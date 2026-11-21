Babiš se rozhodl vyzkoušet jednoduchý recept na pečené olomoucké tvarůžky, který se v poslední době šíří po sociálních sítích. Celý postup natočil a výsledek zveřejnil na svém instagramovém profilu. „Teď to všude frčí, tak jsem musel pečené syrečky vyzkoušet taky,“ vysvětlil, proč se do přípravy výrazně aromatické speciality pustil.
Andrej Babiš předvedl kuchařské umění. Místo receptu ale lidé řeší jeho luxusní svetr
Andrej Babiš znovu ukázal, že na sociálních sítích dokáže vyvolat pozornost i bez politických témat. Tentokrát vyměnil debaty o vládnutí za domácí kuchyni a pustil se do přípravy pochoutky, která v poslední době dobývá internet. Jeho pokus s olomouckými tvarůžky vyvolal stovky reakcí, pobavil příznivce i odpůrce a neunikl ani pozornosti těch, kteří si místo receptu všímali politikova oblečení.
Hned v úvodu dal najevo, že si je dobře vědom její pověsti. „No a co tady máme? Olomoucké tvarůžky,“ představil hlavní surovinu a vzápětí přidal poznámku: „Oni hrozně smrdí, ale snad to přežiju.“ Po upečení ovšem neskrýval spokojenost. „Ty bláho, dobré je to,“ pochvaloval si výsledek. „Je to skvělý, určitě to vyzkoušejte,“ doporučil recept svým sledujícím.
Babiš, nebo Babica? Lidé se baví
Video okamžitě vyvolalo diskusi, ve které se střetly pochvalné reakce s ironickými poznámkami. Někteří sledující ocenili, že se premiér ukázal při obyčejné domácí činnosti, jiní si z jeho kuchařských ambicí dělali legraci. „No super, jste úplně nejlepší. Měl byste se na tu politiku vys**t a dělat recepty tady na sockách pro socky,“ napsal jeden z komentujících.
Další si všiml jisté podobnosti se známým televizním kuchařem. „To je Babiš, nebo Babica? Nějak si je pletu,“ zavtipkoval.
Příznivci naopak ocenili politikovu bezprostřednost a neváhali mu vyjádřit podporu. „To zase bude opozice kvičet. Jen tak dál, pane premiére,“ objevil se pod videem další komentář. Ne všichni však podobný obsah považují za povedený způsob komunikace s veřejností. „To je už fakt bizár. Aneb jak se zalíbit koblihám,“ neodpustil si kritiku jeden z uživatelů.
Luxusní svetr za 17 tisíc neunikl pozornosti
Vedle samotného receptu vzbudilo rozruch také Babišovo oblečení. Před kamerou se totiž objevil ve světlém svetru s výrazným límcem a krátkým zipem, který podle jednoho z komentujících pochází od luxusní značky Bogner a stojí přibližně 17 tisíc korun.
Právě kontrast mezi jednoduchým receptem a údajně drahým oblečením se stal terčem ironie. „Lidový premiér vaří ve svetru Bogner za 17.000. Jiné evropské země řeší bezpečnost a premiér ČR strká nakrájené syrečky do trouby,“ napsal jeden z uživatelů.
Zatímco část diskutujících tak řešila cenu jeho svetru, jiní se soustředili především na samotného politika a jeho vystupování. Někteří mu dokonce vyjadřovali bezvýhradnou podporu. „Každý, kdo je proti vám, je sám proti sobě. Jste frajer,“ stálo v jednom z příspěvků.