Britský originál Dancing on Ice, který si podmanil diváky napříč kontinenty, přenáší estetiku jednoho z nejkrásnějších zimních sportů do nekompromisního tempa sobotních večerů naživo. Známé tváře opustí svou komfortní zónu, obují brusle a pod vedením profesionálních partnerů a trenérů předvedou náročné choreografie i akrobatické prvky.
Gabriela Soukalová a Klára Issová míří do nové televizní show. Na ledě je čeká pořádná dřina
Televizní událost příštího roku odkrývá první část své sestavy. Show Hvězdy na ledě, která vymění taneční parket za ledovou plochu, oficiálně představuje pětici soutěžících. Diváci TV Nova se mohou těšit na silnou sestavu plnou známých osobností, v níž nechybí populární herci, špičková sportovkyně ani charismatický moderátor.
„Jsem moc ráda, že se nám pro Hvězdy na ledě podařilo získat osobnosti, které diváci znají a mají rádi, tentokrát je ale uvidí ve zcela nové roli. Vstoupit na led a zvládnout krasobruslařskou choreografii vyžaduje odvahu, vytrvalost i pořádnou dávku odhodlání. Děkuji našim soutěžícím za důvěru a chuť pustit se s námi do této výzvy. Věřím, že diváci budou s napětím sledovat jejich pokroky, prožívat s nimi každý úspěch a držet jim palce,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka Skupiny Nova a Markíza.
Filip Březina
Herec Filip Březina, kterého diváci znají ze seriálů Smysl pro tumor, Bratři a sestry nebo Boží plán, se pouští do nové výzvy. V televizní show Hvězdy na ledě si poprvé vyzkouší krasobruslení, které se ukázalo být mnohem náročnější, než očekával. „Jakmile jsem nabídku dostal, ani vteřinu jsem neváhal a přijal ji. To jsem si ještě neuměl představit jaká to bude dřina. Ale já jsem člověk, co má rád všechny sporty a mám rád i tu bolest svalů a kloubů s tím spojenou, takže jsem na správném místě,“ přiznal herec.
Bruslení mu přitom není cizí. Už jako malý chodil s rodiči na veřejné kluziště v Ostravě, kde se naučil bruslit bez pomoci trenéra. Dosud ale používal pouze hokejové nebo kolečkové brusle. „A taky jsem se poprvé postavil na brusle krasobruslařské. Vždy jsem bruslil na hokejových nebo kolečkových bruslích. Nechci říct, že mě krasobruslení úplně minulo, ale nikdy jsem ho nesledoval. Ale myslím si, že začnu,“ dodal Březina, pro kterého bude nová soutěž příležitostí vyzkoušet si dosud nepoznanou sportovní disciplínu.
Filip Březina
Herec Filip Březina, kterého diváci znají ze seriálů Smysl pro tumor, Bratři a sestry nebo Boží plán, se pouští do nové výzvy. V televizní show Hvězdy na ledě si poprvé vyzkouší krasobruslení, které se ukázalo být mnohem náročnější, než očekával. „Jakmile jsem nabídku dostal, ani vteřinu jsem neváhal a přijal ji. To jsem si ještě neuměl představit jaká to bude dřina. Ale já jsem člověk, co má rád všechny sporty a mám rád i tu bolest svalů a kloubů s tím spojenou, takže jsem na správném místě,“ přiznal herec.
Bruslení mu přitom není cizí. Už jako malý chodil s rodiči na veřejné kluziště v Ostravě, kde se naučil bruslit bez pomoci trenéra. Dosud ale používal pouze hokejové nebo kolečkové brusle. „A taky jsem se poprvé postavil na brusle krasobruslařské. Vždy jsem bruslil na hokejových nebo kolečkových bruslích. Nechci říct, že mě krasobruslení úplně minulo, ale nikdy jsem ho nesledoval. Ale myslím si, že začnu,“ dodal Březina, pro kterého bude nová soutěž příležitostí vyzkoušet si dosud nepoznanou sportovní disciplínu.
Klára Issová
Herečka Klára Issová, známá z filmů Indiánské léto, Grandhotel či Pravidla lži a seriálů Jedna rodina a Zrada, se rozhodla na čas vyměnit herectví za sport. V nové televizní show Hvězdy na ledě ji čeká náročná výzva, která v ní ale probudila radost z dětství. „Těším se, bojím se. Vůbec nevím, kam to všechno povede, protože učit se bruslit od píky je obrovsky náročné. Tanec na dvou nožích, stačí milimetr špatného sklonu a člověk letí. Je to určitě obrovská výzva, ale po každém tréninku jsem za to moc vděčná,“ přiznala herečka.
Nabídku přitom původně zvažovala odmítnout. Chtěla se sice více věnovat sportu, ale náročnost krasobruslení ji odrazovala. Nakonec rozhodly vzpomínky na dětství, kdy sledovala krasobruslení v televizi se svou babičkou. „Takže i když jsem myslela, že to odmítnu, protože hlava argumentovala, proč to nepůjde, ta dětská radost zvítězila,“ vysvětlila. Na bruslích přitom poprvé stála už jako malá holčička na vesnickém rybníku. Začínala se čtyřmi noži připevněnými k botám a na své první opravdové brusle si musela počkat až do Vánoc, kdy je dostala pod stromeček.
Gabriela Soukalová
Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová, dvojnásobná olympijská medailistka a několikanásobná mistryně světa, se pouští do další sportovní výzvy. Tentokrát vymění lyže za krasobrusle a představí se v nové televizní show Hvězdy na ledě. „Miluju zkoušet a učit se nové věci, protože mám pocit, že mě každá taková zkušenost posouvá dál nejen v tom, co dělám, ale i lidsky,“ vysvětlila Soukalová, která má k bruslení blízko už od dětství.
Na led chodila s rodiči v Jablonci nad Nisou, později ale následovala dlouhá přestávka. K bruslení se vrátila teprve loni díky své dceři, se kterou si užívala společné chvíle na zamrzlém rybníku nedaleko domova. Přestože krasobruslení vždy ráda sledovala v televizi, jednu dovednost podle vlastních slov stále neovládá. „A musím přiznat, že už přes třicet let si přeju naučit se pořádně brzdit na bruslích. Zatím totiž brzdím jenom buřtama!“ přiznala s humorem.
Kristína Sisková
Slovenská herečka Kristína Sisková, kterou diváci znají ze seriálů Oteckovia, Druhá šanca, Zrada nebo Mama na prenájom, se pouští do nové výzvy. Představitelka extravagantní učitelky Andrey Markové z dobového seriálu Sľub vymění herecké prostředí za ledovou plochu v televizní show Hvězdy na ledě. Přestože krasobruslení vždy obdivovala, už první týdny příprav jí ukázaly, že zvládnout tento sport není jen otázkou fyzické kondice, ale také psychické odolnosti.
„Za pár týdnů příprav jsem zjistila, že ke krasobruslení nepotřebujete jen dobrého kouče na led, ale i na hlavu. Každý trénink provází pár mental breakdownů a zpochybňování vlastních fyzických schopností,“ přiznala herečka. Náročné začátky ji však od účasti neodradily. Naopak věří, že jí nová zkušenost pomůže posílit sebedisciplínu a posunout vlastní hranice. „Vždycky jsem ale tenhle sport zpovzdálí moc obdivovala, a proto jsem tuhle výzvu okamžitě přijala. Moc se těším hlavně na prohloubení své sebedisciplíny a snad i na překonání vlastních limitů,“ dodala Sisková.
Krištof Králik
Slovenský herec, model a moderátor Krištof Králik, kterého diváci znají ze seriálů Pán profesor a Oteckovia nebo jako průvodce reality show Ruža pre nevestu, se pouští do nové výzvy. V televizní show Hvězdy na ledě si vyzkouší krasobruslení, které se ukázalo být náročnější, než původně očekával. „Klasicky, jako většina mužů, jsem měl pocit, že něco zvládnu mnohem líp, než jaká je realita,“ přiznal s humorem moderátor, který se prosadil také v mezinárodním modelingu.
První zkušenosti s tréninkem ho rychle vyvedly z omylu. „Takže střet s realitou byl podobně tvrdý jako první pád na led (zatím jsem nespadl, ale tak si to představuju, hehe),“ zavtipkoval. Přesto se nové sportovní disciplíny nezalekl. „Na celou tuhle zkušenost se ale moc těším. Bude to výzva!“ dodal Králik, který se tak divákům představí v úplně jiné roli, než v jaké ho dosud znali.