Jedním z výrazných tvůrců erotické fotografie byl český rodák Jacques Biederer, který si v roce 1908 otevřel fotografické studio v Paříži. Zpočátku se zaměřoval na umělecké akty inspirované klasickou estetikou, ale časem jeho tvorba nabrala odvážnější směr. Práce mu přibývalo, a tak se k němu po pěti letech připojil i jeho bratr Karel.
Erotika našich pradědečků nebyla vůbec cudná. Fotky českých bratrů šokují i po sto letech
Jak vypadala erotika na začátku 20. století? Možná byste čekali cudnost a stud, ale opak je pravdou. I tehdy muže fascinovala ženská nahota – jen v jiném stylu, než jak ji známe dnes. Elegantní pózy, krajky, kloboučky a pohledy plné tajemství – to byla tehdejší představa svádění.
Zatímco zpočátku šlo o decentní snímky s erotickým nádechem, později začaly jejich fotografie zachycovat výrazně odvážnější témata – pouta, bičíky, masky a scény s dominancí a podřízeností. Ženy na fotkách často vystupovaly jako dominy, muži jako jejich submisivní protějšky. Bratři Biedererové se neomezovali jen na fotografie – natáčeli i erotické filmy a později přesunuli část své tvorby do exteriéru.
Válka vše změnila
Zatímco zpočátku Jacques Biederer své fotografie podepisoval plným jménem, s přibývající odvahou jeho snímků přešel na anonymitu – nejdřív používal jen iniciály, a později přestal podepisovat úplně. V kontextu tehdejší doby totiž šlo o velmi provokativní tvorbu. I proto dnes mnohé z jeho fotografií rozpoznáme jen podle charakteristického stylu nebo opakujících se rekvizit, které často a rád používal.
Ačkoliv se fotografickému studiu Ostra dařilo a bylo ve Francii velmi oblíbené, vše ukončila druhá světová válka. Jacques Biederer i jeho bratr Karel byli kvůli svému židovskému původu zatčeni nacisty a deportováni do koncentračního tábora v Osvětimi, kde tragicky zahynuli.