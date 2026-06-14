Někdo zdědil chalupu po rodičích, jiný si ji pečlivě vybral relativně nedávno. Pro mnoho slavných měla první obhlídka nemovitosti, která jim teď patří, až mystický charakter. Najde se i řada osobností, které na své chalupě oslavily svatbu. Pro spoustu lidí je pak přidanou hodnotou k samotné chalupě zahrádka, kde realizují své pěstitelské sny. Jiní milují, když můžou přiložit ruku k dílu při vylepšování svého obydlí.
Musíme zajet na chatu. Kam utíkají chalupáři Matásek, Zach i Poláková před ruchy velkoměsta a co tam dělají?
Chataření a chalupaření má v Česku vybudovanou tradici. Není proto divu, že do svých venkovských azylů se uchyluje i řada slavných. Někdo tam kutí, další zahradničí a jiný prostě odpočívá.
Podrobností o vztahu slavných k jejich chatám a chalupám najdete v naší galerii.
David Matásek
David Matásek našel své chalupářské útočiště před 19 lety na Děčínsku. „Bylo to asi jedno z nejhezčích období v mém životě, protože jsem po nocích seděl u realitních serverů a jen jsem hledal, vytipovával si místa, vypisoval si u nich plusy a minusy a pak jsme je začali objíždět. Sem jsme se přijeli podívat v den, kdy mrzlo jako blázen a všechno bylo nádherně ojíněné, všude spousta sněhu, na nebi azuro a do toho pralo sluníčko. Prostě nádhera,“ zavzpomínal Matásek pro iDnes.cz.
David Matásek
David Matásek našel své chalupářské útočiště před 19 lety na Děčínsku. „Bylo to asi jedno z nejhezčích období v mém životě, protože jsem po nocích seděl u realitních serverů a jen jsem hledal, vytipovával si místa, vypisoval si u nich plusy a minusy a pak jsme je začali objíždět. Sem jsme se přijeli podívat v den, kdy mrzlo jako blázen a všechno bylo nádherně ojíněné, všude spousta sněhu, na nebi azuro a do toho pralo sluníčko. Prostě nádhera,“ zavzpomínal Matásek pro iDnes.cz.
Bára Poláková
Herečka a zpěvačka Bára Poláková má chalupu v lyžařské destinaci Studenov, který je součástí Rokytnice nad Jizerou. „Nejvíc vypnu na chalupě v horách. Trvá vždycky pár dní, než se tělo i mysl uklidní. Uprostřed lesů a kopců vždycky strašně silně cítím, jak mi město rozkmitalo každou buňku a jak jen musím počkat, až se všechno uklidní,“ prozradila herečka a zpěvačka pro Novinky.cz.
Roman Zach
Herec Roman Zach má chalupu v Podbořánkách na Rakovnicku. Jde o bývalou faru z roku 1781. „Tohle je autentický historický objekt, dost věcí jsem si udělal svépomocí, protože jsem na sebe chtěl taky být trochu pyšnej. Dělám i různé menší dodělávky, do věcí, jako je elektrika, se ovšem nepouštím. Je to starý dům, pořád pracuje, je totálně neekonomický,“ řekl pro Deník.cz herec, kterému při revitalizaci domu pomáhali kamarádi a makali na něm i řemeslníci. „Sám bych to nezvládl, respektive kdybych to chtěl dělat sám, spolklo by mě to a nemohl bych se věnovat ničemu jinému. A já musel vydělat peníze, aby se to mohlo dát dohromady a samozřejmě i na živobytí,“ dodal Zach.
Lenka Vlasáková a Jan Dolanský
Lenka Vlasáková a Jan Dolanský mají chalupu ve vesničce nedaleko Nymburka. Místo si oblíbili natolik, že se v místním zámečku v roce 2020 vzali. „Byli jsme týden sami na chalupě bez dětí. Začali jsme o tom při jedné večeři mluvit,“ prozradila herečka v talkshow 7 pádů Honzy Dědka. Dolanský, se kterým vychovávají čtyři děti, si Vlasákovou vzal po devatenácti letech soužití – částečně i díky pandemii. Na chalupě byli tehdy právě proto, že se nesmělo hrát ani natáčet.
Lukáš Pavlásek
Komik Lukáš Pavlásek jezdí na chalupu do západních Čech, kousek od Stříbra. V létě se tam snaží být alespoň dva týdny. „Kutilsky toho moc nedělám, většinou se o údržbu stará jeden pán, co k nám dochází. Ale je fakt, že jsem jednou ukutil ohrádku na kompost,“ prozradil herec pro Deník.cz.
Aleš Háma
Rodina Aleše Hámy vlastní chalupu v Krušných horách. „Zrovna dneska jsem tam byl. Máme mezi Perninkem a Abertamy chalupu. Přespal jsem tam a ráno se šel projít, pěkně osm kiláčků – na Ryžovnu a rozkvetlými loukami zpátky. Pak jsem sedl do auta a začal se přibližovat ku Praze. Na chalupě jsem vyrůstal a moc rád se tam vracím," řekl herec pro Deník.cz. Chalupu koupili jeho rodiče v polovině 70. let. Z Karlových Varů, kde žili, to měli kousek, a tak tam herec trávil s rodiči spoustu času.
Oldřich Navrátil
Herec Oldřich Navrátil má chalupu, respektive přestavěný starý mlýn nedaleko Třebíče, kde se narodil. Na rozlehlé zahradě pěstuje ovocné stromy a zeleninu. „Zahradničení je skutečně můj koníček a mojí ženy naštěstí také, i když ona často dělá tu hrubou práci a je i zdatná kutilka,“ prozradil herec pro iDnes. On sám má pověst přeborníka v pěstování česneku.
Daniela Kolářová
Herečka Daniela Kolářová má chalupu nedaleko středočeské Dobříše. Cení si na ní hlavně svojí zahrady. „Zahrada mě učí pochopit řád přírody. Při práci s hlínou se propojujete s minulostí i budoucností. Když pak něco zasejete, za pár dní to začne růst. Díky práci na zahradě přijímám běh života a to mi také pomáhá zvládat vlastní stárnutí,“ vysvětlila pro Český rozhlas herečka. Kdyby nebyla herečkou, byla by prý určitě zahradní architektkou.
Jaroslava Obermaierová
Rýpat se v zemi Jaroslavu Obermaierovou moc nebaví, barevné truhlíky v oknech její chalupy v Hulicích na Benešovsku ale nechybí. „Od jara do podzimu mám v oknech a kolem pergoly truhlíky s barevnými petúniemi, které nádherně kvetou,“ prozradila herečka, která přece jen na chalupě alespoň malý záhonek má, pěstuje v něm bylinky, libeček a fazole do polévky.
Petra Janů
Petra Janů našla druhý domov v jižních Čechách. Nedaleko Jindřichova Hradce si před 35 lety se svým manželem Michalem Zelenkou pořídili stavení z 12. století, které bylo původně kaplí. „To místo nás hned zaujalo. Když jsme navíc před chalupou uviděli 700 let starý javor, což je státní památka, nepotřebovali jsme už ani vidět vnitřek. Řekli jsme pánovi, který to prodával, že to bereme okamžitě,“ zavzpomínala pro Prima Living zpěvačka, která na chalupě tráví celé léto a většinou i Vánoce.
Petra Černocká
Petra Černocká zdědila po svých rodičích chalupu v Kytlici, nedaleko Nového Boru. „Vlasta Brodský, můj bratranec, tenkrát toto místo objevil spolu se svými kolegy z vinohradského divadla, proto v tomto místě má nebo mělo chalupu hodně známých tváří,“ prozradila zpěvačka pro iDnes. Mimochodem, na chalupu do Kytlice jezdili vedle zmíněného Vlastimila Brodského i Miroslav Horníček, Zdeněk Řehoř nebo Táňa Fischerová. Dnes tu můžete potkat třeba spisovatelku Irenu Obermannovou.
Igor Bareš
Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková mají chalupu na Českolipsku, v Máchově kraji. „Tahle usedlost vznikla v roce 1842. Jelikož to jsou Sudety, tak tu byli němečtí majitelé, od kterých to koupil český majitel a od něho pak můj tchán,“ prozradil herec pro Český rozhlas Dvojka. Otec jeho ženy v chalupě vlastnoručně postavil kachlová kamna, vyrobil dřevěný nábytek a zařídil námořnickou místnost s kulečníkem, kterou vyzdobil artefakty a fotografiemi lodí, na nichž se celý život plavil.
Rudy Linka
Jazzový muzikant Rudy Linka jezdí chalupařit na více než 300 let starou zemědělskou usedlost. Pražskému rodákovi, jehož trvalé bydliště je na Manhattanu, učarovala Šumava. „S bráchou jsme vyrazili na kola na Šumavu a tady na okraji národního parku mi to padlo do oka nejen cedulí ‚na prodej‘. Když jsme vešli dveřmi v rozpadající se zdi do dvora, svažité prostranství mezi budovami bylo totálně zarostlé kopřivami a kdovíčím. Domy na obou stranách budily v některých partiích dojem, že snad musí každou chvíli spadnout. Ale jinak to tady bylo úplně nádherný. Vypadalo to jako v Toskánsku,“ zavzpomínal Linka pro iDnes.cz na osudový moment.