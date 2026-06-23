Vysoké letní teploty, které v posledních letech stále častěji šplhají vysoko nad 30 °C, dělají z našich domovů doslova výhně. Zejména pak ve městech, kde se horko akumuluje ve zdech a silnicích, jsou tyto teploty nejen nepříjemné, ale také zdraví nebezpečné. Půdní byty a pokoje s velkými okny na jih či západ se během tropických dní mění v tepelné pasti, ve kterých nepomáhají ani zatažené závěsy či běžně puštěné ventilátory, které těžký letní vzduch jen víří.
Domácí klimatizace z PET lahví: Návod, jak přežít tropické dny i bez drahých přístrojů
Léto se rozjelo naplno a doma je k nevydržení. Pokud nemáte klimatizaci, ale chcete si aspoň trochu ulevit a v noci se normálně vyspat, nemusíte hned sahat po drahých řešeních. Stačí obyčejný větrák a plastová láhev - jednoduchý domácí trik, který zvládne během pár minut každý, dokáže zlepšit proudění vzduchu i snížit pocitové horko v místnosti. A nejlepší zpráva? Nezaplatíte za něj ani korunu.
Řešení přitom nemusí být složité ani finančně náročné. V jednoduchém domácím triku, který kombinuje obyčejný větrák s plastovou lahví naplněnou ledem, se skrývá překvapivě účinný způsob, jak vzduch v místnosti ochladit a zlepšit jeho cirkulaci. Studený vzduch se díky proudění od větráku rozptýlí po místnosti a vytvoří pocit úlevy, který v horkých nocích rozhoduje o tom, jestli se vyspíte, nebo ne.
Proč zkusit domácí „klimošku“?
Klasická nástěnná klimatizace sice funguje skvěle, ale její pořízení a instalace vyžaduje plánování, stavební úpravy a v neposlední řadě finance. Navíc mnoho lidí v průvanu z klimatizace hned kýchá, bolí je hlava, v krku nebo si stěžuje na jiné zdravotní potíže. Domácí řešení z PET lahví je levné, šetrné a ocení ho dokonce i vaši domácí mazlíčci.
Návod: Jak na to
Vše, co k tomuto bleskovému ochlazení potřebujete, je plastová láhev, mrazák a větrák.
Naplňte láhev: PET láhev naplňte vodou téměř po okraj. Neplňte ji úplně celou, protože led potřebuje více prostoru a láhev by mohla prasknout.
Zamrazte: Dejte ji do mrazáku – ideálně přes noc.
Připravte k provozu: Zmrazenou nádobu postavte na hluboký talíř nebo misku, aby měla kam stékat vlhkost kondenzující na stěnách lahve.
Zapněte větrák: Stolní ventilátor umístěte přímo za láhev. Proud vzduchu se o ledový povrch ochladí a vytvoří v místnosti příjemné klima. Pro větší efekt můžete použít i více láhví najednou.
Tip pro náročné: „Boxová“ klimatizace
Pokud ovšem chcete posunout domácí chlazení o nějaký ten level výš, můžete si vyrobit klimatizační jednotku z polystyrenového termoboxu. Do víka boxu stačí vyříznout dva otvory – jeden pro malý ventilátor a druhý pro plastové koleno. Box naplníte čtyřmi až pěti zmrazenými PET lahvemi a zapnete větrák. Takto podomácku vyrobené zařízení dokáže ochladit vyfukovaný vzduch až na neuvěřitelných 9 °C.
Tento jednoduchý trik sice nenahradí profesionální klimatizaci v celém domě, ale pro lokální ochlazení u postele nebo pracovního stolu je k nezaplacení. Nezapomeňte mít v mrazáku vždy připravenou náhradní sadu lahví, abyste je mohli po několika hodinách – nebo když led roztaje, ihned vyměnit a udržet si doma příjemný chládek po celý den. Váš domov tak zůstane příjemnou oázou i během těch největších veder, a to bez jediného výdaje navíc.