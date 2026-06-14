Přeskočit na obsah
14. 6. Roland
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Musíme zajet na chatu. Kam utíkají chalupáři Matásek, Zach i Poláková před ruchy velkoměsta a co tam dělají?

Petra Černocká
Petra ČernockáFoto: Profimedia.cz
Petra Černocká
Petra ČernockáFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Chataření a chalupaření má v Česku vybudovanou tradici. Není proto divu, že do svých venkovských azylů se uchyluje i řada slavných. Někdo tam kutí, další zahradničí a jiný prostě odpočívá.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Někdo zdědil chalupu po rodičích, jiný si ji pečlivě vybral relativně nedávno. Pro mnoho slavných měla první obhlídka nemovitosti, která jim teď patří, až mystický charakter. Najde se i řada osobností, které na své chalupě oslavily svatbu. Pro spoustu lidí je pak přidanou hodnotou k samotné chalupě zahrádka, kde realizují své pěstitelské sny. Jiní milují, když můžou přiložit ruku k dílu při vylepšování svého obydlí. 

Reklama

Podrobností o vztahu slavných k jejich chatám a chalupám najdete v naší galerii. 

Předchozí
1234513
Pokračovat

David Matásek

David Matásek
David MatásekFoto: Profimedia.cz

David Matásek našel své chalupářské útočiště před 19 lety na Děčínsku. Bylo to asi jedno z nejhezčích období v mém životě, protože jsem po nocích seděl u realitních serverů a jen jsem hledal, vytipovával si místa, vypisoval si u nich plusy a minusy a pak jsme je začali objíždět. Sem jsme se přijeli podívat v den, kdy mrzlo jako blázen a všechno bylo nádherně ojíněné, všude spousta sněhu, na nebi azuro a do toho pralo sluníčko. Prostě nádhera, zavzpomínal Matásek pro iDnes.cz.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama