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Devět chyb, kvůli kterým uklízíte déle, než musíte. Jedna z nich může ohrozit i zdraví

Úklid
I při obyčejném úklidu můžeme nevědomky dělat chyby, které práci prodlužují, snižují její efekt nebo mohou poškodit povrchy i naše zdraví.Foto: Shutterstock – LightField Studios
Úklid
I při obyčejném úklidu můžeme nevědomky dělat chyby, které práci prodlužují, snižují její efekt nebo mohou poškodit povrchy i naše zdraví.Foto: Shutterstock – LightField Studios
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Úklid domácnosti není jen o hadru, vysavači a čisticím prostředku. O výsledku často rozhoduje správné pořadí, množství použitých přípravků i drobnosti, na které se snadno zapomíná. Některé chyby navíc mohou znamenat nejen práci navíc, ale také poškozené povrchy nebo zbytečné zdravotní riziko.

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Úklid domácnosti může působit jednoduše: vezmete hadr, čisticí prostředek a pustíte se do práce. Jenže i při tak obyčejné činnosti se dá udělat řada chyb, kvůli kterým si práci zbytečně prodloužíme, některé povrchy poškodíme nebo dokonce ohrozíme vlastní zdraví. Rozhoduje nejen to, čím uklízíme, ale také v jakém pořadí a jakým způsobem.

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Čistič nestříkejte bez rozmyslu přímo na povrch

Úklid
Foto: iStockphoto – Thinkstock

U pracovních desek nebo stolů většinou nevadí, když prostředek naneseme rovnou na čištěnou plochu. U elektroniky ale může být stejný postup rizikový. Tekutina se může dostat do spár, otvorů nebo pod tlačítka a zařízení poškodit. 

Bezpečnější je nanést malé množství přípravku nejprve na hadřík a teprve poté povrch jemně otřít. Platí to například pro obrazovky, klávesnice, ovladače a další elektroniku.

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Zdroj: Blesk.cz

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