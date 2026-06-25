Dnes už se v televizi neobjevuje tak často jako v době největší slávy, z jevišť ale rozhodně nezmizel. Mostecký rodák, který se narodil 25. června 1966, dál vystupuje, moderuje, zpívá a baví publikum naživo. Právě kontakt s lidmi je pro něj dodnes největší odměnou. Nepije, nekouří a za svou „drogu“ považuje smích a energii sálu.
Vladimír Hron se z obrazovek vytratil, publikum ale baví dál. Talent bere jako dar i poslání
Na začátku tisíciletí patřil Vladimír Hron k tvářím, které si diváci s televizní zábavou okamžitě spojili. Stačilo pár tónů, jiný hlas, kostým nebo maska a před kamerou se během chvíle „objevila“ úplně jiná hvězda. Dokázal napodobit desítky českých i zahraničních zpěváků a některá vystoupení byla tak přesná, že lidé pochybovali, zda opravdu zpívá on.
Osudová třicítka
V Hronově životě hraje zvláštní roli téma osudu. Sám se netají tím, že muži z otcovy strany se v jeho rodině po několik generací nedožili třiceti let. Pradědeček zemřel po kopnutí koněm, dědečka za války připravili o život banderovci a otec se ve třiceti letech zabil na motorce. Vladimírovi byly tehdy pouhé tři roky.
I on sám měl ve třiceti vážnou nehodu na motorce. Stalo se to v roce 1996 a právě obrácené číslice oproti roku 1969, kdy přišel o otce, v něm zanechaly pocit zvláštní symboliky. Později mu prý vědma z dlaně vyčetla, že měl být už rok mrtvý a že žije čas, který dostal navíc. Hron si to vysvětluje po svém: pokud tu zůstal, pak proto, aby lidem rozdával radost.
První publikum našel už jako dítě
Chuť vystupovat se u něj objevila velmi brzy. První potlesk zažil už v mateřské škole, kde v bílých punčocháčích bavil učitelky i děti. Od té chvíle nevynechal téměř žádnou příležitost něco předvést. Recitoval, zpíval, šaškoval a postupně si zvykal na pocit, že publikum není jen skupina lidí v sále, ale živá energie, která ho žene dál.
Po gymnáziu v rodném Mostě se dvakrát neúspěšně hlásil na DAMU. Přesto se k divadlu dostal. Začínal jako loutkoherec v Divadle Rozmanitostí, zároveň zpíval v litvínovském tanečním souboru Renesance a později moderoval soukromé Rádio Most. V devadesátých letech přešel na volnou nohu, vystupoval na kulturních akcích a postupně se dostal i na televizní obrazovky, mimo jiné díky vítězství v pořadu Liga gagů.
Hvězdy podle abecedy
Zásadní průlom přišel na přelomu tisíciletí. Po úspěchu na festivalu Haškova Lipnice dostal prostor v pořadu Šance a následně v hudebně-zábavném pořadu Jsou hvězdy, které nehasnou. Právě tam vznikl jeho slavný blok Hvězdy podle abecedy, v němž imitoval známé interprety v maskách, kostýmech i s přesvědčivým hlasovým projevem.
Z televizního bloku se později stal samostatný pořad a také velmi úspěšná jevištní show. Hron díky ní vstoupil do povědomí diváků napříč generacemi a jeho popularita byla tak velká, že se po boku Jiřiny Bohdalové objevil i v silvestrovském programu. S Abecedou objížděl republiku, vznikaly další verze a show má za sebou přes dvě tisícovky repríz. Jak před časem řekl Českému rozhlasu, „…Abeceda si zaslouží návrat, protože byla mým vstupem do showbyznysu a dala mi to, co mám.“
Z obrazovek zmizel, z pódií ne
To, že dnes Vladimír Hron není pravidelnou televizní tváří, neznamená, že by o něj publikum ztratilo zájem. Televizní zábava se postupně proměnila, někdejší formáty nahradily jiné pořady a on se přizpůsobil. Dál vystupuje tam, kde je mu nejlépe – před živými lidmi.
Objevuje se na kulturních akcích, firemních večírcích i soukromých událostech, kde dokáže program přizpůsobit konkrétnímu publiku. Umí anglicky, zvládá italštinu i němčinu a se svou show se dostal také do zahraničí. V anglické verzi svého vystoupení dokonce reprezentoval Českou televizi na festivalu televizní tvorby v Montreux.
Jeho repertoár dnes zahrnuje stovky interpretů. Napodobuje zpěváky i zpěvačky, i když sám připouští, že ženské hlasy bývají pro imitátora náročnější. Velkou roli v jeho vystoupeních hraje improvizace. Když v sále zahlédne zamračenou tvář, bere to jako výzvu a snaží se ji rozesmát.
Freddie Mercury i další projekty
Hronovo jméno je spojené také s řadou hudebních projektů. Když se připravovala tour Hvězdy zpívají Queen, dostal nabídku na moderování. Nakonec si v projektu zazpíval i jako Freddie Mercury. S akcí byl spojený také Peter Freestone, někdejší komorník slavného zpěváka, který později pomohl i se zahraničními vystoupeními projektu Queen the Story.
Podílel se také na turné Vánoční hvězdy, kde se spojil s Bigbandem, dětskými sbory, filharmoniky, sólisty Národního divadla i známými zpěváky. Dodnes vystupuje jako moderátor, zpěvák, imitátor i host hudebních těles.