosti vede k praskání plodů a snižování jejich jakosti. Zalévejte zásadně „podmokem“, tedy přímo ke kořenům, a snažte se, aby se voda nedostala na listy. Aby se zabránilo nadměrnému odparu vody a přehřívání půdy, je skvělým trikem nastýlání záhonů slámou.
Pěstování v květináči: Triky pro balkonáře
I na balkoně můžete mít úrodu jako ze skleníku. Klíčem je velikost nádoby – pro běžná tyčková rajčata potřebujete alespoň 20–30 litrů substrátu a hloubku ideálně 60 cm. Jednoduchým, ale nesmírně účinným tipem je dát na dno květináče posekanou trávu. Jak bude tráva postupně tlít, začne uvolňovat mírné teplo a přirozené živiny, což podpoří rychlý růst kořenů a rostlina bude doslova vzkvétat.
Opora a prostor pro život
Nikdy nezapomínejte na oporu. Tyčky nebo spirály zapíchněte k rostlinám hned při výsadbě, abyste později nepoškodili rozrostlý kořenový systém. Rostliny pravidelně vyvazujte; stabilní stonek se pod tíhou plodů nezlomí a lépe využije sluneční energii.
Pokud jde o rozestupy, dopřejte jim prostor. Mezi tyčkovými rajčaty nechte alespoň 50–60 cm a mezi řádky 70 cm. Jen tak zajistíte dostatečné proudění vzduchu, které je tou nejlepší ochranou proti chorobám. Zajímavým tipem z oblasti permakultury je pěstování rajčat společně s bulvovým celerem – tyto dvě plodiny si vzájemně prospívají a zároveň mají podobné nároky na výživu.
Péče v průběhu léta
Jakmile se začnou tvořit první plody, odstraňujte nejstarší spodní listy, které často žloutnou. Tím rostlinu provzdušníte. Kolem poloviny léta se doporučuje u tyčkových odrůd zaštipovat hlavní vrchol. Tím se zastaví růst do výšky a rostlina nasměruje veškerou zbývající energii do dozrávání plodů, které již na keři jsou. To je důležité zejména ve venkovních podmínkách, kde by nové plody nasazené koncem srpna již nestihly dozrát.
Dodržováním těchto kroků – od správné hloubky výsadby přes červnové vyštipování až po pravidelnou zálivku – si zajistíte úrodu, která bude nejen dvojnásobná, ale především plná té pravé, nezaměnitelné domácí chuti.