V období socialismu nebylo běžné, že by obaly končily v koši ihned po vyprázdnění. Skleněné obaly od hořčice, džemů či marmelád se po důkladném umytí měnily v plnohodnotné sklenice na vodu, limonádu nebo čaj. Tento zvyk vycházel jednak z omezené nabídky v obchodech s domácími potřebami, ale také z přirozené snahy věci maximálně využít. Typické silnostěnné sklo, často zdobené barevným potiskem, tak sloužilo rodinám i celé roky.
Máte je ještě na chalupě? Legendární „hořčičáky“ jsou dnes žádaným retro artiklem
V dobách socialismu byly téměř v každé domácnosti. To, co tehdy vznikalo z nedostatku či šetrnosti, je dnes vyhledávaným artiklem na aukčních portálech. Obyčejné sklenice od hořčice dostávají druhý život a stávají se stylovým doplňkem moderních interiérů, chat, ale i kaváren. Nemáte doma také nějakou?
Praktické řešení bez hranic
Zajímavostí je, že tento trend nebyl výsadou pouze tehdejšího Československa. Podobná praxe existovala i v zemích jako Francie, Německo nebo Itálie. Například ve Francii se sklenice od hořčice běžně používaly jako nádoby na vodu, džus nebo dokonce víno, přičemž mnozí výrobci své obaly záměrně navrhovali tak, aby po spotřebování obsahu mohly dále sloužit v kuchyni. Domácnosti si tak postupně vytvářely celé sady nádobí získané právě tímto způsobem.
Z kuchyně na aukční portály
V posledních letech zažívá retro styl velký boom. Staré sklenky od hořčice tak už nenajdeme jen v zaprášených policích na chatách, ale objevují se i v moderních kavárnách a designových bytech. Ačkoliv se nejedná o masový sběratelský fenomén, za kterým by stály závratné sumy, zájem o ně roste.
Co tedy z běžné sklenice dělá sběratelský kousek? Sběratelé se zaměřují především na několik klíčových faktorů:
- Zachovalý stav: Sklenice nesmí mít praskliny ani odštěpky.
- Původní dekor: Velmi ceněný je zachovalý barevný potisk nebo specifický motiv.
- Ucelené série: Vyšší hodnotu mají kompletní sady několika kusů.
- Vzácnost: Méně běžné tvary a motivy dosahují na inzertních portálech vyšších cen, často v řádech desítek eur za sadu.
Více než jen sklo
Dnešní popularita těchto předmětů nespočívá pouze v jejich retro designu nebo odolnosti. Pro mnohé představují symbol doby, kdy se věci zbytečně nevyhazovaly a kdy měl každý předmět svou hodnotu. Nesou v sobě nostalgické vzpomínky, které jsou pro majitele často cennější než samotný materiál. Obyčejná sklenice od hořčice tak zůstává malým odkazem doby, který úspěšně přežil až do dnešních dnů.