Název denivka odkazuje na fascinující vlastnost této působivé rostliny. Každý jednotlivý květ kvete totiž pouze 24 hodin. Nenechte se však mýlit – rostlina rozhodně není chudá na krásu. Na jednom jediném bezlistém stonku mohou být až tři desítky poupat, která se postupně otevírají.
Denivky: Dokonale odolné trvalky, které rozzáří každou zahradu, kvetou celé léto a nepotřebují žádnou péči
Pokud hledáte rostlinu, která je krásná, a přitom téměř nezničitelná, denivky (Hemerocallis) jsou pro vás jasnou volbou. Zahradníci je po generace označují za „dokonalé trvalky“, protože rostou v podstatě samy, dožívají se desítek let a jsou neuvěřitelně odolné vůči škůdcům i chorobám.
Ve výsledku to znamená, že celý trs zůstává v rozkvětu po mnoho týdnů během léta. Ačkoli tvarem připomínají lilie, botanicky patří do úplně jiné rodiny. Jsou to robustní bylinné trvalky, které se každé jaro spolehlivě vrací v plné síle.
Proč si zasadit denivku
– Odolnost a nenáročnost: Jsou považovány za „neprůstřelné“ rostliny, které snesou i zanedbávání. Jsou plně mrazuvzdorné a přežijí i ty nejkrutější zimy.
– Řešení problémů v zahradě: Denivky skvěle zaplňují prázdná místa v záhonech a díky svým obloukovitým listům dodávají záhonům texturu i poté, co ostatní rostliny odkvetou. Navíc jejich kořenový systém dokáže stabilizovat půdu a zabraňovat erozi na svazích.
– Neuvěřitelná barevná škála: Dávno už nejde jen o oranžové květiny u cest. Díky šlechtitelům existují tisíce kultivarů v barvách od krémově bílé a jemňoučce broskvové až po temně vínovou či jasně žlutou.
– Všestranné využití: Hodí se do tradičních venkovských zahrad, moderních kompozic i do nádob na terasy.
Jak denivky úspěšně pěstovat
– Slunce je základ: Denivky milují slunce. Pro nejlepší kvetení potřebují být na přímém slunci alespoň dvě třetiny dne.
– Půda a voda: Jsou velmi adaptabilní a porostou v téměř jakékoli půdě, včetně těžkého jílu. I když krátkodobě zvládnou sucho, nejlépe prospívají v mírně vlhké, dobře propustné půdě bohaté na organickou hmotu.
– Výsadba: Ideálním časem pro sázení je jaro nebo podzim. Pokud chcete dosáhnout výrazného efektu, sázejte je ve skupinách po třech až pěti kusech.
– Péče: Jsou to rostliny typu „zasadit a zapomenout“. Pro bohatší kvetení je dobré odstraňovat odkvetlé květy a jednou za několik let trsy rozdělit, čímž rostlinu omladíte a získáte nové sazenice zdarma.
Pozor na kočky
Pokud máte doma kočky, buďte opatrní. Přestože jsou otravy vzácné, všechny části denivek jsou po pozření pro kočky toxické. Jinak jsou denivky sázkou na jistotu. Dodají vaší zahradě barvu a eleganci s minimem vynaloženého úsilí. Navíc se skvěle doplňují s dalšími trvalkami, jako jsou šalvěje, řebříčky nebo okrasné trávy.