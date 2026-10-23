Jan Punčochář byl dlouhých pět řad jednou z nejvýraznějších tváří soutěže MasterChef Česko. Společně s Radkem Kašpárkem a Přemkem Forejtem vytvořil porotcovské trio, na které si diváci zvykli. Teď je ale jejich společnému působení konec. Ačkoli by se mohlo zdát, že se Punčochář rozhodl odejít kvůli svým pracovním povinnostem, skutečnost je jiná. O výměně poroty rozhodla televize Nova, která chce kuchařské show dodat novou energii.
Punčochář promluvil o vyhazovu z MasterChefa. Přiznal, že chtěl pokračovat
Oblíbená kuchařská soutěž MasterChef Česko projde výraznou proměnou. Po pěti řadách se diváci musí rozloučit s osvědčenou trojicí porotců Janem Punčochářem, Radkem Kašpárkem a Přemkem Forejtem. Rozhodnutí přišlo ze strany televize Nova a samotný Punčochář přiznal, že byl připravený pokračovat. Jeho místo ale zaujmou nové tváře.
„Bylo to skvělé natáčení a nikdy nezapomenu na svou první řadu. Byl jsem strašně nervózní a bál jsem se cokoliv navíc říct. Ale všechno jednou končí,“ zavzpomínal šéfkuchař. Podle svých slov se přitom s kolegy ještě účastnil castingů a všichni tři počítali s možností dalšího pokračování.
„Televize se rozhodla, že pořad oživí. My jsme byli s kluky na několika castinzích, byli jsme připraveni dál navázat, ale zvolili nové a neokoukané tváře. Respektuji jejich rozhodnutí a rozhodně nejsem zahořklý,“ vysvětlil Punčochář, který se o změně dozvěděl před čtyřmi měsíci.
Na nové díly se dívat nebude
Přestože konec v soutěži nebyl jeho rozhodnutím, bývalý porotce tvrdí, že vůči televizi žádnou zášť necítí. Novým kolegům přeje, aby si natáčení užili stejně jako on. Sám ale přiznal, že další řadu sledovat neplánuje. Důvod je podle něj čistě praktický. „Nebudu se dívat na další řadu, protože na to nemám čas. Jde to v den, kdy vařím ve svém Stolu,“ uvedl.
Punčochář se nyní chce více soustředit na své tři restaurace i rodinný život. Vedle známého podniku U Matěje na pražské Hanspaulce provozuje také menší restauraci Stůl, kde osobně připravuje jídlo pro hosty.
Nová porota: dvě michelinské zkušenosti a řezník s osobitým humorem
Televize Nova vsadila na kompletní obměnu porotcovského týmu. V sezoně MasterChef Česko 2027 budou výkony soutěžících hodnotit Jan Knedla, Josef Pindur a Zdeněk Absolon. Nová trojice má spojovat špičkovou gastronomii, mezinárodní zkušenosti a poctivé řemeslo. Každý z porotců přitom přichází s trochu jiným pohledem na vaření i na to, co by měl budoucí vítěz soutěže umět.
„Chtěli jsme dát prostor třem výrazným osobnostem, které se na gastronomii dívají každá trochu jinak, ale všechny spojuje obrovská vášeň pro své řemeslo,“ vysvětlil showrunner pořadu Matěj Šámal. Diváci se podle něj mohou těšit nejen na vysoké nároky a výrazné osobnosti, ale také na skutečné emoce.
Jan Knedla: Přísný perfekcionista se dvěma michelinskými hvězdami
Prvním novým porotcem je šéfkuchař Jan Knedla, který stojí za kuchyní restaurace Papilio ve Vysokém Újezdě. Podnik se pyšní dvěma michelinskými hvězdami a Knedla patří mezi výrazné osobnosti české vysoké gastronomie. Je známý důrazem na preciznost, kvalitu surovin a dokonalé zvládnutí kuchařských technik. Soutěžícím rozhodně nehodlá nic odpouštět, zároveň ale nechce nikoho zbytečně ponižovat.
„Nechci nikoho shazovat, to podle mě nikam nevede. Ale pokud něco není dobré, řeknu to a vysvětlím proč. Soutěžící si zaslouží upřímnou reakci,“ říká. Zajímavostí je také jeho záliba ve sbírání historických kuchařek. Vlastní jich více než sto a mezi kolegy má pověst chodící gastronomické encyklopedie.
Jan Knedla: Přísný perfekcionista se dvěma michelinskými hvězdami
Prvním novým porotcem je šéfkuchař Jan Knedla, který stojí za kuchyní restaurace Papilio ve Vysokém Újezdě. Podnik se pyšní dvěma michelinskými hvězdami a Knedla patří mezi výrazné osobnosti české vysoké gastronomie. Je známý důrazem na preciznost, kvalitu surovin a dokonalé zvládnutí kuchařských technik. Soutěžícím rozhodně nehodlá nic odpouštět, zároveň ale nechce nikoho zbytečně ponižovat.
„Nechci nikoho shazovat, to podle mě nikam nevede. Ale pokud něco není dobré, řeknu to a vysvětlím proč. Soutěžící si zaslouží upřímnou reakci,“ říká. Zajímavostí je také jeho záliba ve sbírání historických kuchařek. Vlastní jich více než sto a mezi kolegy má pověst chodící gastronomické encyklopedie.
Josef Pindur: Šéfkuchař z Grandhotelu Pupp chce do soutěže přinést emoce
Druhou tváří nové poroty bude Josef Pindur, executive chef slavného karlovarského Grandhotelu Pupp. Za sebou má zkušenosti z francouzské gastronomie, včetně vedení restaurace Maison Kieny, kde získal michelinskou hvězdu. Na rozdíl od technicky zaměřeného Knedly chce Pindur klást výrazný důraz také na osobnost soutěžících, jejich příběhy a odhodlání.
„Chci prožívat stejné pocity jako soutěžící a vidět lidi, kteří si kvůli svému snu sáhnou až na dno,“ přibližuje svá očekávání. Při hodnocení chce být spravedlivý a náročný, zároveň je ale připravený soutěžícím poradit a pomoci jim posouvat se dál. Podle něj totiž dobré jídlo nemusí vždy přesně odpovídat receptu. Mnohem důležitější je výsledná chuť a osobitost.
Zdeněk Absolon: Řezník, který chce být porotcem i kamarádem
Největším překvapením nové sestavy může být Zdeněk Absolon, který se na rozdíl od svých kolegů věnuje především řeznickému řemeslu. Pochází z rodiny s dlouhou tradicí v obchodování s masem a provozuje vlastní malé rodinné řeznictví v pražské Branické ulici. Sám sebe označuje za šťastného řezníka.
Do soutěže chce přinést především respekt k surovinám, poctivou práci a lidský přístup. Vedle kuchařského talentu si bude všímat také chování jednotlivých účastníků. „Kromě toho, že soutěžící musí umět vařit a oslnit nás, máme hrozně rádi pokoru a slušnost. Při hodnocení budu nejvíc poslouchat srdce a pak žaludek,“ prozradil.
Na rozdíl od představy nekompromisního porotce by rád působil i jako člověk, na kterého se soutěžící mohou obrátit. „Troufám si říct, že budu porotce a kámoš,“ dodává.
Čeká MasterChefa nová éra?
Po pěti řadách se soutěž loučí s dobře sehranou trojicí a vstupuje do období, kdy bude muset přesvědčit diváky, že změna byla správným krokem. Noví porotci přicházejí s výrazně odlišnými zkušenostmi i povahami. Knedla bude dbát na technickou dokonalost, Pindur na chuť, emoce a osobní růst a Absolon na respekt k surovinám, řemeslu a lidskost.
Zda nová sestava dokáže navázat na oblibu Punčocháře, Kašpárka a Forejta, ukáže až samotná soutěž. Jedno je však jisté: MasterChef Česko 2027 bude mít úplně jinou tvář, než na jakou byli jeho fanoušci dosud zvyklí.