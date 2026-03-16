O víkendu se pražské O2 universum opět proměnilo v epicentrum popkultury. Další ročník festivalu Comic-Con Prague 2026 přilákal tisíce fanoušků filmů, seriálů, komiksů, her i fantasy světů a na několik dní změnil moderní kongresové centrum vedle O2 areny v místo, kde se realita prolíná s fantazií. Návštěvníci přijížděli nejen z celé republiky, ale také ze zahraničí. Už při vstupu bylo jasné, že nejde o obyčejnou akci – haly zaplnily kostýmy superhrdinů, postav z kultovních sci-fi sag i anime světů a kolem nich se pohybovali fotografové snažící se zachytit barevnou atmosféru jednoho z největších festivalů svého druhu ve střední Evropě.
Comic-Con Prague 2026 ovládl O2 universum. Prahu zaplavily hvězdy seriálů, cosplay i tisíce fanoušků
Cosplay, hvězdy i fronty na autogramy
Jedním z hlavních lákadel festivalu je každoročně cosplay, tedy umění proměnit se v oblíbenou postavu z filmů, seriálů nebo her. Letos mohli návštěvníci potkat například ikonické postavy ze světa Star Wars, hrdiny z komiksů Marvel a DC, ale i postavy z populárních herních sérií nebo japonského anime. Mnohé kostýmy byly tak propracované, že jejich autoři připomínali spíše profesionální maskéry z filmových studií než fanoušky, kteří si outfit připravili doma.
Vedle cosplaye přitahují tradičně obrovskou pozornost i zahraniční hosté z filmového a seriálového světa. Mezi největší hvězdy letošního ročníku patřili například Warwick Davis, známý z filmové série Harry Potter či Star Wars, herec Danny John-Jules ze seriálu Červený trpaslík, nebo Kristian Nairn, kterého si fanoušci pamatují jako Hodor ze seriálu Hra o trůny. Na festivalu se objevil také herec Nick Frost, známý z komedií Soumrak mrtvých nebo Jednotka příliš rychlého nasazení. Autogramiády a besedy s hosty patřily k nejnavštěvovanějším bodům programu a před některými stánky se tvořily dlouhé fronty.
Program ale nebyl jen o hvězdách. Návštěvníci mohli zavítat také do herních zón, vyzkoušet si deskové hry, prohlédnout si komiksové stánky nebo navštívit přednášky věnované filmovým trikům, ilustraci či historii popkultury.
Festival pro všechny generace
Comic-Con už dávno není jen setkáním úzké komiksové komunity. Na festival dnes chodí rodiny s dětmi, studenti i fanoušci, kteří vyrostli na prvních sci-fi filmech a seriálech. Právě tato směs generací vytváří specifickou atmosféru. Vedle sebe tak můžete potkat Darth Vadera, anime hrdinku, středověkého rytíře nebo superhrdinu z Marvelu – a hned vedle nich běžného návštěvníka s kelímkem kávy, který si přišel jen užít víkend mezi lidmi se stejnými zájmy.
Ráj pro fotografy
Festival je zároveň mimořádně vděčným místem pro fotografy. Každý kout haly nabízí jiný příběh – pečlivě připravené kostýmy, spontánní reakce návštěvníků nebo momenty, kdy se fantasy svět na okamžik potká s každodenní realitou. Fotografie z letošního ročníku tak zachycují nejen pestrost kostýmů, ale i emoce: nadšení, překvapení i lehkou absurditu situací, kdy se vedle sebe ocitnou postavy z úplně odlišných světů.
Comic-Con Prague tak znovu potvrdil, že jde o víc než jen fanouškovský sraz. Je to místo, kde se na pár dní popkultura stává skutečným světem – a kde se lidé všech generací mohou vrátit do příběhů, které mají rádi.