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Gabriela Soukalová a Klára Issová míří do nové televizní show. Na ledě je čeká pořádná dřina

Hvězdy na ledě
Nová televizní show Hvězdy na ledě představila první pětici soutěžících, mezi nimiž nechybí olympijská medailistka, oblíbení herci ani známý moderátor, které čeká náročný krasobruslařský trénink.Foto: Shutterstock – KinoMasterskaya
Hvězdy na ledě
Nová televizní show Hvězdy na ledě představila první pětici soutěžících, mezi nimiž nechybí olympijská medailistka, oblíbení herci ani známý moderátor, které čeká náročný krasobruslařský trénink.Foto: Shutterstock – KinoMasterskaya
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Televizní událost příštího roku odkrývá první část své sestavy. Show Hvězdy na ledě, která vymění taneční parket za ledovou plochu, oficiálně představuje pětici soutěžících. Diváci TV Nova se mohou těšit na silnou sestavu plnou známých osobností, v níž nechybí populární herci, špičková sportovkyně ani charismatický moderátor.

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Britský originál Dancing on Ice, který si podmanil diváky napříč kontinenty, přenáší estetiku jednoho z nejkrásnějších zimních sportů do nekompromisního tempa sobotních večerů naživo. Známé tváře opustí svou komfortní zónu, obují brusle a pod vedením profesionálních partnerů a trenérů předvedou náročné choreografie i akrobatické prvky.

„Jsem moc ráda, že se nám pro Hvězdy na ledě podařilo získat osobnosti, které diváci znají a mají rádi, tentokrát je ale uvidí ve zcela nové roli. Vstoupit na led a zvládnout krasobruslařskou choreografii vyžaduje odvahu, vytrvalost i pořádnou dávku odhodlání. Děkuji našim soutěžícím za důvěru a chuť pustit se s námi do této výzvy. Věřím, že diváci budou s napětím sledovat jejich pokroky, prožívat s nimi každý úspěch a držet jim palce,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka Skupiny Nova a Markíza.

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Filip Březina

Hvězdy na ledě
Filip BřezinaFoto: TV Nova

Herec Filip Březina, kterého diváci znají ze seriálů Smysl pro tumor, Bratři a sestry nebo Boží plán, se pouští do nové výzvy. V televizní show Hvězdy na ledě si poprvé vyzkouší krasobruslení, které se ukázalo být mnohem náročnější, než očekával. „Jakmile jsem nabídku dostal, ani vteřinu jsem neváhal a přijal ji. To jsem si ještě neuměl představit jaká to bude dřina. Ale já jsem člověk, co má rád všechny sporty a mám rád i tu bolest svalů a kloubů s tím spojenou, takže jsem na správném místě,“ přiznal herec.

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Bruslení mu přitom není cizí. Už jako malý chodil s rodiči na veřejné kluziště v Ostravě, kde se naučil bruslit bez pomoci trenéra. Dosud ale používal pouze hokejové nebo kolečkové brusle. „A taky jsem se poprvé postavil na brusle krasobruslařské. Vždy jsem bruslil na hokejových nebo kolečkových bruslích. Nechci říct, že mě krasobruslení úplně minulo, ale nikdy jsem ho nesledoval. Ale myslím si, že začnu,“ dodal Březina, pro kterého bude nová soutěž příležitostí vyzkoušet si dosud nepoznanou sportovní disciplínu.

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Zdroj: TV Nova

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