Vlasta Burian patřil k nejvýraznějším osobnostem české kultury. Pro jedny byl geniálním komikem, který dokázal rozesmát celé generace, pro jiné komplikovanou osobností plnou rozporů. Jeho životní příběh je důkazem toho, jak blízko k sobě mohou mít sláva a pád – i obdiv a kritika.
Vlasta Burian bude navždy králem komiků. Žil v luxusu, dráždil okolí a po válce tvrdě padl
Publikum ho milovalo a jeho filmy dodnes baví další generace, v soukromí ale Vlasta Burian budil rozporuplné emoce. Slavný komik si užíval bohatství, obdiv i okázalý životní styl, po válce však přišel strmý pád, který poznamenal jeho pověst i kariéru.
Z rodiny obyčejného krejčího se vypracoval mezi nejlépe placené herce své doby. Na úspěchu měl obrovský podíl jeho talent, ale také tvrdá práce a odhodlání jít si za svým. Přesto jeho cesta nebyla vždy přímočará. Už během první světové války se dostal do problémů, když odmítl narukovat, a skončil ve vězení. Amnestie mu ale otevřela dveře zpět ke kariéře, která měla brzy nabrat strmý vzestup.
Z kabaretů se rychle přesunul na velká jeviště a brzy se stal i ředitelem divadla Rokoko. Později si založil vlastní scénu a začal dobývat filmové plátno. Snímky jako Tři vejce do skla, Anton Špelec ostrostřelec nebo U pokladny stál z něj udělaly hvězdu první velikosti. S popularitou rostly i jeho honoráře a nároky na životní styl. Luxusní vila, vlastní kuchař i legendární večírky, na kterých se scházela pražská smetánka, patřily k jeho každodenní realitě.
Za leskem úspěchu se ale skrývala i druhá, méně lichotivá stránka. Burian byl podle mnohých nevyzpytatelný a náladový. Jeho chování v soukromí i v práci nebylo vždy snadné snášet. „Za ty tři roky, co jsem u Buriana hrála, jsem se přesvědčila, že je bezohledný a v podstatě hloupý. Když jsem do divadla nastoupila, tak se mi velmi intenzivně dvořil. Pan Marvan mi tehdy radil, abych si s ním nic nezačínala, že bych pak z divadla hned vylítla,“ vzpomínala herečka Hana Vítová.
Ani jeho soukromý život nebyl bez komplikací. Jeho manželka Nina byla známá tím, že si svého muže pečlivě hlídala a těžce nesla pozornost, kterou budil u žen. Důvod k žárlivosti přitom měla – Burianovy románky nebyly žádným tajemstvím. Mezi jeho známosti měla podle dobových svědectví patřit i herečka Zita Kabátová, spekulovalo se také o vztahu s Lídou Baarovou.
Právě období druhé světové války a následné události se staly zlomem, který poznamenal jeho život i kariéru. Baarová během vyšetřování zmínila jeho večírky, na kterých se údajně objevovali i vysoce postavení Němci. Přitom se často přehlíželo, že Burian ve svém divadle zaměstnával více lidí, než bylo nutné, aby je ochránil před nasazením u nacistů.
Situaci zhoršil i skeč, ve kterém parodoval Jana Masaryka. Po válce byl obviněn z kolaborace, odsouzen a na tři měsíce uvězněn. Z vězení se sice dostal, jeho pověst ale utrpěla nenapravitelné škody. Nesměl vystupovat, přišel o majetek i divadlo a byl nucen pracovat manuálně – mimo jiné v dolech nebo jako pomocný kuchař.
K návratu na scénu došlo až v padesátých letech, ale Burian už nikdy nedosáhl své dřívější slávy. Hrál v Karlínském divadle a objevoval se v estrádách, které však neodpovídaly jeho někdejší pozici. Postupně ho začaly trápit zdravotní problémy a jeho možnosti vystupovat se omezovaly.
Zemřel 31. ledna 1962 v Praze. Po jeho boku stála až do posledních chvil věrná manželka Nina, která ho přežila jen o několik týdnů. Podle dobových svědectví zemřela přímo na jeho hrobě.
Život Vlasty Buriana byl plný extrémů – od vrcholu slávy až po tvrdý pád. Přesto zůstává jednou z nejvýraznějších postav české kultury. Byl milován i kritizován, obdivován i zatracován. Jedno mu ale nikdo nikdy nemohl upřít: mimořádný talent, díky němuž se stal králem komiků, na kterého se dodnes nezapomíná.
