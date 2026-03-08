Pro krtka, který tráví většinu života pod zemí, je práce s půdou naprosto zásadní. Když si razí nové chodby, musí neustále řešit jednoduchou, ale důležitou otázku – kam s hlínou, kterou při kopání vyhrabe. Nejprve se ale podívejme, jak samotné hloubení tunelů probíhá.
Rozrytý trávník, nové hromady hlíny. Krtek pod vaší zahradou ve skutečnosti buduje obří labyrint
Ráno je trávník uhlazený, odpoledne už na něm stojí čerstvá krtina. Pro zahrádkáře je to známý a často dost vzteklý scénář. Krtek dokáže během krátké doby proměnit pečlivě upravený záhon i rovný pažit v rozrytý terén, přesto za jeho neúnavným hrabáním nestojí schválnost, ale dokonale promyšlený boj o přežití pod zemí.
Krtci jsou vybaveni mimořádně silnými předními končetinami, které fungují podobně jako malé lopaty. Právě jimi rozrušují zeminu před sebou. Zadními nohami pak hlínu posouvají dozadu, aby se v úzkém tunelu nehromadila. Jakmile se za nimi nashromáždí větší množství zeminy, krtek se otočí a začne ji tlačit chodbou před sebou směrem k místu, kde ji může odložit.
Hrabání hlavou? To je mýtus
Dříve se vědci domnívali, že krtci mohou zeminu odhrnovat i hlavou, podobně jako někteří jiní podzemní savci – například slepci, kteří žijí v jihovýchodní Evropě a na Blízkém východě. Anatomie krtčí lebky však takový způsob práce neumožňuje. Krtek je tedy při hloubení odkázán výhradně na své končetiny.
Jeho tělo je ale mimořádně přizpůsobené pohybu v úzkých chodbách. Přední část těla dokáže během práce otočit téměř do pravého úhlu vůči zadní, což mu umožňuje půdu efektivně přesouvat a manipulovat s ní i v omezeném prostoru.
Kdy vzniká krtina
Ne každá vyhrabaná hromádka zeminy se objeví na povrchu. Záleží především na hloubce chodby a typu půdy. V měkké a kypré zemině si krtek může razit velmi mělké tunely tak, že půdu jen nadzvedává nebo ji odtlačuje do stran. Na povrchu se pak neobjeví typická krtina, ale pouze lehce zvednutý pruh půdy nad tunelem. Takové chodby však bývají poměrně nestabilní a dlouho nevydrží.
Hlubší chodby a podzemní skládky hlíny
Jinak je tomu u hlubších tunelů, které tvoří stabilní základ krtčího podzemního systému. Zde už musí krtek vyhrabanou zeminu přesouvat dál. Nahromaděnou hlínu tlačí chodbou až k místu, odkud ji vystrčí šikmou šachtou na povrch. Právě tak vznikají typické krtiny, které dobře známe ze zahrad a luk. Ani zde však nekončí všechna vyhrabaná zemina. Část z ní zůstává uvnitř tunelů, kde ji krtek přemisťuje, utlačuje nebo používá při úpravách svého podzemního labyrintu. Díky tomu může být velmi aktivní a budovat nové chodby, aniž by se to na povrchu vždy projevilo.
Tunely podle toho, kde je potrava
Hloubka chodeb souvisí také s tím, kde se nachází krtkova potrava. Krtek se živí drobnými bezobratlými živočichy, především žížalami a hmyzem. Kořeny rostlin ani jiné podzemní části vegetace ho nezajímají – ty poškodí maximálně náhodou při hloubení tunelů. Bezobratlí se v půdě pohybují podle vlhkosti a teploty. Když je půda dostatečně vlhká a teplá, zůstávají blízko povrchu, a krtek tak pracuje hlavně v mělkých vrstvách.
Podzemní síť dlouhá stovky metrů
Naopak v období sucha nebo mrazů se žížaly i další kořist stahují do hlubších, stabilnějších vrstev půdy. Krtek je následuje a využívá přitom trvalé chodby, které se mohou nacházet v hloubce zhruba od pěti až do 150 centimetrů. Tyto tunely jsou často velmi pevné a mohou sloužit dokonce i několika generacím krtků. Celý podzemní systém může být překvapivě rozsáhlý. Jedna síť chodeb může měřit i několik stovek metrů. Aby ji krtek udržoval a zároveň rozšiřoval, musí pracovat neuvěřitelným tempem – za jediný den je schopen vyhloubit až kolem 30 metrů nových tunelů.
Kolik půdy krtek přemístí
Tak intenzivní činnost samozřejmě znamená i obrovské množství přesunuté zeminy. Odhady vědců ukazují, že na ploše jednoho hektaru může krtek vytvořit tisíce krtin. V jednom z pozorování jich bylo napočítáno 7 380, což odpovídá asi 40 000 litrům půdy o hmotnosti přibližně 6,5 tuny.
Jiný výzkum zjistil, že během jediného měsíce dokázali krtci na stejné ploše vytvořit zhruba 313 krtin a přesunout asi 38 900 litrů zeminy. A to jde jen o hlínu, která se dostala na povrch – nikoli o tu, kterou krtek přesouvá uvnitř svého podzemního systému. Skutečné množství tak může být ještě mnohem větší.
Nenápadný, ale důležitý tvůrce krajiny
Přestože mnozí zahrádkáři považují krtky za škůdce, jejich činnost má pro přírodu velký význam. Vědci je proto označují jako takzvané ekosystémové inženýry – živočichy, kteří svou aktivitou výrazně mění prostředí kolem sebe.
Tunely a krtiny provzdušňují půdu, promíchávají její vrstvy a ovlivňují vlhkost i chemické složení. Vznikají tak nová mikroprostředí, která mohou využívat rostliny, bezobratlí i další drobní živočichové. Krtek tedy není jen neúnavný hrabáč, ale také důležitý „architekt“ půdního ekosystému.