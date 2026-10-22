„V tomhle saloonu jsou tržby proklatě nízko a s tím je třeba něco udělat. Český lidi, kteří si hrají na Američany. Zajímavý, tak jedem…“ komentuje Zdeněk Pohlreich svou další misi. Tentokrát zamíří do Plzně, kde ho čeká podnik s atmosférou Divokého západu, ale také s problémy, které bude potřeba odhalit a napravit.
„Dřív dostanu facku než pivo.“ Pohlreich vyrazil do saloonu, kde ho čeká pořádný průšvih
I tentokrát Zdeněk Pohlreich s pořadem Ano, šéfe! zamíří do Plzně. Konkrétně do restaurace, která má připomínat hospodu z Divokého západu. Jenže za stylovou fasádou se skrývají nízké tržby, svérázné menu a kuchyně, která má problém zvládnout větší nápor hostů. Dokáže šéf pomoct novým majitelům postavit podnik na nohy?
„V tomhle saloonu jsou tržby proklatě nízko a s tím je třeba něco udělat. Český lidi, kteří si hrají na Američany. Zajímavý, tak jedem…“ komentuje Zdeněk Pohlreich svou další misi. Tentokrát zamíří do Plzně, kde ho čeká podnik s atmosférou Divokého západu, ale také s problémy, které bude potřeba odhalit a napravit.
Hospodu ACW Saloon koupili v roce 2026 Zuzana Kalousová a její manžel. „Náš společný kamarád nám ji nabídl k odkoupení. Má se to tvářit jako kopie saloonu z devatenáctého století. A máme tu Zdendu, kterého jsme zdědili a vaří nám tady. Je to dříč. Kromě toho Honzu, který pomáhá. Také Lenku, která je šikovná a obratná. Zdeňka jsme si pozvali, protože věříme, že nám pomůže hospodu zvednout z toho pomyslného dna,“ vysvětluje majitelka.
Gastronomické sudoku a menu, které šéfa zaskočí
Jaký dojem udělá saloon na zkušeného restauratéra hned při příchodu? „Tady dostanu dřív facku než pivo. Vypadá to jako vstup do hospody, ale taky to může být vstup do pořádného průseru,“ glosuje Zdeněk vtipně.
Na řadu přichází jídelní lístek. „Je to Divokej západ, nesmím se bát,“ říká a objedná hovězí steak, vlčí oháňky a quesadillu. Z nabízených jídel ale příliš nadšený není. „Působí to na mě lehce nepochopitelně. Chuť to nemá žádnou, proč jsou ve vlčí oháňce švestky a houby? Je to takové gastronomické sudoku. To není jídlo, ale půl hodiny dřiny.“
Své výhrady následně probere také v kuchyni. Co všechno mu na zdejších pokrmech vadí? To se teprve ukáže. „Nedivím se českému přísloví, že hlad je nejlepší kuchař. Musíš být pořádně nacamranej, aby sis tohle objednal. Je to bizarní. Ale vypadá to slibně. Práce jako na kostele nás čeká,“ shrnuje šéf své první dojmy.
Kuchař, který pochybuje sám o sobě
Kritika se místního kuchaře dotýká. Začíná pochybovat, zda není právě on tím, kdo podnik brzdí. „Třeba to brzdím všechno já, co když fakt dělám všechno na hov*o?“ přemítá odevzdaně.
Majitelé mají na fungování podniku vlastní pohled. ACW Saloon podle nich není jen restaurací, ale také hudebním klubem, který jim přináší radost. „Tady to nás neživí. Skončíme v práci a jdeme sem. To nás baví. Kdyby ne, neděláme to,“ shodují se. Dokáže však samotné nadšení vyvážit nízké tržby a nedostatky v kuchyni? Druhý den má Zdeněk zjistit, jak na tom saloon skutečně je.
Zátěžový test odhalí slabiny kuchyně
Druhý den přivítá šéfa pořádné vedro. Zdeněk se vrací do svého oblíbeného saloonu, aby zjistil, kolik jídel kuchyně denně vydá a jaké podnikatelské plány má majitelka. Provozní podmínky ho překvapí. „Tohle je událost. Hospoda, která má kapacitu sto lidí, má tři friťáky, gril a domácí sporák. Kdyby sem chtěli přijít lidi, nezvládne se to. Přístup místních je ale fascinující. Oni jsou šťastní. S tím jsem se hodně dlouho nepotkal.“
Jak si tým poradí se zátěžovým testem? Kolik hostů zůstane bez jídla a proč nefungují friťáky? „To je absurdní divadlo, hlavně by měla fungovat technologie,“ podotýká Zdeněk. Zátěžová zkouška má ukázat, kde jsou největší slabiny provozu a co je potřeba změnit, aby kuchyně zvládla nápor hostů.
Velké překvapení pod plachtou. Šéf přiváží profesionální sporák
Zdeněk Pohlreich nechce zůstat jen u kritiky. Do restaurace proto přiváží dárek, který by mohl výrazně pomoci zdejšímu provozu. „Nebudeme se bavit o tom, co nejde, ale budeme hledat cesty, jak dělat věci pořádně,“ vysvětluje.
Pod plachtou se ukrývá profesionální sporák. Radost týmu i dojetí jsou nezměrné. Konečně může začít praktická část proměny, při níž Zdeněk předává místním své zkušenosti a kuchařské tipy. Jaké rady si tým vyslechne? A především, kolik z nich dokáže skutečně využít v každodenním provozu?
Obstojí saloon před skutečnými hosty?
Po školení přichází další důležitá zkouška. Restaurace musí ukázat, že dokáže zvládnout běžný provoz a nabídnout zákazníkům jídlo, kvůli kterému se budou chtít vracet. Jak dopadne průzkum bojem, tedy test na běžných hostech? Zdeněk mezitím přiznává, že si k místním našel cestu. „Vlastně jsou mi tu všichni sympatičtí, měl bych se asi začít ovládat…“ dodává šéf ještě před příchodem zákazníků.
Poslední slova a naděje na nový začátek
„Přátelé, jedu pryč, až zase přijedu, byl bych rád, aby hospoda žila, aby se vám vyplnily vaše naděje,“ loučí se šéf s celým týmem. Dokáže ACW Saloon využít novou šanci, zlepšit své fungování a získat si přízeň hostů?
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Zdroj: TV Prima