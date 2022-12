Twerk není jen o kroucení zadkem, pomáhá i se sebevědomím i traumaty, říká lektorka

"Myslím, že pověst twerku je ovlivněna tím, kolik a jakých informací je o tomto tanci dostupných a zveřejňovaných. Málo se mluví o jeho historii nebo o tom, jak se lidé díky němu cítí. Člověk jej má spíš spojený s videoklipy raperů, kteří převážně zpívali o penězích, striptýzu, sexu za peníze, drogách a podobně. Ale mám pocit, že v posledních letech díky zpěvačkám, jako jsou Cardi B, Megan Thee Stallion nebo City Girls, které propojují twerk a hudbu zdůrazňující feminismus a sílu žen, začíná být twerk vnímám lépe," říká na úvod 26letá lektorka twerku a vystudovaná psycholožka Paulína Árendášová.

"Při twerku se dbá na sebepřijetí, ať už jde o tělo nebo mysl. Nemá žádná omezení, tancovat tak může, kdo chce, muži, ženy, mladí i starší. Lidé s malým i velkým zadkem. Jediné omezení je fyzická výdrž," dodává.

Právě ona v září přednesla na půdě University of New York in Prague myšlenku, že tanec, který některým připadá příliš výstřední nebo kontroverzní, může mít ve skutečnost velmi pozitivní účinek na ženské sebevědomí a sebepřijetí.

Sexuální sebevědomí díky twerku roste

Její tvrzení vychází nejen z osobních zkušeností s vedením kurzů, ale také z bádání během sepisování magisterské práce na toto téma. Rodačka ze Slovenska se tanečnímu stylu twerk věnuje posledních sedm let. Lektorka tance, který si veřejnost spojuje se sexem a hiphopovými videoklipy, se během svého studia psychologie zaměřila na jeho terapeutickou funkci. A z jejího výzkumu vyplynulo, že tento tanec má pozitivní dopad na sexuální sebevědomí i sebepřijetí.

"K twerku jsem se dostala v roce 2015, když jsem se kvůli studiu psychologie přestěhovala do Prahy. Tento tanec tehdy na Slovensku známý nebyl, tancovala jsem jiné styly, jako třeba hip hop. Našla jsem se v něm, můžu jeho prostřednictvím totiž vyjádřit svou ženskost i sexualitu," říká sympatická lektorka.

Tanec vychází z afroamerické kulturní scény v New Orleans a první zmínky o něm pocházejí z 90. let uplynulého století. Skutečné celosvětové popularity však dosáhl až po roce 2013, kdy twerkování předvedla americká popová zpěvačka Miley Cyrus na předávání cen MTV.

Dnes se twerk vyučuje v řadě tanečních škol po celém Česku. Podle Anet Antošové, známé české twerkové lektorky, je vždy důležité respektovat i kulturní kontext tance.

Paula Árendášová se postupně naučila twerkové prvky na lekcích, kam docházela, ale také z různých videí a videoklipů. V roce 2020 dokončila certifikovaný kurz lektorky twerku, který vedli tanečníci z americké Atlanty.

Dívat se na sebe při tanci posiluje sebevědomí

Na její lekce chodí především ženy ve věku mezi 20 až 35 lety, které si chtějí zvýšit sebevědomí a zlepšit vztah k svému tělu. "Při twerkování se naučíte vnímat, jak jste úžasná a jak krásně vypadáte. Jste pyšná, že jste schopná zatancovat jednotlivé prvky a probudíte v sobě tu stránku svého sebevědomí, o níž jste dosud nevěděla," přirovnává lektorka.

"Cítíte se víc sexy, což se může projevit pozitivně i při flirtování s někým, kdo se vám líbí. Některé moje žačky mi navíc prozradily, že během sexu zapojily některé prvky tance a jejich partnerům a partnerkám se to velmi líbilo," dodává.

Jedním z důvodů, proč twerk zvyšuje ženské sebevědomí, tkví podle Pauly v tom, že twerkový outfit odhaluje nohy, břicho i kousek hýždí. "Když se vidím částečně odhalená v zrcadle, pomáhá mi to přijmout samu sebe a to, jak vypadám," vysvětluje.

Na první pohled sebevědomá mladá žena se přitom ještě na základní škole potýkala s posměšky. "Sama sobě jsem se nelíbila, často jsem kvůli většímu zadku slýchala hloupé komentáře od spolužáků. Díky twerku jsem ze své dřívější slabosti udělala svou přednost," vysvětluje.

Twerk jako expoziční terapie

Také tanečnice Anet Antošová se v loňském podcastu Českého rozhlasu přiznala, že ani jí se v brzké dospělosti nevyhnuly pocity nedostatečnosti kvůli vzhledu. "Že nejsem dost vysoká, nemám dostatečně hubené končetiny, nemám dost úzký pas a podobně. Bylo to v jedné taneční skupině v Praze. Měla jsem ze sebe komplexy," uvedla s tím, že i díky tanci se naučila milovat své tělo.

Paula Árendášová přirovnává twerkování k takzvané expoziční terapii. "Během ní čelíte svým strachům a stresu tak, že se obávané věci vystavujete. Postupem času tak stres a obavy překonáte. V případě twerku se tak díváte na své tělo při tanci nebo prožíváte pocity a taneční pohyby," vysvětluje.

"Vztah se svým tělem si nevylepšíte tak, že se na něj nebudete dívat. Naopak je lepší naučit se jej akceptovat, budovat si k němu lásku," dodává. Podobné lekce zaměřené na vnímání těla během tance existují také například ve Francii.

Během tance navíc účastníci často přijdou na to, které části těla jejich těla jsou více flexibilní a které naopak málo. "Hlavně pro začátečníky je složité si zvyknout na určité twerkové pohyby, které jsou fyzicky náročné. Když ke mně přijdou tanečnice, které ještě na twerku nebyly, většinou očekávají právě kroucení zadkem do rytmu hudby. Během lekce ale zjistí, že je velmi brzy bolí nohy a že jim to nejde, jak si myslely, a že to vlastně vůbec není jednoduché. Při twerku se zapojuje celé tělo, je to pořádný tělocvik," přirovnává.

Lektorka se kvůli tancování potýkala s předsudky

Ačkoli stále neexistuje dostatek výzkumů, které by potvrzovaly, že by twerk mohl být jednou z účinných terapií pro psychiku lidí, z magisterské diplomové práce Paulíny vyplývá, že několika ženám změnil život. "Účastnice mého malého výzkumu v kvalitativních rozhovorech uvedly, že twerk jim pomohl zlepšit vztah k jejich sexualitě a tělu jako takovému poté, co zažily nějakou formu sexuálního násilí," říká.

Vystudovaná psycholožka momentálně pracuje jako HR asistentka v mezinárodní korporátní firmě, v budoucnu by však ráda propojila oba dva své oblíbené obory, tedy výuku twerku a psychologii. "Plánuji dělat workshopy twerku, do kterých bych chtěla zapojila psychologickou část o sebepřijetí a vztahu k vlastní sexualitě," tvrdí.

Ráda by také tanec vycházející z afroamerických kořenů zbavila předsudků. "Už jsem si od svých známých a kamarádů vyslechla, jak si to představuju, že pracuju v korporátní společnosti a zároveň tancuju twerk, že to nepůsobí dobře. Nebo že nebudu brána seriózně jako psycholožka a koučka, když zároveň tancuju twerk a netajím se tím," svěřuje se.

Plnou podporu naopak cítí od rodičů. "Žijeme ve 21. století a mladá generace musí vědět, že má mít otevřenou mysl, aby si splnila kariérní sny. " myslí si Paula.

"Čeští muži na twerk nechodí, jsou příliš konzervativní"

Paulína Árendášová (26) Pracuje jako HR asistentka v nadnárodní společnosti. Absolvovala studium psychologie na University of New York in Prague

Od roku 2020 je certifikovanou lektorkou twerku, kurz absolvovala u Vertical Joe's a Twerk Technicians z Atlanty

Vystupovala v několika hudebních videoklipech

O síle twerkování mluvila například na mezinárodní konferenci TEDxUNYP v září 2022

Od ledna bude učit v taneční škole ShufflingBros Dance Academy

A ačkoliv se twerk za poslední roky dočkal napravení reputace a získal na popularitě i díky podobně zaměřeným stylům, jako je pole dance, širokou základnu tanečníků zatím pořád nemá. Na Paulíniny hodiny navíc chodí většinou jen ženy.

"Češi jsou v mnoha ohledech konzervativní, myslím si, že to je důvod, proč tady muži na twerk nechodí. Protože třeba ve Španělsku na twerkové lekce muži chodí běžně a je tam i řada twerkových lektorů," říká.

Ačkoliv její twerkové figury v klubech většinou sklízí spíš obdivné pohledy od mužů i žen, na sociálních sítích jí naopak často chodí oplzlé nebo nenávistné zprávy. V těch se neznámí muži kriticky vyjadřují o jejím těle, anebo na ni mají sexuální narážky.

"Někteří muži se ve zprávách vyjadřují velmi nevhodně, někteří se jen snaží flirtovat. Asi jsem si na to už zvykla, takže mě to nepřekvapuje," říká. "Spousta mužů nechápe, co twerk je, a spojují si ho s jinými kariérami v sexuální oblasti. A někteří muži prostě jenom testují moje hranice," dodává. "Většinou to ale ignoruju, nemá smysl jim odpovídat," říká certifikovaná lektorka tance.

Za svým rozhodnutím věnovat se výraznému tanci si stojí, přestože ji mnoho lidé dodnes odrazuje. "Ačkoliv to v začátcích nebylo jednoduché, jsem ráda, že jsem se rozhodla věnovat twerku. I když to mnoho lidí svým způsobem odsuzuje," říká.

