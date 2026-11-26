Hlavní obavy z ořešákového listí k nám přišly především ze zkušeností ze zámoří, kde se na účinky ořešáku černého (Juglans nigra) často upozorňuje. Jeho vlastnosti se tak mnohdy automaticky připisují i dalším druhům, včetně našeho ořešáku královského (Juglans regia).
Je listí z ořešáku pro zahradu přínos, nebo zkáza? Pravda o obávaném juglonu vás možná překvapí
Listí z ořešáku má mezi zahrádkáři kontroverzní pověst. Kvůli obsahu juglonu se domnívají, že spadané listí škodí rostlinám i půdě. Řada pěstitelů tak raději volí jeho odvoz než další využití na zahradě. Poznatky z ovocnářské praxe i mezinárodních výzkumů ale ukazují, že démonizovaný juglon nepředstavuje takovou hrozbu a v běžných zahradních podmínkách funguje celkem jinak, než se dosud tradovalo.
Hlavní obavy z ořešákového listí k nám přišly především ze zkušeností ze zámoří, kde se na účinky ořešáku černého (Juglans nigra) často upozorňuje. Jeho vlastnosti se tak mnohdy automaticky připisují i dalším druhům, včetně našeho ořešáku královského (Juglans regia).
Studie Iowa State University přitom upozorňuje, že přímých důkazů o plošném poškozování okolních rostlin v běžných zahradních podmínkách není mnoho. Abychom ale byli zcela upřímní, ani náš ořešák není zcela bez „chemických zbraní“, hodně ale záleží na tom, kolik listí se na zahradě nahromadí a především jak s ním naložíme.
„I ten ořešák královský, který pěstujeme my tady v Evropě, obsahuje juglon a látky, které mohou omezovat růst jiných rostlin. Ale není to tak úplně, jak se povídá. Je totiž obrovský rozdíl, jestli se jedná o dvě hrsti listí, které vám pod stromy navál vítr, nebo o čerstvý kompost či mulč,“ objasňuje ovocnář z projektu Hodinový sadař.
Na plochách pod vzrostlými stromy probíhá biologický rozklad zcela přirozenou cestou, neboť tamní půdní mikrobiom je na přísun organické hmoty dlouhodobě zvyklý. Zkušení pěstitelé přesto doporučují zefektivnit tlení mechanickými úpravami.
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„Já to přímo pod tím stromem rozšmelcuju sekačkou. Tím rozsekáním zvětším povrch na listí a urychlím tlení. Půda pod ořešákem je na to zvyklá, jsou to živiny pro ten strom a vůbec mu to nevadí. A řadě starých jabloní pod ním to taky nevadí,“ vysvětluje Hodinový sadař.
Odborné rozbory vyvracejí přetrvávající mýty o trvalé zamořenosti substrátu. Vědecký výzkum naopak prokázal plnou bezpečnost dvouletého kompostu ze směsi listí a trávy i pro pěstování citlivého salátu.
Další laboratorní pokusy sledovaly, co se s juglonem děje během kompostování. Výsledky ukázaly, že při dostatečně dlouhém rozkladu jeho množství postupně klesá. „Zjistili, že po osmi měsících kompostování ta koncentrace juglonu mizí. Dokonce měli u hořčice lepší výsledky s růstem nadzemní části právě ze starého kompostu z ořešákového listí,“ shrnuje ovocnář.
Kam s nemocným listím
Přesto existují situace, kdy je lepší s ořešákovým listím zacházet opatrně. Platí to například u nově vysazených stromků, které se teprve zakořeňují. V jejich okolí je lepší zbytečně neriskovat a čerstvé ořešákové listí raději nepoužívat jako mulč.
Pozornost si zaslouží také zdravotní stav listí. Pokud je napadené skvrnitostí listů, nedávejte ho do běžného studeného kompostu. Původci choroby v něm mohou přežít a později se znovu rozšířit. Takové listí je vhodnější odevzdat do obecního sběru podle místních pravidel.
U zdravého listí je naopak nejdůležitější dopřát mu při kompostování správné podmínky. Jak dodává Hodinový sadař: „U mladých stromků chci, aby hezky fungovaly kořínky, aby hlavně zakořeňovaly a ujímaly se na stanovišti, tak proč bych jim to komplikoval juglonem. Ořešákové listí není odpad, je to úžasný zdroj živin. Potřebuje jen kyslík, vlhkost a čas, aby se z něj stal úžasný kompost.“