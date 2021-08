Věk není překážkou, sexy čínskému modelovi je 80 let. Cvičit začal po padesátce

Je vysoký, svalnatý a navzdory tomu, že je mu 80 let, i žádaný model. Číňan Wang Deshun začal cvičit až v 50 letech a první velký úspěch získal před šesti lety, když se na čínském Fashion Weeku na molu objevil bez trika.

V roce 2015 to bylo poprvé, co se Wang Deshun prošel po přehlídkovém molu. Jeho bílé vousy a svěží vzhled tehdy vzbudily pozornost a on se doslova přes noc stal v Číně internetovou senzací. Vysloužil si přezdívku "nejvíc sexy čínský děda".

Návrhář Hu Sheguang původně vůbec neplánoval, že by jeho modely předváděl zralý muž. To se ale změnilo v momentu, kdy uviděl fotografii charismatického bělovlasého muže v mobilu hudebníka, který skládal muziku pro jeho show.

"Kdo je ten starý muž, který má tolik energie?" zeptal se Hu a skladatel mu odpověděl, že je to jeho otec. Oba muže následně seznámil a Wang Deshun na modelingovou nabídku kývl.

Původně herec Wang Deshun začínal jako mim. Postupně se objevil v několika filmech se zaměřením na bojová umění a zahrál si také v několika hollywoodských snímcích jako Zakázané království z roku 2008.

Poprvé začal chodit do posilovny, když mu bylo 50 let, aby si udržel figuru právě kvůli herecké kariéře. I když je zvyklý být středem pozornosti, ze slávy, která jej potkala v posledních letech, je v rozpacích.

"Lidé jsou překvapeni, že starý muž jako já může mít tak dobré svaly. Posledních 30 let každý den cvičím. Téměř nikdy nevynechám každodenní plavání," řekl Wang zpravodajskému webu CNN.

Osmdesátník rozhodně neplánuje zpomalit, věk nevnímá jako překážku. V 65 letech se kvůli roli za měsíc naučil jezdit na koni, v 78 letech zase řídit motorku. "Dokud máte odvahu dělat věci, které jste nikdy předtím nedělali, vaše srdce zůstane mladé. Pokud si řeknete, že je už na něco pozdě, měli byste se nad tím znovu zamyslet. Možná je to jen výmluva k tomu, že jste to vzdali," popsal svůj životní přístup.

Příští rok bude například předvádět na milánském Fashion Weeku. "Nemám plán. Vždy jsem dělal cokoliv, co mě zrovna napadlo, a v tom budu pokračovat," dodal.

