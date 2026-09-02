Natáčení třetí řady probíhalo na přelomu února a března. Hrad Křivoklát, který je pro pořad už neodmyslitelnou kulisou, zůstal veřejnosti uzavřený od 28. února až do konce března 2026. Právě za jeho zdmi se opět rozehrála hra plná podezírání, lží a taktizování.
Do Zrádců míří tvrdé kalibry. "Oblíbená" novinářka Pokorná a muž, který vyjednával s Tálibánem
Třetí řada oblíbené detektivní reality show Zrádci se pomalu blíží a s ní přichází i postupné odhalování soutěžících. Nová série odstartuje 16. září a televize Prima zatím představila jen pár prvních hráčů. první trojici hráčů. Letošní casting ale měl být výrazně pestřejší – ve hře se má objevit například novinářka Zdislava Pokorná nebo zkušený vyjednavač Adam Dolník.
Princip zůstává stejný. Skupina věrných se snaží zjistit, kdo z jejich spoluhráčů patří mezi zrádce. Společně zároveň plní úkoly a navyšují možnou finanční výhru. Zatímco u kulatého stolu věrní hlasují o vyřazení podezřelých, zrádci každou noc tajně rozhodnou, kdo ze hry zmizí.
Novinářka, která se nebojí konfliktu
Jednou z dosud oficiálně nepotvrzených tváří by podle informací Blesku měla být Zdislava Pokorná. Devětadvacetiletá novinářka, která působí v Deníku N, se proslavila mimo jiné svou prací kolem kauzy Čapí hnízdo Andreje Babiše.
Pozornost na sebe upoutala také při tiskové konferenci ministerstva zahraničí vedeného Petrem Macinkou, kam jí nebyl umožněn vstup s odůvodněním, že zastupuje „alternativní média“. Právě její schopnost dostávat se do vypjatých situací a klást nepříjemné otázky by ve Zrádcích mohla být značnou výhodou.
Ještě větší zkušenosti s odhadováním lidí má mít další z údajných hráčů. Adam Dolník se profesionálně věnuje terorismu a vyjednávání při únosech. Během kariéry komunikoval s kriminálními skupinami, pirátskými gangy, povstalci i teroristickými organizacemi včetně Islámského státu či Tálibánu. Jeho účast navíc naznačila jedna z her na oficiálních sociálních sítích pořadu.
Prima už první soutěžící ukázala
První oficiálně představenou hráčkou se stala Dagmar Digma Čechová. Padesátiletá spisovatelka, redaktorka a jazyková korektorka píše knihy pro dospělé i děti, věnuje se divadlu a působí také jako režisérka a herečka v ochotnickém souboru. Do hry jde s poměrně jasným přístupem. „Jsem přesvědčená o tom, že když někdo přijde do hry, tak by ji měl hrát a měl by ji hrát do konce,“ říká ve svém medailonku.
Dalším odhaleným hráčem je jednačtyřicetiletý Kryštof, který už několik let žije v Dánsku a pracuje jako designér stavebnic. Sám dává najevo, že role zrádce by mu nebyla proti srsti. „Lhal jsem hodněkrát v životě a nejsem na to hrdý. Ale myslím si, že většina těch lží se nikdy neprovalila a neprovalí,“ přiznává. Zda právě jeho vybere Vojtěch Kotek mezi zrádce, nebo zůstane věrným, se ukáže až ve hře.
Udělá všechno, co mu dovolí svědomí
Třetím zveřejněným soutěžícím je podnikatel Marek, který působí v Česku i v Nizozemsku. Také on naznačil, že hodlá hrát především strategicky. „Udělám všechno, co mi moje morální stránka dovolí k tomu, abych se dostal co nejdál,“ svěřil se.
Obsazení třetí řady by přitom mělo být ještě mnohem pestřejší. Někteří hráči dorazili z Finska, Španělska nebo Austrálie a mezi soutěžícími se údajně mají objevit například psycholog či člověk, který se živí lovem pašeráků. Koho nakonec Vojtěch Kotek označí za zrádce a kdo se bude snažit jejich identitu odhalit, začne být jasnější už od 16. září, kdy se třetí řada objeví na Prima+.