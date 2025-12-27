Vesmír může být chladný, temný a nekonečný – ale občas dokáže překvapivě připomínat i sváteční náladu na Zemi. Vědci z NASA se letos podělili o čtyři mimořádné kosmické snímky, které svým vzhledem evokují zimu a Vánoce. Vybrala je rentgenová observatoř Chandra X-ray Observatory jako originální „vánoční pohlednici“ z hlubin vesmíru.
Galaxie, sněhulák nebo vánoční stromek: NASA zveřejnila kosmické zázraky
Sváteční atmosféra nemusí patřit jen Zemi. Vědci z NASA představili čtveřici unikátních snímků z hlubin vesmíru, které svým tvarem a názvy připomínají zimu a Vánoce. Od „sněhuláka“ vytvořeného srážkou galaxií až po mlhovinu ve tvaru vánočního stromku – kosmos se tentokrát ukazuje v nečekaně hravé a poetické podobě.
Na první fotografii zaujme dvojice srážejících se galaxií NGC 4782 a NGC 4783. Při určitém úhlu pohledu jejich tvary připomínají sněhuláka, jako by ho někdo postavil přímo do kosmického prostoru. Další snímek zachycuje mlhovinu ve tvaru vánočního stromku, jejíž struktura nápadně připomíná ozdobený jehličnan. Nechybí ani obraz „zasněžené“ zimní krajiny – ovšem v měřítku světelných let – a hravý motiv inspirovaný známou koledou o koroptvi na hrušni.
Podle vědců nejde jen o vizuální hříčku. „Rentgenové záření z Chandry poskytuje pohled na vysokoenergetickou aktivitu a jevy v těchto objektech,“ vysvětlují odborníci z observatoře. Každý z vybraných snímků tak kromě sváteční estetiky odhaluje i extrémní fyzikální procesy, které by běžné dalekohledy neviděly.
„Každý z kvarteta objektů evokuje zimní období nebo jeden z jeho slavnostních dnů, ať už svým názvem, nebo tvarem,“ dodávají vědci. Spojení vědy, fantazie a sváteční symboliky má připomenout, že i přísně odborný výzkum může nabídnout momenty úžasu a radosti – a že Vánoce se dají najít i miliony světelných let od Země.