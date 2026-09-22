Policie potvrdila, že k poškození došlo někdy mezi 9. a 19. zářím. Pachatel poškodil dvě náhrobní desky a jednu kamennou desku, na jejich hranách vznikly odštěpky. Výše škody zatím nebyla vyčíslena a policisté po pachateli pátrají.
Ani po smrti nemá Soňa Červená klid. Neznámý pachatel poškodil její rodinnou hrobku
Ani tři roky po smrti nemá světově proslulá operní pěvkyně Soňa Červená klid. Její rodinnou hrobku na Pouchovském hřbitově v Hradci Králové poškodil neznámý člověk a stopy na kameni nasvědčují tomu, že se pokoušel desky vypáčit.
Poškození objevil její dlouholetý přítel
Na problém upozornil Pavel Sršeň, dlouholetý přítel pěvkyně a mluvčí Biskupství královéhradeckého, který je dnes majitelem hrobky. Červená, která neměla děti, na něj místo ještě za svého života převedla. „Šel jsem s manželkou zkontrolovat výzdobu, kterou jsme tam Soně udělali u příležitosti jejích nedožitých sto prvních narozenin,“ popsal Sršeň.
Podezřelé stopy objevil při návštěvě 19. září. O deset dní dříve, kdy by Červená oslavila 101. narozeniny, přitom bylo podle něj místo ještě nepoškozené. Sršeň nyní počítá s opravou. Podle jeho vyjádření se dovnitř hrobky pachatel pravděpodobně nedostal. Na kamenech ale zůstaly vrypy a stopy, které mohou pocházet od páčidla. Pro vyšetřování je komplikací také skutečnost, že na hřbitově nejsou bezpečnostní kamery.
Šlo o šperky, nebo o samotný kámen?
Proč se někdo o hrobku zajímal, zatím zůstává otázkou. Jednou z možností může být představa, že byla slavná pěvkyně pochována s cennostmi. Soňa Červená byla známá svou zálibou v elegantních špercích. Stejně tak ale mohl pachatele lákat samotný náhrobek.
„Možné to je. Lidská fantazie nezná mezí. Možná chtěl ale také někdo ukrást drahou náhrobní desku, což už se tady na hřbitově nedávno stalo. Nikdo si toho ani nevšimne, protože tu neustále pracují hrobníci,“ uvedl Sršeň.
Policie ovšem žádnou konkrétní verzi motivu nepotvrdila. Zjišťuje okolnosti případu a obrátila se také na případné svědky, kteří se mezi 9. a 19. zářím na Pouchově pohybovali.
Místo posledního odpočinku si vybrala sama
Hrobka nebyla pro Červenou náhodným místem. Přestože se narodila v Praze a velkou část života strávila na světových scénách, k Hradci Králové ji poutaly hluboké rodinné kořeny. Jejím pradědečkem byl zdejší továrník a vynálezce žesťových nástrojů Václav František Červený. Právě v jeho rodinné hrobce si přála být pohřbena.
„Chtěla být poblíž svého předka Václava, kterého měla ve velké úctě,“ vysvětlil Sršeň, který se o hrobku společně s pěvkyní staral už za jejího života. Podobu místa pomáhal utvářet také významný architekt Josef Pleskot. Jeho ateliér uvádí náhrobek rodiny Červených na Pouchovském hřbitově mezi svými projekty z roku 2016.
Úpravy hrobky zachytila také režisérka Olga Sommerová ve svém dokumentu Červená z roku 2017. „Realizaci této úpravy zachytila ve svém filmu Červená režisérka Olga Sommerová, její životní přítelkyně,“ připomíná Sršeň. Celovečerní dokument mapuje osobní život i mimořádnou kariéru umělkyně, která během desítek let vystupovala na jevištích pěti kontinentů.
Kariéra, která ji zavedla do celého světa
Červená se proslavila především rolí Carmen, kterou podle Národního divadla ztvárnila ve více než 150 reprízách. Působila v Berlíně, Frankfurtu i San Francisku a spolupracovala s dirigenty, jako byli Herbert von Karajan nebo Rafael Kubelík. Výrazně se věnovala také dílu Leoše Janáčka.
Její osobní život přitom výrazně poznamenala historie. Jejím jediným manželem byl František Slabý, majitel továrny na čokoládu Luna. Po komunistickém převratu v roce 1948 emigroval. Červená s ním neodešla mimo jiné proto, že v Československu měla svou rodinu. Manželé se už nikdy nesetkali. Sama pěvkyně později vzpomínala, že jejich tříleté manželství bylo velmi šťastné a rozdělila je především tehdejší doba.
Soňa Červená zemřela 7. května 2023 ve věku 97 let. Po posledním rozloučení v Národním divadle a následné zádušní mši v Hradci Králové byla 16. května uložena právě do rodinné hrobky na Pouchovském hřbitově.