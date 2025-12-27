Přeskočit na obsah
27. 12.
Galaxie, sněhulák nebo vánoční stromek: NASA zveřejnila kosmické zázraky

M78, nápadná mlhovina v souhvězdí Oriona, která může také evokovat koroptev ze známé koledy.
Foto: NSA
M78, nápadná mlhovina v souhvězdí Oriona, která může také evokovat koroptev ze známé koledy.Foto: NSA
M78, nápadná mlhovina v souhvězdí Oriona, která může také evokovat koroptev.
M78, nápadná mlhovina v souhvězdí Oriona, která může také evokovat koroptev ze známé koledy.Foto: NSA
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Sváteční atmosféra nemusí patřit jen Zemi. Vědci z NASA představili čtveřici unikátních snímků z hlubin vesmíru, které svým tvarem a názvy připomínají zimu a Vánoce. Od „sněhuláka“ vytvořeného srážkou galaxií až po mlhovinu ve tvaru vánočního stromku – kosmos se tentokrát ukazuje v nečekaně hravé a poetické podobě.

Vesmír může být chladný, temný a nekonečný – ale občas dokáže překvapivě připomínat i sváteční náladu na Zemi. Vědci z NASA se letos podělili o čtyři mimořádné kosmické snímky, které svým vzhledem evokují zimu a Vánoce. Vybrala je rentgenová observatoř Chandra X-ray Observatory jako originální „vánoční pohlednici z hlubin vesmíru.

Na první fotografii zaujme dvojice srážejících se galaxií NGC 4782 a NGC 4783. Při určitém úhlu pohledu jejich tvary připomínají sněhuláka, jako by ho někdo postavil přímo do kosmického prostoru. Další snímek zachycuje mlhovinu ve tvaru vánočního stromku, jejíž struktura nápadně připomíná ozdobený jehličnan. Nechybí ani obraz „zasněžené“ zimní krajiny – ovšem v měřítku světelných let – a hravý motiv inspirovaný známou koledou o koroptvi na hrušni.

NGC 4782 a NGC 4783, dvojice srážejících se galaxií, při určitě orientaci připomínají sněhuláka.
Foto: NSA
NGC 4782 a NGC 4783, dvojice srážejících se galaxií, při určitě orientaci připomínají sněhuláka.
Foto: NSA
Podle vědců nejde jen o vizuální hříčku. „Rentgenové záření z Chandry poskytuje pohled na vysokoenergetickou aktivitu a jevy v těchto objektech,“ vysvětlují odborníci z observatoře. Každý z vybraných snímků tak kromě sváteční estetiky odhaluje i extrémní fyzikální procesy, které by běžné dalekohledy neviděly.

Jeden z nejikoničtějších symbolů vánočního období, vánoční stromeček. Tuto nebeskou verzi pořídil astrofotograf v rámci optického světelného snímku (červená, zlatá, modrá a bílá), který ukazuje větve NGC 2264, relativně mladé mlhoviny, kde se tvoří nové hvězdy.
Foto: NSA
Jeden z nejikoničtějších symbolů vánočního období, vánoční stromeček. Tuto nebeskou verzi pořídil astrofotograf v rámci optického světelného snímku (červená, zlatá, modrá a bílá), který ukazuje větve NGC 2264, relativně mladé mlhoviny, kde se tvoří nové hvězdy.
Foto: NSA

„Každý z kvarteta objektů evokuje zimní období nebo jeden z jeho slavnostních dnů, ať už svým názvem, nebo tvarem,“ dodávají vědci. Spojení vědy, fantazie a sváteční symboliky má připomenout, že i přísně odborný výzkum může nabídnout momenty úžasu a radosti – a že Vánoce se dají najít i miliony světelných let od Země.

Mlhovina NGC 6357, která obsahuje Pismis 24, mladou hvězdokupu vzdálenou asi 5500 světelných let od Země. Tato hvězdná krajina připomíná zimní výhled z vesmírného dalekohledu Jamese Webba.
Foto: NSA
Mlhovina NGC 6357, která obsahuje Pismis 24, mladou hvězdokupu vzdálenou asi 5500 světelných let od Země. Tato hvězdná krajina připomíná zimní výhled z vesmírného dalekohledu Jamese Webba.
Foto: NSA
M78, nápadná mlhovina v souhvězdí Oriona, která může také evokovat koroptev.
M78, nápadná mlhovina v souhvězdí Oriona, která může také evokovat koroptev.
Foto: NSA

VIDEO: NASA letos v dubnu ukázala, co sondy na Marsu skutečně vidí

Kámen, který vesmírný rover svým téměř tunovým tělem mimoděk rozdrtil, skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad. | Video: Tereza Šolcová

Zdroj: NASA

Všechny štítky

