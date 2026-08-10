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Pohlreich se vrací do restaurací. Nové Ano, šéfe! ukáže gastro bez příkras i zbytečného ponižování

Zdeněk Pohlreich
Zdeněk Pohlreich se vrací s novými díly pořadu Ano, šéfe!, v nichž znovu nahlédne do zákulisí českých restaurací a ukáže, jak se za roky proměnila gastronomie i jeho vlastní přístup k lidem v ní.Foto: TV Prima
Zdeněk Pohlreich
Zdeněk Pohlreich se vrací s novými díly pořadu Ano, šéfe!, v nichž znovu nahlédne do zákulisí českých restaurací a ukáže, jak se za roky proměnila gastronomie i jeho vlastní přístup k lidem v ní.Foto: TV Prima
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zdeněk Pohlreich znovu vyráží mezi české restauratéry. Pořad Ano, šéfe!, který se během let stal jedním z nejvýraznějších formátů televize Prima, dostane další premiérové díly. Diváci se tak znovu podívají do podniků, které bojují s návštěvností, kvalitou jídla, chaosem v kuchyni nebo špatně nastaveným fungováním celého týmu.

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Princip zůstává povědomý: Pohlreich přijede, ochutná, podívá se do zákulisí a velmi rychle začne pojmenovávat věci, o kterých se v některých podnicích raději nemluví. Vedle jeho ostrých poznámek ale mají nové díly ukázat také to, jak moc se česká gastronomie od prvních sezon pořadu proměnila.

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Ano, šéfe! se na obrazovkách objevilo poprvé v roce 2009 a spolu s restauracemi se za tu dobu změnil také jeho hlavní protagonista. Pohlreich připouští, že dnes k lidem v gastronomii přistupuje jinak než v začátcích pořadu.

„Určitě ano. Ona se změnila i celá situace. To podnikání v gastronomii je dneska tak složité, že se snažím minimálně řešit věci, které sice vidím, že by se na tom dala vystavět kontroverze, ale nevšímám si jich. Mám velkou dávku obdivu k lidem, kteří v té branži dělají a vydrží. Tak proč jim to komplikovat. Neděláme vzdělávací pořad, ale takový, který ukazuje život v gastronomickém průmyslu. Zábavu i napětí. Zkrátka to, že je restaurace živý organismus, ve kterém jde, kromě jiného, také o jídlo,“ říká Zdeněk Pohlreich.

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Právě tahle změna může být na nových epizodách nejzajímavější. Pohlreich stále zůstává šéfkuchařem, který se nebojí říct nepříjemnou pravdu, zároveň ale mnohem víc vnímá realitu lidí, kteří se snaží podnik udržet v chodu v době vysokých nákladů, nedostatku personálu a stále náročnějších hostů.

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Pořad nikdy nebyl jen o tom, zda je omáčka příliš hustá nebo maso vysušené. Největší problémy se často skrývají úplně jinde – v rozhádaném týmu, chybějící koncepci, přebujelém menu nebo majiteli, který ztratil odstup a netuší, proč se hosté nevracejí.

A právě v tom spočívá dlouhodobá přitažlivost Ano, šéfe!. Divák nesleduje jen proměnu kuchyně, ale často i mezilidské vztahy a střet představ majitelů s realitou jejich podnikání. Pohlreich do toho vstupuje jako někdo, kdo se pokouší oddělit problémy, které se dají opravit, od těch, jež si provozovatelé musí nejprve připustit.

Samozřejmě zůstává i humor a slovník, který k pořadu neodmyslitelně patří. Právě jeho trefné hlášky se v minulosti staly téměř stejně známé jako samotné restaurace, které pořadem prošly.

Zdeněk Pohlreich
Zdeněk Pohlreich
Zdeněk Pohlreich
Zdeněk Pohlreich
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Formát, který nestárne

Ano, šéfe! vychází z licenčního formátu Kitchen Nightmares spojeného se jménem Gordona Ramsayho. Česká verze si ale během let vytvořila vlastní charakter a především specifickou dynamiku, kterou určuje právě Pohlreich.

Nové epizody nabídnou modernější technické zpracování, základní princip se ale nemění: podívat se bez příkras na místo, které nefunguje tak, jak by mělo, a pokusit se najít cestu ven.

Premiérové díly Ano, šéfe! odvysílá Prima od 27. srpna ve 21.30. S týdenním předstihem budou dostupné také na prima+.

VIDEO: Překvapilo mě, že v hospodách je spousta věcí pořád stejně blbá, hygiena zoufalá, lidi na práci kašlou a dělají ji jen proto, aby dostali zaplaceno, říká Zdeněk Pohlreich

Překvapilo mě, že v hospodách je spousta věcí pořád stejně blbá, hygiena zoufalá, lidi na práci kašlou a dělají ji jen proto, aby dostali zaplaceno. | Video: Emma Smetana

Zdroj: Prima Ženy

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