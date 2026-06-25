Oblíbený svetr se srazí, černé šaty po pár praních zešednou a tričko, které ještě nedávno drželo tvar, najednou působí vytahaně. Mnoho lidí má podobnou zkušenost, jen si ji často nespojí s vlastní chybou při praní. Průzkum přitom ukázal, že každý čtvrtý Čech si oblečení ničí právě nesprávnou péčí.
Myslíte si, že umíte prát? Každý čtvrtý Čech si kvůli častým chybám ničí oblečení, ukázal průzkum
Nakupování oblečení je pro mnoho lidí nejen nutnost, ale i způsob, jak tráví volný čas nebo vyjadřují svůj styl a osobnost. Péči o oděvy ale Češi často podceňují. Informace na štítcích u oblečení vždy čte jen 14 % lidí. Není proto překvapením, že si zhruba každý čtvrtý Čech v posledních 12 měsících poškodil oblečení nevhodným praním nebo sušením.
Problém začíná už u štítků. Většina z nás ví, že malé symboly uvnitř oblečení mají svůj význam, ale ruku na srdce: kolik lidí je opravdu čte před každým praním? A kolik z nich se jimi skutečně řídí? Právě tam se často rozhoduje o tom, zda oblečení vydrží roky, nebo po několika cyklech skončí vzadu ve skříni.
„Zajímavé je, že ani jasné instrukce na štítku nemusí být pro spotřebitele při nákupu rozhodující. Například informaci ‚nesušit v sušičce‘ ignoruje při výběru 62 % Čechů. Nemusí to nutně znamenat, že lidé doporučení ignorují – část z nich může jednoduše počítat s tím, že daný kousek bude sušit mimo sušičku. I proto je důležité štítky nejen číst, ale také jim přizpůsobit následnou péči o oblečení,“ říká Jan Krejčíř, marketingový ředitel značky Whirlpool. Podobná situace je i na Slovensku, kde informaci o nesušení v sušičce zohledňuje přibližně 42 % lidí.
Nejčastěji se oblečení poškodí přímo při praní. Podle průzkumu tvoří praní více než polovinu případů, kdy lidé své oblíbené kousky zničí. Sušení v sušičce stojí přibližně za čtvrtinou poškození. Mezi největší chyby patří příliš vysoká teplota, kterou uvedlo 49 % respondentů, hned za ní následuje smíchání barev se 48 %. Častým problémem je také nevhodně zvolený program, praní věcí, které do pračky nepatří, nedostatečné třídění podle materiálu nebo přeplněný buben.
Mnoho lidí má pocit, že vyšší teplota znamená čistší prádlo. Ve skutečnosti ale může způsobit přesný opak toho, co chceme. Oblečení se může srazit, ztratit barvu nebo se mu oslabí vlákna. Pro běžné nošení často stačí praní na 30 nebo 40 °C, které je šetrnější nejen k textiliím, ale i ke spotřebě energie.
„Nejde ale jen o chyby, které se v průzkumu objevují nejčastěji. V praxi se například často setkáváme s tím, že lidé zvyšují teplotu v domnění, že prádlo bude čistší, nebo dlouhodobě používají jeden univerzální program, který ale nemusí být pro daný materiál vhodný. Proto doporučujeme sledovat nejen štítky na oblečení, ale také programy přímo na pračce či sušičce a jejich význam. Zároveň se na tyto každodenní situace snažíme reagovat moderními technologiemi. Spotřebiče dnes dokážou rozpoznat typ tkaniny, množství prádla i úroveň znečištění a podle toho automaticky přizpůsobit prací cyklus konkrétní várce. U sušiček zase pomáhají nastavit průběh sušení podle typu textilie a množství prádla. Díky tomu usnadňují správnou péči o oblečení a pomáhají prodloužit jeho životnost,“ doplňuje Krejčíř.
Základem správné péče je třídění
Nestačí oddělit bílé prádlo od barevného. Důležitý je také materiál, míra znečištění a typ oblečení. Vlna, sportovní funkční materiály, jemné halenky nebo spodní prádlo potřebují jiný režim než ručníky, ložní prádlo nebo bavlněná trička. Citlivější kousky se vyplatí prát naruby, v ochranném sáčku a na šetrnější program.
Velkou roli hraje i množství prádla v bubnu
Přeplněná pračka možná působí úsporně, ale ve výsledku se oblečení hůře vypere, špatně vymáchá a víc se mačká i odírá. Prádlo potřebuje prostor, aby se mohlo v bubnu volně pohybovat. Pokud je pračka nacpaná až po okraj, prací prostředek se nemusí správně rozptýlit a textilie se zbytečně namáhají.
Pozor na sušičku
Ta může být skvělým pomocníkem, ale ne každé oblečení do ní patří. Některé materiály se mohou srazit, ztratit pružnost nebo změnit tvar. Pokud štítek sušení v sušičce výslovně nedoporučuje, je bezpečnější nechat daný kousek uschnout volně na vzduchu.
Častou chybou je i nadměrné množství pracího prostředku
Větší dávka automaticky neznamená čistší prádlo. Naopak může v textiliích zanechávat zbytky, které oblečení zatěžují, zhoršují jeho vzhled a někdy způsobují i nepříjemný pocit při nošení. Vyplatí se proto držet doporučeného dávkování podle množství prádla, míry znečištění a tvrdosti vody.
Aby oblečení vydrželo déle pěkné, nestačí starat se jen o samotné textilie. Péči potřebuje i pračka. Pravidelné čištění bubnu, těsnění a zásobníku na prací prostředek pomáhá udržet spotřebič v dobrém stavu a omezuje zápach. Čas od času je vhodné spustit program na vyšší teplotu, ideálně 60 až 90 °C, případně využít speciální program čištění bubnu.
Prací štítky nejsou jen otravný detail, který škrábe na krku. Jsou to malé návody, které rozhodují o životnosti oblečení. A pokud se podle nich člověk naučí řídit, může si ušetřit nejen zklamání ze zničeného kousku, ale i peníze za zbytečné nákupy nového oblečení.
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Zdroj: autorský text