16. 12.
Slavní odhalili tajné recepty: Nejlepší vaječňáky podle šéfkuchaře Pauluse, cukrářky Mirky van Gils a dalších

Vaječný likér
Vaječný likérFoto: Shutterstock
Vaječný likér
Vaječný likérFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Vaječný koňak patří k Vánocům stejně neodmyslitelně jako vanilkové rohlíčky nebo bramborový salát. A zatímco někdo sází na osvědčený rodinný recept předávaný z generace na generaci, jiný se nebojí experimentovat a s nadšením zkouší každým rokem nový recept. Co se letos nechat inspirovat receptem od MasterChefa, vyhlášené cukrářky nebo známého šéfkuchaře?

Každý ho dělá trochu jinak, ale jedno mají všechny vaječné koňaky, nebo chcete-li likéry, společné – chuť Vánoc, nostalgii a punc svátečnosti, který dokáže vytvořit atmosféru okamžitě po prvním doušku.

Retro zima za socíku

Vánoce

Slavní kuchaři a cukráři otevřeli své domácí receptáře a podělili se o to, jak připravují svůj vaječný koňak oni. Od poctivé klasiky až po moderní twisty od těch nejpovolanějších. Každý z nich přistupuje ke koňaku jinak: někdo klade důraz na jemnost a vyváženost, jiný na plnou chuť a precizní technologii. Výsledkem jsou recepty, které se mohou stát nejen sváteční inspirací, ale i novou tradicí ve vaší domácnosti. Na vybrané recepty se podívejte v infografice.

Vaječný koňak podle MasterChefa Pavla Berkyho

MasterChef Pavel Berky odhaluje svůj recept na vaječný koňak – sladký, krémový a vonící po vanilce a koření, který si zamilujete hned po prvním doušku. Kombinuje smetanu, salko, rum i mandlový likér a tajemství jeho dokonalé chuti spočívá v pomalém zahřívání a louhování vanilky, badyánu a skořice. Ať už ho budete pít hned, nebo necháte několik dní uležet, vaječný koňak podle Berkyho přinese sváteční atmosféru do každého domu – ideální na vánoční večery a rodinné oslavy.

Všechny štítky

