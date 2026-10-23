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Punčochář promluvil o vyhazovu z MasterChefa. Přiznal, že chtěl pokračovat

Jan Punčochář
Šéfkuchař Jan Punčochář po pěti řadách nečekaně končí v porotě MasterChef Česko, přestože byl připraven pokračovat, a nyní prozradil, jak rozhodnutí televize Nova přijal i proč se na nové díly dívat nebude.Foto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba
Jan Punčochář
Šéfkuchař Jan Punčochář po pěti řadách nečekaně končí v porotě MasterChef Česko, přestože byl připraven pokračovat, a nyní prozradil, jak rozhodnutí televize Nova přijal i proč se na nové díly dívat nebude.Foto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Oblíbená kuchařská soutěž MasterChef Česko projde výraznou proměnou. Po pěti řadách se diváci musí rozloučit s osvědčenou trojicí porotců Janem Punčochářem, Radkem Kašpárkem a Přemkem Forejtem. Rozhodnutí přišlo ze strany televize Nova a samotný Punčochář přiznal, že byl připravený pokračovat. Jeho místo ale zaujmou nové tváře.

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Jan Punčochář byl dlouhých pět řad jednou z nejvýraznějších tváří soutěže MasterChef Česko. Společně s Radkem Kašpárkem a Přemkem Forejtem vytvořil porotcovské trio, na které si diváci zvykli. Teď je ale jejich společnému působení konec. Ačkoli by se mohlo zdát, že se Punčochář rozhodl odejít kvůli svým pracovním povinnostem, skutečnost je jiná. O výměně poroty rozhodla televize Nova, která chce kuchařské show dodat novou energii.

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„Bylo to skvělé natáčení a nikdy nezapomenu na svou první řadu. Byl jsem strašně nervózní a bál jsem se cokoliv navíc říct. Ale všechno jednou končí,“ zavzpomínal šéfkuchař. Podle svých slov se přitom s kolegy ještě účastnil castingů a všichni tři počítali s možností dalšího pokračování.

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„Televize se rozhodla, že pořad oživí. My jsme byli s kluky na několika castinzích, byli jsme připraveni dál navázat, ale zvolili nové a neokoukané tváře. Respektuji jejich rozhodnutí a rozhodně nejsem zahořklý,“ vysvětlil Punčochář, který se o změně dozvěděl před čtyřmi měsíci.

Na nové díly se dívat nebude

Přestože konec v soutěži nebyl jeho rozhodnutím, bývalý porotce tvrdí, že vůči televizi žádnou zášť necítí. Novým kolegům přeje, aby si natáčení užili stejně jako on. Sám ale přiznal, že další řadu sledovat neplánuje. Důvod je podle něj čistě praktický. „Nebudu se dívat na další řadu, protože na to nemám čas. Jde to v den, kdy vařím ve svém Stolu,“ uvedl.

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Punčochář se nyní chce více soustředit na své tři restaurace i rodinný život. Vedle známého podniku U Matěje na pražské Hanspaulce provozuje také menší restauraci Stůl, kde osobně připravuje jídlo pro hosty.

Nová porota: dvě michelinské zkušenosti a řezník s osobitým humorem

Televize Nova vsadila na kompletní obměnu porotcovského týmu. V sezoně MasterChef Česko 2027 budou výkony soutěžících hodnotit Jan Knedla, Josef Pindur a Zdeněk Absolon. Nová trojice má spojovat špičkovou gastronomii, mezinárodní zkušenosti a poctivé řemeslo. Každý z porotců přitom přichází s trochu jiným pohledem na vaření i na to, co by měl budoucí vítěz soutěže umět.

MasterChef Česko
MasterChef Česko vstoupí do nové sezony se zcela obměněnou porotou, v níž Jana Punčocháře, Radka Kašpárka a Přemka Forejta nahradí šéfkuchaři Jan Knedla a Josef Pindur spolu s řezníkem Zdeňkem Absolonem, kteří do soutěže přinesou rozdílné zkušenosti, osobnosti i pohledy na gastronomii.
Foto: TV Nova

„Chtěli jsme dát prostor třem výrazným osobnostem, které se na gastronomii dívají každá trochu jinak, ale všechny spojuje obrovská vášeň pro své řemeslo,“ vysvětlil showrunner pořadu Matěj Šámal. Diváci se podle něj mohou těšit nejen na vysoké nároky a výrazné osobnosti, ale také na skutečné emoce.

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Jan Knedla: Přísný perfekcionista se dvěma michelinskými hvězdami

MasterChef Česko
Novou tváří poroty MasterChef Česko se stane Jan Knedla, šéfkuchař restaurace Papilio oceněné dvěma michelinskými hvězdami, který je známý svou precizností, nekompromisními nároky a vášní pro dokonalé jídlo.Foto: TV Nova

Prvním novým porotcem je šéfkuchař Jan Knedla, který stojí za kuchyní restaurace Papilio ve Vysokém Újezdě. Podnik se pyšní dvěma michelinskými hvězdami a Knedla patří mezi výrazné osobnosti české vysoké gastronomie. Je známý důrazem na preciznost, kvalitu surovin a dokonalé zvládnutí kuchařských technik. Soutěžícím rozhodně nehodlá nic odpouštět, zároveň ale nechce nikoho zbytečně ponižovat.

„Nechci nikoho shazovat, to podle mě nikam nevede. Ale pokud něco není dobré, řeknu to a vysvětlím proč. Soutěžící si zaslouží upřímnou reakci,“ říká. Zajímavostí je také jeho záliba ve sbírání historických kuchařek. Vlastní jich více než sto a mezi kolegy má pověst chodící gastronomické encyklopedie.

Čeká MasterChefa nová éra?

Po pěti řadách se soutěž loučí s dobře sehranou trojicí a vstupuje do období, kdy bude muset přesvědčit diváky, že změna byla správným krokem. Noví porotci přicházejí s výrazně odlišnými zkušenostmi i povahami. Knedla bude dbát na technickou dokonalost, Pindur na chuť, emoce a osobní růst a Absolon na respekt k surovinám, řemeslu a lidskost.

Zda nová sestava dokáže navázat na oblibu Punčocháře, Kašpárka a Forejta, ukáže až samotná soutěž. Jedno je však jisté: MasterChef Česko 2027 bude mít úplně jinou tvář, než na jakou byli jeho fanoušci dosud zvyklí.

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