Dlouhá desetiletí byly symbolem českých oken muškáty a později i ambiciózní surfinie. Surfinie, vyšlechtěné v Japonsku koncem 80. let, sice nabízejí dechberoucí záplavu květů, ale jejich „provozní náklady“ jsou v horkém létě extrémní. Vyžadují nejen neustálou vláhu, ale i pravidelné týdenní hnojení, jinak jejich listy žloutnou a kvetení ustává.
5 balkonovek, které přežijí týden bez vody: Přestaňte být otrokem konve a vsaďte na „nezničitelné“ druhy
Léta se v posledních letech dramaticky mění a rtuť teploměru během červencových a srpnových dní šplhá vysoko nad třicítku. Pro milovníky květin to donedávna znamenalo jediné: stát se „otrokem konve“. Klasické balkonovky, jako jsou surfinie, totiž v takových podmínkách vyžadují zálivku i dvakrát denně, jinak okamžitě vadnou a ztrácejí svou krásu. Existuje však i jiná cesta - správný výběr rostlin.
Pokud takovou rostlinu necháte dva dny na přímém slunci bez dozoru, změní se v nevzhledný „hadr“. A co jít na ozdobu parapetů a balkonů od lesa? Odpovědí na tyto výzvy jsou suchomilné rostliny, které jsou přirozeně vybaveny mechanismy pro hospodaření s vodou.
Pětice hrdinů pro váš truhlík
Pokud chcete letos vsadit na jistotu a užít si léto bez stresu ze zálivky, seznamte se s rostlinami, které Češi zatím neprávem opomíjejí. Pokud si je totiž pořídíte, nemusíte se už bát odjet na prodloužený víkend s tím, že vás po návratu čeká „suchá zkáza“. Které to jsou?
Šrucha velkokvětá (Portulaca grandiflora)
Tato nízká plazivá letnička je dokonalým příkladem sukulentní strategie. Vodu si ukládá přímo do svých masitých listů a stonků. Její květy v barvách od bílé přes žlutou až po karmínovou se otevírají pouze na plném slunci. Pro zapomnětlivé pěstitele je to ideální volba – šrucha vám několikadenní výpadek v zálivce s úsměvem promine.
Gazánie (Gazania)
Tato jihoafrická kráska se svými stříbřitými listy dává jasně najevo, že je na úpal zvyklá. Její květy připomínají zářivá slunce a v sérii „Daybreak“ zůstávají otevřené, i když je pod mrakem. Klíčem k jejímu úspěchu je však výborná drenáž, která zabrání uhnívání kořenů. Gazánie totiž miluje slunce, ale nesnáší „nohy ve vodě.“
Lantana (Libora proměnlivá)
Pokud hledáte něco robustnějšího, co přitahuje motýly, lantana je vítězem. Tato houževnatá tropická rostlina kvete neúnavně až do prvních mrazíků. Je ovšem důležité vědět, že její listy a nezralé plody jsou jedovaté, proto by měla být umístěna mimo dosah dětí a nenechavých domácích mazlíčků.
Levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia)
Středomořská klasika, která v sobě spojuje užitek i krásu. Intenzivně voní, láká včely a na jižním parapetu přečká sucho bez mrknutí oka. Její výhodou je, že jde o trvalku, kterou lze při správném zazimování pěstovat mnoho let.
Sukulenty a netřesky
Rozchodníky (Sedum) a netřesky (Sempervivum) tvoří v truhlíku fascinující textury a barevné mozaiky. Jejich nároky na péči jsou prakticky nulové a efekt listů zůstává dekorativní po celý rok. Jejich krása skvěle vynikne v kamenných korytech.
Technika úspěchu: Nádoba a substrát jsou základem
Ani ta nejodolnější rostlina nepřežije v nevhodných podmínkách. Pokud chcete, aby vaše „suchomilky“ skutečně prosperovaly, musíte se zaměřit na technickou stránku věci. Větší je lepší: Malý truhlík vyschne během několika hodin bez ohledu na to, co v něm roste. Větší nádoba lépe drží stabilitu a poskytuje kořenům dostatek prostoru i izolaci před přehřátím.
Drenáž jako životní pojistka
Na dno každé nádoby musí přijít vrstva keramzitu, hrubého štěrku nebo písku. Tato vrstva zajistí, že přebytečná voda po dešti nebo vydatné zálivce odteče a kořeny nezačnou hnít. Zapomeňte však na běžný zahradní substrát, který drží vodu jako houba. Suchomilné druhy potřebují propustnou směs, ideálně namíchanou s pískem nebo perlitem. Pro bylinky existují speciální substráty, které jejich přirozené potřeby respektují nejlépe.
Strategie zálivky: Méně je více
U suchomilných rostlin platí pravidlo: zalévejte méně často, ale důkladně. Místo každodenního „pocákání“ povrchu půdy dopřejte rostlinám jednou za čas pořádnou dávku vody, která proteče celým kořenovým balem. Rostlina se tak naučí hospodařit a vytvoří si hlubší kořenový systém. Což je ideální strategie pro všechny chronické zapomnětlivce.
Nezapomeňte na bylinky
Suchomilná balkonová zahrada nemusí být omezena pouze na letničky; moderní vzhled a vysokou odolnost jí dodají také bylinky, které v náročném městském prostředí skvěle prospívají. Mezi nejoblíbenější jedlé a zároveň dekorativní zástupce patří stálezelený rozmarýn, který vyžaduje slunné a chráněné stanoviště, a velmi nenáročný tymián, jemuž se výborně daří i v závěsných nádobách.