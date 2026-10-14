Cesta k dlouhé trvanlivosti ovoce začíná dávno před uložením do bedniček. Pro zimní uskladnění je klíčové česat jablka ve fázi sklizňové zralosti, kdy jsou dostatečně zralá, ale nikoli přezrálá, protože v úložišti dále dozrávají a přezrálé plody rychle měknou.
Chystáte se uskladnit jablka na zimu? Pozor na drobné chyby, které zničí celou úrodu
Bohatá úroda šťavnatých jablek je odměnou za celoroční péči o zahradu. Aby vám jejich skvělá chuť vydržela nejen na podzim, ale i uprostřed zimy, je důležité vědět, jak je správně skladovat. Záleží nejen na tom, kdy jablka sklidíte a jak je uložíte, ale také na podmínkách, které jim dopřejete. Jen tak si zachovají svou šťavnatost a nezačnou moučnatět.
Cesta k dlouhé trvanlivosti ovoce začíná dávno před uložením do bedniček. Pro zimní uskladnění je klíčové česat jablka ve fázi sklizňové zralosti, kdy jsou dostatečně zralá, ale nikoli přezrálá, protože v úložišti dále dozrávají a přezrálé plody rychle měknou.
Nejlepším vodítkem je takzvaný test pootočením, kdy jablko uchopíte do dlaně, jemně nadzvednete a lehce otočíte. Pokud se stopka snadno uvolní od větve, je plod připraven. Dalším spolehlivým ukazatelem jsou semínka uvnitř, která by měla být hnědá až tmavá, zatímco světlá semínka naznačují, že ovoce potřebuje ještě čas na stromě. Naopak samotná barva slupky bývá nejméně spolehlivým znakem.
Při samotném trhání zacházejte s jablky s maximální šetrností, téměř jako s vajíčky. Stromem nikdy netřeste a nenechte plody padat do koše. I nepatrný otlak, který zpočátku není vidět, se během pár týdnů promění v tmavé měkké místo a zdroj hniloby.
Vždy dbejte na to, aby na jablku zůstala stopka, jelikož její odtržení vytváří vstupní bránu pro infekce a urychluje ztrátu vlhkosti. Sklízejte za suchého počasí, aby plody nenesly do úložného prostoru vlhkost.
Zlaté pravidlo selekce: Žádná myčka a přísné třídění
Než jablka uložíte do skladovacích prostor, musíte je nekompromisně roztřídit. Do beden pro dlouhodobé skladování patří výhradně zcela nepoškozené a zdravé plody. Jablka s otlaky, prasklinami, poškozením od obaleče či strupovitostí nemají mezi skladovaným ovocem co dělat, ihned je vykrojte a zpracujte na mošt, do koláče nebo zkonzumujte čerstvá.
Poškozené plody totiž vylučují zvýšené množství etylenu a rychle podléhají hnilobě, která se snadno rozšíří na okolní kusy. Zásadní chybou, které se mnozí pěstitelé dopouštějí, je mytí jablek před uskladněním. Voda smyje přirozenou voskovou vrstvičku ze slupky, která slouží jako ochranný štít proti odpařování vody a houbovým chorobám. Nečistoty pouze jemně očistěte rukou, nechte povrch plodů uschnout ve stínu a mytí si nechte až na chvíli těsně před konzumací.
Ideální klima: Chlad, vlhko a čerstvý vzduch
Jablka i po utržení dýchají – spotřebovávají kyslík a uvolňují etylen. Při běžné pokojové teplotě probíhá tento proces až šestkrát rychleji, což vede k bleskovému ztrácení křupavosti a zkáze. Ideálním prostředím pro skladování je proto tmavá místnost s teplotou pohybující se mezi 0 a 4 °C. Teplota by však neměla klesnout pod bod mrazu, neboť zmrznutí nenávratně zničí buněčné stěny a jablka se po rozmrznutí promění ve vodnatou kaši.
Zároveň s chladem je nutné udržovat vysokou relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 90 až 95 procent. V suchém prostředí plody ztrácejí vodu, svrašťují se a měknou. Důležitá je také mírná cirkulace vzduchu, která nahromaděný etylen odvádí. K uložení se proto výborně hodí větrané dřevěné bedny, kartony s otvory či perforované sáčky. Neprodyšné plastové nádoby bez větrání naopak zachycují vlhkost i plyny a podporují vznik plísní.
Jak jablka správně zabalit a uložit
Nejlépe prověřenou metodou pro dlouhé zimní měsíce je zabalit každé jablko samostatně do listu novinového či hedvábného papíru. Tento jednoduchý krok zabrání přímému doteku plodů a zamezí tomu, aby se případná hniloba přenesla z jednoho jablka na druhé. Různé odrůdy ukládejte odděleně, protože zrají odlišným tempem.
Dlouhověkost uloženého ovoce závisí také na samotné odrůdě. Letní a rané odrůdy jsou určeny k rychlé spotřebě během několika dnů či týdnů. Pro skladování až do jara volte pozdní, kyselější a tlustostěnné zimní odrůdy. Uložením do sklepa však péče nekončí. Každé dva až tři týdny bedničky pečlivě zkontrolujte a prohlédněte zejména spodní vrstvy a rohy beden, kde se nejčastěji hromadí vlhkost. Jakýkoliv plod, který začíná měknout, hnědnout nebo jevit známky plísně, okamžitě odstraňte.