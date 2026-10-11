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Chcete slaný karamel jako samet? MasterChef Pavel Berky ukázal recept jen ze 4 surovin a jeden trik na závěr

Pavel Berky ukázal, jak na dokonalý slaný karamel. Potřebujete jen 4 suroviny.
Pavel Berky ukázal, jak na dokonalý slaný karamel. Potřebujete jen 4 suroviny.Foto: archiv Pavla Berkyho, se souhlasem – archiv Pavla Berkyho
Pavel Berky ukázal, jak na dokonalý slaný karamel. Potřebujete jen 4 suroviny.
Pavel Berky ukázal, jak na dokonalý slaný karamel. Potřebujete jen 4 suroviny.Foto: archiv Pavla Berkyho, se souhlasem – archiv Pavla Berkyho
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Slaný karamel se v posledních letech stal stálicí moderní cukrařiny. Jeho výrazná chuť skvěle doplní nadýchaný cheesecake, nedělní lívance i zmrzlinový pohár, stejně jako domácí koláče, dorty nebo sušenky. Dobře připravená karamelová omáčka totiž dokáže i obyčejný dezert proměnit v něco výjimečného. A pokud ji navíc zvládnete z několika běžných surovin, není nad čím váhat.

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Za tímto dokonale vyladěným receptem stojí Pavel Berky  slovenský módní návrhář, výtvarný umělec a semifinalista soutěže MasterChef Česko 2020. V té se umístil na celkovém třetím místě a následně zvítězil v sérii Souboj nejlepších. 

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Své kulinářské nápady, kuchařské tipy a autorské recepty dnes aktivně sdílí na svém blogu i sociálních sítích. Nyní si můžete jeho osvědčený postup na krásně hladký, krémový a sametový slaný karamel vyzkoušet přímo ve své kuchyni.

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Co budete potřebovat?

Tajemství dokonalé chuti spočívá ve 4 poctivých ingrediencích:

200 g krupicového cukru;
150 ml smetany ke šlehání (s obsahem tuku minimálně 33 %);
140 g másla;
kvalitní mořské soli podle chuti (Pavel doporučuje například solný květ z Mallorcy).

Podrobný postup krok za krokem

Příprava vyžaduje trochu pozornosti a správnou techniku, ale s tímto pětikrokovým návodem se vám karamel zaručeně povede.

1. Pomalé rozpouštění cukru bez míchání: Cukr nasypte do hrnce s tlustším dnem a postavte ho na mírný plamen. Nechte ho rozpouštět pomalu a zásadně jej nemíchejte. Pokud se vám zdá, že se cukr u okrajů začíná připalovat, hrncem pouze lehce zakružte, dokud nevznikne tmavý karamel.

2. Důkladné zapracování másla: Do zcela rozpuštěného horkého karamelu přidejte máslo nakrájené na kostky a ihned začněte intenzivně míchat. Máslo nechte s karamelem dokonale spojit.

3. Přilití smetany a zkrémovatění: Do směsi přilijte smetanu ke šlehání. Nenechte se zneklidnit, pokud karamel v první chvíli ztuhne jde o běžnou reakci na chladnější ingredienci. Za stálého míchání se karamel na mírném ohni znovu rozpustí a vytvoří krásný krém.

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4. Dochucení solí: Hotový karamel odstavte z plotny a přidejte kvalitní mořskou sůl podle chuti. U slaného karamelu hraje výběr kvalitní soli klíčovou roli.

5. Tajný trik pro sametovou texturu: Aby měl karamel sametově jemnou a dokonale homogenní strukturu, je potřeba ho na závěr promixovat tyčovým mixérem.

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Zdroj: Instagram Pavla Berkyho

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