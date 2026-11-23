Vůně jehličí, světlo svíček, oblíbené koledy nebo ozdoby, které každý rok vytahujeme ze stejné krabice. Vánoce jsou spojené s řadou smyslových podnětů, jež v nás mohou vyvolávat vzpomínky na dětství, rodinná setkání a chvíle strávené s nejbližšími. Právě nostalgie je podle psychologů jedním z důvodů, proč nás předvánoční přípravy tolik těší.
Vánoční výzdoba už v listopadu? Psychologové odhalili, co to prozrazuje o osobnosti
Pokud už v listopadu vytahujete krabice s vánočními ozdobami, rozvěšujete světýlka a pouštíte si koledy, nemusíte mít pocit, že jste s přípravami začali příliš brzy. Psychologové naopak takové jednání kvitují. Přišli totiž na to, že vánoční atmosféra může příznivě působit na naši psychiku, zlepšovat náladu, a dokonce posilovat vztahy s okolím.
Vůně jehličí, světlo svíček, oblíbené koledy nebo ozdoby, které každý rok vytahujeme ze stejné krabice. Vánoce jsou spojené s řadou smyslových podnětů, jež v nás mohou vyvolávat vzpomínky na dětství, rodinná setkání a chvíle strávené s nejbližšími. Právě nostalgie je podle psychologů jedním z důvodů, proč nás předvánoční přípravy tolik těší.
Psychoterapeutka Amy Morin upozorňuje, že vánoční zdobení bývá pro mnoho lidí spojeno s nejkrásnějšími obdobími jejich života. Návrat k oblíbeným tradicím jim umožňuje znovu prožívat emoce, které si s nimi spojují. Nemusí přitom jít o nic velkého. Někdy stačí rozsvítit známý řetěz světýlek nebo pověsit na stromeček ozdobu, kterou máme doma už od dětství.
Podobné podněty mohou připomínat období, kdy jsme se cítili v bezpečí a obklopeni lidmi, na kterých nám záleží. Vánoční přípravy se tak pro některé stávají příjemným rituálem, který jim pomáhá zpomalit a na chvíli se odpoutat od každodenních starostí.
Nostalgie prospívá psychické pohodě
Návraty do minulosti přitom nemusejí znamenat pouhé sentimentální vzpomínání. Podle psychologů nostalgie může podporovat pozitivní emoce, posilovat pocit životního smyslu a upevňovat mezilidské vztahy. Studie publikovaná v časopise European Journal of Social Psychology se zabývala souvislostí mezi nostalgickými vzpomínkami a vnímáním smyslu života.
Odborníci poukázali mimo jiné na význam sociálního propojení. Vzpomínky na společné zážitky nám totiž připomínají důležité lidi v našem životě a posilují vědomí, že někam patříme. Právě svátky jsou na podobné okamžiky bohaté. Mohou nám připomenout rodinné tradice, společné večeře i blízké, se kterými už Vánoce nemůžeme trávit. I proto pro nás mohou mít každoroční přípravy hlubší význam než jen estetickou proměnu domácnosti.
Zajímavé je, že sváteční dekorace mohou ovlivňovat nejen naši vlastní náladu, ale také dojem, jaký děláme na své okolí. Věnovali se tomu američtí psychologové ve studii publikované v roce 1989 v odborném časopise Journal of Environmental Psychology.
Účastníkům výzkumu ukazovali fotografie domů s vánoční výzdobou i bez ní a zjišťovali, jaké vlastnosti přisuzují jejich obyvatelům. Výsledky ukázaly, že lidé žijící ve vánočně vyzdobených domech působili na pozorovatele přátelštěji a společenštěji. Dekorace tak ovlivňovaly nejen celkový dojem z domu, ale také představu o jeho obyvatelích.
Svátečně ozdobená okna, věnce na dveřích nebo světelné řetězy mohou být zároveň příležitostí k navázání kontaktu se sousedy. Pochvala výzdoby, krátký rozhovor přes plot nebo společné plánování svátečních setkání pomáhají vytvářet příjemnější sousedskou atmosféru.
Důvodem, proč někteří lidé začínají s výzdobou už v listopadu, ale nemusí být jen nostalgie. Roli hraje také samotné očekávání svátků. Těšení se na příjemnou událost nám může přinášet radost ještě předtím, než skutečně nastane. Vánoční přípravy navíc nemusejí být spojeny pouze se stresem a povinnostmi, ale mohou se stát příjemnou součástí volného času.
Dřívější zdobení má i praktickou stránku. Pokud si jednotlivé přípravy rozložíme do několika týdnů, nemusíme všechno stihnout během několika hektických prosincových dnů. Zůstane nám více prostoru na nákupy, pečení, návštěvy i odpočinek. Místo jednorázového velkého úkolu se tak můžeme z jednotlivých drobností těšit postupně.
Své kouzlo mají také dlouhé podzimní večery. V listopadu už bývá brzy tma a pochmurné počasí může ovlivňovat naši náladu. Světelné řetězy, svíčky a další dekorace dokážou domácnost zútulnit a vytvořit příjemnější prostředí.
Správný termín neexistuje
Zatímco někteří lidé dodržují tradici a vánoční stromek stavějí až těsně před Štědrým dnem, jiní si chtějí sváteční atmosféru užívat co nejdéle a už od jara se těší, až si svůj domov nazdobí. Ani jeden přístup není špatný. Důležité je, aby nám přípravy přinášely potěšení a nestávaly se další povinností, kterou musíme za každou cenu splnit.