Co vede úspěšného grafika, který většinu času tráví v izolaci u monitoru, k tomu, aby se pustil do navrhování interiéru? Motivace byla v tomto případě velmi osobní. „Jsem v práci osamělý, tak jsem potřeboval změnu,“ přiznává Tomáš otevřeně. Potřeba vystoupit z digitální bubliny a vytvořit něco hmatatelného stála u zrodu spolupráce se společností Bonami a sítí Zeitraum Apartments.
Jak vypadá prostor, kde vznikají ikonické koláže krále sarkasmu Tomáše Břínka alias TMBK? Račte vstoupit
Tomáš Břínek, muž, jehož břitký humor a koláže pod pseudonymem TMBK denně baví internet, se rozhodl k nečekanému experimentu. V srdci Prahy, jen pár kroků od Václavského náměstí, se podílel na vzniku unikátního apartmánu, který je stejně neotřelý jako on sám.
Místem tohoto designového experimentu se stal Aparthotel Franz v Opletalově ulici. Tomáš v tomto prostoru o rozloze 43 m² s dispozicí 2+kk strávil čtyři měsíce jako host, aby mu dokázal vtisknout tu správnou atmosféru. „Mám pocit, že tohle v hotelovém světě ještě nikdo pořádně nezkusil – propojit prostor s vizuálním stylem někoho, kdo není designér,“ uvažuje TMBK nad výjimečností projektu.
Chaos, sarkasmus a design
Zatímco většina hotelových pokojů sází na bezpečnou neutralitu, apartmán podle TMBK má vyhraněný charakter. Cílem bylo vytvořit místo, které má příběh a duši. „Lidem by se mělo vybavit něco z mé tvorby: trocha chaosu, trocha sarkasmu. A pár květin, i když jsem alergik. Ale ve finále by z toho měl mít člověk dobrý pocit,“ vysvětluje svou vizi autor.
O kompletní vybavení se postarala společnost Bonami, která zajistila nábytek a doplňky tak, aby ladily s Tomášovým vkusem. Výsledkem je moderní a hravý interiér, který kombinuje funkčnost s umělcovým specifickým humorem. Dominantou obývacího pokoje je tmavě šedá žinylková pohovka Resmo od značky Scandic, doplněná o zelený koberec Baltimore s hravými třásněmi.
Tomáš si v průběhu zařizování oblíbil i konkrétní designové kousky. „Televizní stolek! Ten se mi fakt líbí,“ pochvaluje si černý model Angus v dekoru jasanu, který by si klidně pořídil i do svého soukromého bytu. Atmosféru dotvářejí zlaté detaily, jako je stojací lampa Madali, nebo kulatý konferenční stolek Heritage z dubového dřeva.
„Signature“ styl: Sarkasmus mezi řádky
Nejvýraznějším prvkem, který dává bytu jasnou identitu, jsou Tomášova vlastní díla. „Jednoznačně moje díla na zdech. Ne že bych byl narcistní, ale… vlastně trochu jo,“ glosuje s úsměvem přítomnost svých koláží v interiéru. Podle něj však humor v tomto prostoru není prvoplánový. „Není to humor na sílu – je to spíš takový smích mezi řádky. A přesně to mám rád,“ dodává.
Zdena Noack, ředitelka společnosti Zeitraum, věří, že tento neotřelý přístup hosté ocení. Apartmán je podle ní místem, kde se současný design potká se světem memů a virální satiry, a nabízí tak mnohem více než jen postel na přespání.
Radost v soukromí: Druhý syn na scéně
I když Tomášův profesní život aktuálně ovládá design a sociální sítě, v soukromí prožívá mnohem důležitější milník. Na začátku února 2026 se stal podruhé otcem. Se svou partnerkou Magdalenou Dvorskou přivítali na svět syna. „Hotovo! Máme chlapečka. Děkuji své polovičce, jak to všechno skvěle zvládla,“ oznámil šťastnou novinu na svém Instagramu.
Typicky pro svůj styl pak dodal: „Rád bych vám prozradil třeba váhu, ale nepamatuji si to. Psaní mi dnes moc nejde, tak si jdu užívat euforii.“ Pro Tomáše jde o druhého potomka – z předchozího vztahu s Natálií, dcerou Haliny Pawlowské, má již čtrnáctiletého syna Huga. Nový přírůstek do rodiny je tak pro něj další životní „proměnou“, která sice neprobíhá v režii Bonami, ale radost do jeho nového bydlení vnáší o to větší.
