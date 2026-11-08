Svatomartinské hodování má dlouholetou tradici. Jedenáctý listopad býval spojený s koncem hospodářského roku, vyplácením čeledi a společným stolováním. Husa se postupně stala symbolem slavnostní hostiny, při které se scházela rodina i přátelé. Přestože se podoba svatomartinského menu v průběhu let proměňovala, základ zůstává stále stejný – kvalitní maso, poctivá příprava a přílohy, které nechají vyniknout jeho chuť.
Tajemství dokonale upečené husy se skrývá v soli. Šéfkuchař prozradil, kdy ji použít
Listopad patří svatomartinské huse s křupavou kůží, šťavnatým masem, zelím a knedlíky. Jak ji správně připravit, proč je důležité maso předem nasolit a které přílohy se k němu nejlépe hodí? Šéfkuchař Jakub Postránecký z pražské restaurace Hybernská prozrazuje osvědčené postupy i méně tradiční kombinace chutí.
Tajemství dokonalé husy? Čas, sůl a pomalé pečení
Základem úspěchu je především správná příprava. Pro čtyřčlennou rodinu se hodí přibližně čtyřkilogramová husa. Použít lze čerstvou i mraženou, kterou je však potřeba nechat dostatečně dlouho pozvolna rozmrazit v lednici, u větších kusů i několik dní. Před samotným vložením do trouby husu důkladně osušte, osolte zevnitř i zvenku a posypte kmínem. Dovnitř můžete vložit na čtvrtky nakrájená jablka, cibuli a čerstvé bylinky, například tymián nebo majoránku.
Samotné pečení je nejlepší rozdělit do několika fází. Husu nejprve krátce zapečte při 230 stupních, poté ji podlijte trochou vody, zakryjte a teplotu snižte přibližně na 90 stupňů. Při této teplotě ji nechte péct zhruba osm hodin. Před dokončením ji odkryjte a při 210 stupňů dopečte dozlatova. Dobu pečení vždy přizpůsobte velikosti husy a propečení masa.
„U husy se nevyplatí spěchat. Aby bylo maso krásně měkké a šťavnaté, potřebuje dostatek času a nízkou teplotu. Stejně důležité je předem husu dobře nasolit, ideálně den před pečením, aby se chutě proležely,“ vysvětluje Jakub Postránecký, šéfkuchař restaurace Hybernská.
Během přípravy je také vhodné průběžně odebírat vypečený tuk, který má v kuchyni další využití. „Husí sádlo se skvěle hodí na pečené brambory, do zelí nebo na přípravu lokší. A nezapomínal bych ani na výpek, který je základem výborné omáčky,“ doplňuje Jakub Postránecký.
Recept: Dokonalá, pomalu pečená svatomartinská husa
- 1 husa (cca 4 kg)
- 2 jablka
- 3 cibule
- Snítka tymiánu
- Sůl a kmín
Husu důkladně nasolte a okmínujte, ideálně den předem. Před pečením ji osušte a dovnitř vložte nakrájená jablka, cibuli a tymián. Nejprve ji zapečte při 230 °C přibližně 10 minut. Poté podlijte trochou vody, položte prsy dolů, zakryjte a pečte při 90 °C asi 8 hodin. Před dokončením otočte prsy nahoru, odkryjte a dopečte při 210 °C dozlatova. Před podáváním zkontrolujte důkladné propečení masa.
Knedlíky, zelí a trocha fantazie
Klasická svatomartinská husa se neobejde bez zelí a knedlíků. Kromě tradičních houskových nebo bramborových se k ní výborně hodí karlovarský knedlík, bramborové šišky nebo lokše. Červené zelí můžete dochutit jablky, rozinkami, skořicí nebo trochou červeného vína, bílé zase cibulí, kmínem a kousky špeku. V obou případech se vyplatí přidat trochu husího výpeku, který přílohám dodá plnější chuť.
„K huse se skvěle hodí kombinace sladších a kyselejších chutí. Právě proto funguje červené zelí s jablky nebo rozinkami, které příjemně kontrastuje s výrazným masem. Pokud chcete tradiční přílohu trochu ozvláštnit, zkuste třeba karlovarský knedlík s petrželkou nebo bramborové lokše,“ doporučuje Jakub Postránecký.
Zajímavou alternativou mohou být také malé brambory konfitované v husím sádle s česnekem a tymiánem. Husí šťávu je pak ideální podávat zvlášť, aby si každý mohl přidat podle chuti a křupavá kůže zůstala co nejdéle.
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