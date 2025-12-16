Každý ho dělá trochu jinak, ale jedno mají všechny vaječné koňaky, nebo chcete-li likéry, společné – chuť Vánoc, nostalgii a punc svátečnosti, který dokáže vytvořit atmosféru okamžitě po prvním doušku.
Slavní odhalili tajné recepty: Nejlepší vaječňáky podle šéfkuchaře Pauluse, cukrářky Mirky van Gils a dalších
Vaječný koňak patří k Vánocům stejně neodmyslitelně jako vanilkové rohlíčky nebo bramborový salát. A zatímco někdo sází na osvědčený rodinný recept předávaný z generace na generaci, jiný se nebojí experimentovat a s nadšením zkouší každým rokem nový recept. Co se letos nechat inspirovat receptem od MasterChefa, vyhlášené cukrářky nebo známého šéfkuchaře?
Slavní kuchaři a cukráři otevřeli své domácí receptáře a podělili se o to, jak připravují svůj vaječný koňak oni. Od poctivé klasiky až po moderní twisty od těch nejpovolanějších. Každý z nich přistupuje ke koňaku jinak: někdo klade důraz na jemnost a vyváženost, jiný na plnou chuť a precizní technologii. Výsledkem jsou recepty, které se mohou stát nejen sváteční inspirací, ale i novou tradicí ve vaší domácnosti. Na vybrané recepty se podívejte v infografice.
Vaječný koňak podle MasterChefa Pavla Berkyho
MasterChef Pavel Berky odhaluje svůj recept na vaječný koňak – sladký, krémový a vonící po vanilce a koření, který si zamilujete hned po prvním doušku. Kombinuje smetanu, salko, rum i mandlový likér a tajemství jeho dokonalé chuti spočívá v pomalém zahřívání a louhování vanilky, badyánu a skořice. Ať už ho budete pít hned, nebo necháte několik dní uležet, vaječný koňak podle Berkyho přinese sváteční atmosféru do každého domu – ideální na vánoční večery a rodinné oslavy.
Jana Šmíd Winterová
Tento kávový likér podle autorky kuchařek pro děti potěší všechny, kdo si bez kávy neumí představit den – a bez likéru svátky. Kombinace silné černé kávy, karamelového salka a rumu vytváří jednoduchý, ale dokonale návykový nápoj, který je hotový během pár minut. Ideální alternativa k domácímu Baileys, kterou zvládne opravdu každý.
Čokoládový likér podle Mirky van Gils Slavíkové
Čokoládový likér podle cukrářky Mirky van Gils Slavíkové je ideálním zahřátím do chladných zimních dnů. Kombinace kvalitní hořké čokolády, smetany, rumu a jemného koření vytváří sametově hladký likér s výraznou čokoládovou chutí. Skvěle poslouží jako sladká tečka po večeři i jako originální domácí dárek.
Vaječňák podle Paťa Kolára z Hell’s Kitchen
Vaječný likér podle Paťa Kolára z Hell’s Kitchen sází na poctivost a výraznou chuť – pravou vanilku, kvalitní rum a netradiční tonka fazoli. Právě ta dodává klasickému vaječňáku nečekanou hloubku a lehce kořeněný nádech, který ho odliší od běžných receptů. Pokud hledáte dospělou, aromatickou verzi vaječného likéru bez kompromisů, tenhle recept stojí za vyzkoušení.
Vaječný likér podle Romana Pauluse
Vaječný likér podle šéfkuchaře Romana Pauluse je ideálním řešením, když hledáte osobní a zároveň „jedlý“ dárek, který potěší opravdu každého. Poctivá kombinace smetany, vanilky, žloutků, amaretta a tuzemáku slibuje plnou, sametovou chuť i snadnou přípravu. Perfektní volba nejen jako vánoční pozornost pro kolegy a rodinu, ale i jako malý sváteční luxus pro dlouhé adventní večery.
Lea Skálová
Vaječný likér podle MasterChefky Ley Skálové je přesně ten typ receptu, který okamžitě navodí pravou vánoční atmosféru. Jemná kombinace smetany, vanilky a tmavého rumu vytváří krémový vaječňák, který si doma zamilujete natolik, že jedna dávka rozhodně stačit nebude. Ideální jak k obdarování, tak ke svátečnímu popíjení během dlouhých zimních večerů.
Adam Rundus
Pistáciový vaječný koňak podle MasterChefa Adama Runduse je důkazem, že i klasika může dostat nečekaně moderní twist. Díky pistáciím a pistáciové pastě má likér výraznou, krémovou chuť, která potěší všechny milovníky oříškových tónů. Ideální volba pro ty, kdo chtějí letos zkusit něco jiného než tradiční vaječňák – a nebojí se trochu experimentovat.