Čeho je moc, toho je příliš. Současné vysoké teploty a dlouhodobé vystavení přímým slunečním paprskům mohou negativně ovlivnit nejen vzhled této oblíbené zeleniny, ale také chuť. Na plodech se mohou objevit sluneční spáleniny, které snižují kvalitu i celkovou úrodu.
Přicházejí tropy: Jak ochránit rajčata před spalujícím žárem a zachránit úrodu
Rajčata milují slunce, ale všeho moc škodí. Když teploty několik dní po sobě překračují hranici 30 °C, rostliny se dostávají pod silný stres. Přestávají se soustředit na tvorbu nových plodů a energii věnují především na přežití. Výsledkem mohou být opadávající květy, pomalejší zrání i plody spálené od slunce.
Mnoho zahrádkářů v létě pravidelně odstraňuje listy, aby se k rajčatům dostalo více světla. To je v naprostém pořádku, ale jen do okamžiku, než udeří extrémně vysoké teploty. Během vln veder je lepší nůžky odložit. Právě horní listy rostliny totiž fungují jako přirozená ochrana před ostrým poledním sluncem, a pokud je odstraníte, mohou se na plodech objevit světlé nebo nažloutlé skvrny způsobené spálením. Takto poškozená rajčata navíc bývají náchylnější k hnilobě. V horkých dnech proto nechte rostlinám co nejvíce přirozeného stínu.
Když slunce pálí celý den
Na záhonech orientovaných na jih nebo na otevřených místech nemusí samotné listy stačit. V takovém případě pomůže stínicí tkanina, která dokáže snížit teplotu v okolí rostlin o několik stupňů. Ideální je zastínění kolem 40 až 50 procent. Tkaninu však nikdy nepokládejte přímo na rostliny. Měla by být umístěna nad nimi tak, aby pod ní mohl volně proudit vzduch. Pokud ji nemáte po ruce, poslouží i světlé prostěradlo a v těch největších hicech i obyčejný zahradní slunečník.
Kořeny potřebují chlad
Stejně důležitá jako ochrana před sluncem je i správná zálivka. Rajčata, stejně jako ostatní rostliny, potřebují v horkých dnech dostatek vody, ideálně brzy ráno. Zalévejte přímo ke kořenům a vyhněte se zbytečnému smáčení listů, které zejména rajčatům vůbec nesvědčí.
Velkou službu udělá také mulč. Vrstva posekané trávy, slámy nebo jiného organického materiálu pomáhá udržet v půdě vlhkost a zároveň účinně chrání kořeny před jejich přehříváním. Během tropických dnů jde přitom o jeden z nejjednodušších způsobů, jak rostlinám výrazně ulevit.
Vedra komplikují opylení
Vysoké teploty mohou narušit i tvorbu nových plodů. Pyl totiž při velkém horku ztrácí životaschopnost a květy často opadávají ještě dříve, než k opylení vůbec dojde. To je také jeden z hlavních důvodů, proč rajčata během tropických období nasazují méně plodů. Pokud pěstujete rostliny ve skleníku nebo na chráněném místě, můžete opylení podpořit jemným zatřesením rostlin nebo lehkým poklepáním na květy.
Sklizeň raději neodkládejte
Drobná cherry rajčata zvládají vysoké teploty zpravidla lépe než velkoplodé odrůdy. U těch se častěji stává, že květy opadnou nebo plody popraskají. Zkušení pěstitelé proto doporučují sklízet rajčata už ve chvíli, kdy začínají měnit barvu. Bez problémů dozrají i doma a zároveň se sníží riziko poškození sluncem nebo následků nepravidelné zálivky.
Nezapomínejte ani na sebe
Práci na zahradě si během tropických dnů dobře naplánujte a zbytečně se nepřetěžujte. Nejlépe se pracuje brzy ráno nebo večer, kdy už slunce nemá takovou sílu. Nezapomínejte na pokrývku hlavy, ochranný krém a dostatek tekutin. Vedra totiž neprověřují jen rajčata, ale i samotné zahrádkáře.