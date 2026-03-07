Komedie Vrchní, prchni! z roku 1980 patří k nejoblíbenějším filmům české kinematografie. Režisér Ladislav Smoljak ji natočil podle scénáře Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Hlavní roli nenápadného knihkupce Dalibora Vrány ztvárnil Josef Abrhám, který se shodou okolností začne vydávat za falešného vrchního v luxusních restauracích a inkasovat peníze za útratu nic netušících hostů.
Erotika ve filmu Vrchní, prchni! Smoljak po letech přiznal, že slavná scéna mohla být ještě odvážnější
Fantazijní scéna, v níž si knihkupec Dalibor Vrána (Josef Abrhám) představuje svůdnou Manuelu v podání Dagmar Patrasové, patří k nejpamátnějším momentům filmu Vrchní, prchni!. Režisér Ladislav Smoljak ji ale původně plánoval ještě odvážnější – herečku se mu však nepodařilo přesvědčit. Více v pořadu Historky z placu.
Film je postavený na chytrém humoru, typickém pro tvorbu autorské dvojice Svěrák–Smoljak. Situace, do nichž se hlavní hrdina dostává, jsou často absurdní, ale zároveň velmi lidské. Dalibor Vrána není klasický podvodník – spíše obyčejný člověk, který podlehne pokušení snadných peněz. Diváci proto jeho dobrodružství sledují s pobavením i určitou dávkou sympatie.
Velkou popularitu filmu zajistily nejen komické situace, ale také nezapomenutelné hlášky a herecké výkony vedlejších postav. Vedle Josefa Abrháma se ve filmu objevili například Dagmar Patrasová, Libuše Šafránková nebo Josef Větrovec. Dodnes patří Vrchní, prchni! mezi nejčastěji reprízované české komedie a její humor oslovuje stále nové generace diváků.