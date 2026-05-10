Pankrác, Servác a Bonifác, kteří slaví svůj svátek ve dnech 12., 13. a 14. května, nejsou v zahradnickém kalendáři jen prázdnými jmény. Představují období, kdy se do střední Evropy často vrací poslední vlny chladného vzduchu. Pro zahrádkáře je klíčové pochopit, že problémem nemusí být jen vyložený mráz. Pro mnoho teplomilných druhů jsou kritické už teploty v rozmezí 5–8 °C.
Co můžete sázet hned a s čím počkat až po zmrzlých mužích? Velký průvodce jarní výsadbou, který zachrání vaši úrodu
Květnové slunce a prodlužující se dny jsou pro zahrádkáře neodolatelným lákadlem. Jakmile teploty poprvé vystoupají k příjemným, téměř letním hodnotám, máme chuť popadnout sazenice, které už doma na parapetu přerůstají, a konečně je přesunout ven. Jenže právě tento okamžik bývá kritický a začátek května zrádný. Co už mrazíky nespálí a u čeho se vyplatí počkat?
Pankrác, Servác a Bonifác, kteří slaví svůj svátek ve dnech 12., 13. a 14. května, nejsou v zahradnickém kalendáři jen prázdnými jmény. Představují období, kdy se do střední Evropy často vrací poslední vlny chladného vzduchu. Pro zahrádkáře je klíčové pochopit, že problémem nemusí být jen vyložený mráz. Pro mnoho teplomilných druhů jsou kritické už teploty v rozmezí 5–8 °C.
Pokud rostliny vystavíte chladu příliš brzy, může to způsobit hned několik problémů naráz. Rostlina často přejde do jakéhosi „úsporného režimu“, zpomalí nebo úplně zastaví růst a místo sílení jen přežívá. Vlivem nízkých teplot navíc nefunguje správně kořenový systém, takže nedokáže efektivně přijímat živiny. Výsledkem je pro rostlinu zbytečný stres, ze kterého se vzpamatovává i několik týdnů, pakliže vůbec. Paradoxně tedy sazenice vysazené později do dobře prohřáté půdy mohou růst rychleji a dříve ty oslabené dohnat, nebo dokonce předehnat.
Co se děje pod povrchem: Teplota půdy je klíčová
Často se jako zahrádkáři dopouštíme chyby, že sledujeme pouze předpověď počasí pro teplotu vzduchu. Půda se však prohřívá mnohem pomaleji než vzduch. Může se snadno stát, že zatímco odpoledne naměříte příjemných 20 °C, země má stále jen 8–10 °C.
Pro mladou sazenici je po výsadbě nejdůležitější, aby začala okamžitě budovat silný kořenový systém. Pokud jsou kořeny ve studené a mokré zemi, nepracují naplno, rostlina stagnuje a stává se náchylnější k chorobám. U některých rostlin, například u rajčat, se stres z chladu projevuje typickým fialověním listů.
Otužilci: Co můžete sázet okamžitě
Některé plodiny však mají přirozenou odolnost vůči chladu a mírné poklesy teplot jim nejen nevadí. V chladnější půdě dokonce lépe zakořeňují než v letním žáru. Pokud si tedy už okusujete nehty nedočkavostí, zaměřte svou pozornost na tyto druhy:
Listové saláty a špenát: Tyto rostliny zvládnou i lehké ranní mrazíky a krátkodobé ochlazení jejich vývoj nezastaví.
Košťáloviny: Kedlubny, zelí nebo kapusta jsou známí vytrvalci. Mají rádi stabilní vlhkost a chladnější start jim svědčí.
Kořenová zelenina: Mrkev, petržel a ředkvičky patří k plodinám, které můžete vysévat přímo do záhonu velmi brzy. Snesou i teploty lehce pod bodem mrazu.
Hrách a cibule: Hrách je jednou z prvních plodin, které mohou jít do země, stejně tak cibule (sazečka).
Mangold: Podobně jako špenát, i mangold je k výkyvům jarního počasí poměrně tolerantní.
Tyto rostliny jsou ideální pro první vlnu výsadby, protože využívají jarní vláhu a delší dobu denního světla k postupnému budování silné nadzemní části.
Teplomilní „opozdilci“: S čím počkat po 15. květnu
Na druhé straně spektra stojí rostliny, u kterých se uspěchaná výsadba téměř vždy vymstí. Pokud je vysadíte do studené země před zmrzlými, riskujete slabou úrodu nebo úplné uhynutí sazenic
Rajčata: Ačkoliv jsou velmi oblíbená, potřebují pro svůj start stabilní noční teploty ideálně nad 10 °C.
Papriky a chilli: Jsou v tomto směru ještě citlivější než rajčata. I krátkodobý pokles teplot je dokáže výrazně a na dlouho zpomalit v růstu.
Okurky, cukety a dýně: Tyto tykvovité rostliny mají rády teplo „od nohou“. Pokud je dáte ven příliš brzy, jejich kořeny mohou ve studené zemi začít uhnívat.
Lilky: Patří k nejnáročnějším rostlinám na teplotu a vyžadují skutečně prohřátou půdu.
Bazalka: Mezi bylinkami je bazalka symbolem citlivosti na chlad. Jakmile teploty klesnou k 5 °C, její listy často černají a rostlina hyne.
Okrasné letničky: Například oblíbené cínie nebo afrikány by měly s výsadbou také počkat, až pominou všechna rizika mrazů.
Jak poznat ten správný moment pro výsadbu?
Zahrada není závod a samotné datum v kalendáři by při výsadbě nemělo být jediným vodítkem. Zkušenější zahrádkáři se řídí především počasím a aktuálními podmínkami. Důležité je sledovat hlavně noční teploty – pokud se několik dní po sobě drží nad 8 až 10 °C, je to dobré znamení pro přesun citlivějších rostlin ven.
Roli hraje i teplota půdy, která by u teplomilných plodin měla mít alespoň 12 až 15 °C v hloubce zhruba deseti centimetrů. Vyplatí se také kontrolovat předpověď počasí a s výsadbou raději chvíli počkat, pokud meteorologové hlásí výrazné ochlazení nebo studenou frontu. Právě trpělivost bývá na jaře tím nejlepším zahradnickým pomocníkem.
Co dělat, když jste výsadbu uspěchali?
Pokud jste již podlehli pokušení a sazenice jsou v zemi, zatímco předpověď hlásí ochlazení, stále existují způsoby, jak škody minimalizovat:
Netkaná textilie: Přikrytí rostlin bílou netkanou textilií dokáže zvýšit teplotu u rostliny o několik stupňů a ochránit ji před přízemním mrazíkem.
Mulčování: Vrstva mulče pomáhá udržet teplo v půdě získané během dne.
Omezení zálivky: Ve studených dnech zalévejte velmi střídmě. Studená a přemokřená půda je pro kořeny v kombinaci s nízkou teplotou vzduchu smrtící kombinací.