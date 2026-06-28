V horkých červencových dnech je voda pro zahradu kritická. Nejde však jen o to, jak moc zaléváte, ale především o způsob zalévání. Možná vás překvapí, že pro rostliny je mnohem efektivnější zalévat méně často, ale skutečně vydatně. Voda musí proniknout hluboko ke kořenům, a pokud je půda suchá do hloubky 10 cm, jde o akutní nedostatek vody. Mělká zálivka se rychle odpaří a povzbuzuje růst kořenů těsně pod povrchem, což rostliny činí zranitelnějšími vůči suchu.
Červencová zahrada v plném proudu: Na co se zaměřit pro zdravé rostliny i bohatou úrodu
Červenec představuje v zahradě vrchol léta. Je to měsíc, kdy jsou teploty nejvyšší, zahrada je ve své největší síle a práce se přesouvá od intenzivního sázení k pečlivé údržbě a sklizni plodů naší jarní práce. Aby ovšem zahrada toto období prosperity přečkala v plném zdraví a vy se těšili z její krásy, vyžaduje specifický přístup.
V horkých červencových dnech je voda pro zahradu kritická. Nejde však jen o to, jak moc zaléváte, ale především o způsob zalévání. Možná vás překvapí, že pro rostliny je mnohem efektivnější zalévat méně často, ale skutečně vydatně. Voda musí proniknout hluboko ke kořenům, a pokud je půda suchá do hloubky 10 cm, jde o akutní nedostatek vody. Mělká zálivka se rychle odpaří a povzbuzuje růst kořenů těsně pod povrchem, což rostliny činí zranitelnějšími vůči suchu.
Důležitým faktorem je rovněž správné časování zálivky. Ideální je časně ráno nebo o pozdním večeru, kdy je odpařování minimální. V extrémních vlnách veder (nad 35 °C) mohou rostliny jako rajčata, okurky a cukety vyžadovat zálivku i dvakrát denně.
Jako první svlažte letošní a loňské výsadby, rostliny v nádobách, rostliny u zdí domů (stíněné před deštěm) a ty s mělkým kořenovým systémem. Myslete také na to, že písčité půdy vyžadují častější zálivku než půdy hlinité či jílovité. U jílovitých půd si pak dejte pozor na tvorbu tzv. půdního škraloupu, který brání vsakování vody a výměně vzduchu.
Druhá vlna výsevů
I když je zahrada už plná letních plodin, červenec je ideální čas pro výsev rostlin určených k podzimní a zimní sklizni, jako například pekingské a čínské zelí. Koncem měsíce je vhodné vysít také špenát, který pak poskytne úrodu na podzim, obvykle v září a říjnu. Vysévat lze i další plodiny, například karotku, hrášek, ředkvičky, tuřín nebo různé druhy salátů.
Péče o plodovou zeleninu
Rajčata u tyčkových odrůd vyžadují pravidelnou péči – boční výhony je potřeba vylamovat a hlavní vrchol rostliny zaštipovat. Zároveň je důležité sledovat případný výskyt plísní, zejména při vlhkém počasí. Okurky a cukety je vhodné sklízet každý den nebo obden. Pokud plody přerostou, rostlina zpomalí až zastaví tvorbu nových, což výrazně sníží její celkovou úrodu.
U dýní se pro dosažení větších a kvalitnějších plodů doporučuje ponechat na jedné rostlině jen dvě až tři dýně a ostatní malé plody průběžně odstraňovat. Pažitce prospívá pravidelné seřezávání, ideálně každých 14 dní, i když ji zrovna nespotřebujete. Tento zásah podporuje růst kvalitní natě. Po seříznutí je vhodné rostlinu zalít a přihnojit dusíkatým hnojivem.
Čas česneku a cibule
Červenec je také obdobím sklizně základních kuchyňských surovin. Česnek je vhodné sklízet ve chvíli, kdy začnou spodní listy žloutnout. Po vyrytí ho nechte doschnout na vzdušném a dobře větraném místě po dobu dvou až tří týdnů. Cibule je připravena ke sklizni ve chvíli, kdy jí polehne nať. Před uskladněním je důležité ji nechat pořádně proschnout, ideálně na slunci po dobu zhruba dvou týdnů.
Červenec je zároveň ideálním obdobím pro sušení bylinek, jako je levandule, máta nebo meduňka. Sklízejí se nejlépe ráno, po oschnutí rosy, ale ještě před plným rozkvětem, kdy obsahují nejvíce silic. V ovocném sadu a okrasné zahradě je potřeba věnovat pozornost i stromům. Pokud jsou větve třešní nebo meruněk přetížené úrodou, je vhodné je podepřít, aby nedošlo k jejich zlomení. Švestky a třešně se pak prořezávají ihned po sklizni.
U bobulovin je po sklizni malin důležité odstranit staré, odplozené pruty, aby uvolnily prostor novým výhonům pro příští sezonu. Růže je vhodné pravidelně zbavovat odkvetlých květů, což podpoří další kvetení. U cibulovin nastává po zežloutnutí listů čas vyjmout z půdy cibule tulipánů a narcisů. Očištěné se pak skladují na suchém místě až do podzimní výsadby.