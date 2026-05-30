Přeskočit na obsah
30. 5. Ferdinand
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Jak vytvořit perfektní truhlík: Osvědčené kombinace květin, které spolu dokonale fungují

Truhlík
TruhlíkFoto: Shutterstock
Truhlík
TruhlíkFoto: Shutterstock
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Nudné truhlíky s jedním druhem květin nechte sousedce. Letošní sezona přeje odvaze, kreativitě a neotřelým kombinacím, které promění balkon či terasu v působivou oázu. Správně zvolené spojení barev, tvarů i struktur dokáže vytvořit efekt malého zahradního díla. Které rostliny spolu kombinovat, aby výsledek působil harmonicky a zároveň efektně?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Tajemství úspěchu profesionálně vypadajících truhlíků tkví v kombinaci různých výšek a forem růstu. Každá nádoba by měla mít svou hlavní „hvězdu, tedy dominantní rostlinu rostoucí do výšky. Tu doplní doprovod, který vyplní prázdný prostor uprostřed, a nakonec převislý prvek, jenž se něžně přelévá přes okraj truhlíku.

Související

Krásně vypadá, když vedle sebe postavíte rostliny s různou velikostí květů nebo listů. K velkokvětým muškátům a petúniím se skvěle hodí drobnokvěté lobelky nebo třeba všelichy.

Reklama

Osvědčené kombinace 

Pokud si nejste jisti, jaké rostliny k sobě ladí, můžete se inspirovat vyzkoušenými tematickými směsmi:

    Exotický ohňostroj

    Pro zářivý efekt zvolte jako dominantu majestátní dosnu (Canna). Doplnit ji můžete neúnavně kvetoucí liborou (Lantana), jejíž květy mění v průběhu dozrávání barvu, a barevnými listy africké kopřivy (Coleus). Celý mix prozáří limetkově zelené převisy povíjnice batátové. A výsledek? Dokonalost!

    Repelentní oáza

    Tato kompozice není jen krásná, ale i praktická – díky aromatickým rostlinám může přispět k omezení výskytu obtížného hmyzu v okolí posezení. Hlavní roli zde hraje vysoká citronová tráva, ze které si navíc můžete připravit voňavý čaj, doplněná klasickými afrikány, levandulí, ananasovou mátou, nestařcem, bazalkou a citronovým tymiánem. Výsledkem je svěží, voňavý truhlík, který působí dekorativně, funkčně a část rostlin navíc využijete i v kuchyni.

    Léto plné kontrastů

    Truhlík kombinující angelonii, barvínek, ostřici, dvouzubec, petunky, cínie a smil působí bohatě, vzdušně a zároveň promyšleně díky hře různých struktur i barev. Vzpřímená angelonie dodává kompozici výšku, převislý barvínek a dvouzubec změkčují okraje, zatímco ostřice a stříbřitý smil přinášejí lehkost a zajímavý kontrast listů. Petunky a cínie pak celý truhlík rozzáří výraznými květy a zajistí dlouhotrvající, letně uvolněný efekt.

    Bylinkové potěšení

    Tuto kombinaci je ideální umístit na terasu nebo ke vchodu do kuchyně. Zkombinujte dřevnatý rozmarýn, fialovou bazalku, kadeřavou petržel a plazivý tymián, který při každém doteku uvolní nádhernou vůni. Budete překvapeni, jakou parádu dokážou vykouzlit „obyčejné“ bylinky.

    Hra s barvami: Kontrast, nebo harmonie?

    Barevné ladění záleží na vaší fantazii, ale i zde existuje pár triků, které zaručeně fungují:

    Kontrast: 

    Vyzkoušejte žluté Million Bells s fialovou vějířovkou nebo klasickou červeno-bílou kombinaci muškátů a lobelek.

      Tón v tónu: 

      Elegantně působí různé odstíny růžové (petúnie a verbeny) nebo modré variace lobelek s modrou kopretinou. Dokonalá je ale také čistě bílá kompozice.

      Dramatický efekt: 

      Pro skutečně zářivý truhlík sáhněte po kombinaci červené, oranžové a žluté, kterou vytvoříte z afrikánů, petúnií a krásnoočka.

      Kombozice v jedné barvě - zde v bílé - je nesmírně efektní.

      Nepodceňte základy

      Aby vaše snažení nepřišlo vniveč, pamatujte, že základem jsou stejné nároky na světlo a zálivku rostlin v jedné nádobě. Milovníci slunce (petúnie, muškáty) nebudou prosperovat ve stínu, kde se naopak daří fuchsiím, begóniím nebo okrasným kapradinám.

      Tato kombinace je nejen krásná, ale navíc si na všem, co na obrázku vidíte, můžete i pochutnat.

      Nezapomínejte na:

      Kvalitní substrát: Použijte zeminu bohatou na živiny, určenou přímo pro letničky.

      Drenáž: Truhlíky musí mít otvory pro odtok vody; na dno se doporučuje vrstva keramzitu či štěrku.

      Prostor: Rostliny nesázejte příliš hustě, aby měla každá dostatek místa k rozkvětu.

      Péči: Pravidelná zálivka, přihnojování a odstraňování odkvetlých květů zajistí krásu až do podzimu.

      Nebojte se experimentovat a klidně do truhlíků zakomponujte i klasické pokojovky, jako je zelenec nebo zamiokulkas – pobyt na čerstvém vzduchu jim přes léto udělá dobře a vaši výsadbu zajímavě oživí. 

      VIDEO: Dvůr, voda a divočina místo klasického trávníku

      Dvůr, voda a divočina místo klasického trávníku. | Video: ateliér Flera

      Zdroje: pinterest.comceskestavby.cznovinky.czireceptar.cz

      Všechny štítky

      Mohlo by vás zajímat

      Reklama
      Reklama
      Reklama
      Reklama
      Reklama