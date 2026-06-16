Okolí je lituje, vědci ale zjistili pravdu. Svobodné Češky po třicítce tají věc, kterou jim muži závidí

Rodinné oslavy se s úderem třicítky často mění v minové pole: „A kdy už bude svatba?“ „Nejsi tak trochu těhotná?“ „Vážně to sníš celé?” Je vám to povědomé? Šťourání zvědavých příbuzných nebo „dobře míněné“ rady od kámošek a na sociálních sítích dokážou spolehlivě zvednout krevní tlak asi komukoliv. Nemusíme se ale z neustálého drobnohledu hroutit – rebelie může přinést do života víc lehkosti, humoru a hlavně – (sebe)vědomí, že žijeme podle vlastních rozhodnutí.
Třicítka na krku a bez dětí? Pro okolí jste zoufalá, tvrdá data z Česka ale mluví úplně jinak
Třicítka, žádný prstýnek ani dítě a k tomu nekonečné otázky okolí. Tlak na svatbu a mateřství dokáže z rodinných oslav udělat minové pole, přitom stále víc žen ukazuje, že spokojený život nemusí vypadat podle scénáře, který jim píší ostatní.
Single – a spokojená. To je, viď?!
Okolí vás možná upřímně lituje, že jste s blížící se třicítkou pořád na ocet, ale tvrdá sociologická data vyprávějí úplně jiný – a nutno říct, že mnohem zábavnější příběh. Podle výzkumů Masarykovy univerzity žije v Česku bez partnera přibližně 18 % lidí, přičemž ve věkové kategorii 21 až 29 let je to dokonce celá čtvrtina žen (25 %) a 38 % mužů. A teď to nejdůležitější: ženy zůstávají single mnohem častěji zcela dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější – zatímco u mužů je tomu přesně naopak a partnerku často najít zkrátka nemohou.
Proč je tedy stále pro velkou část společnosti nestravitelný fakt, že některé třicátnice – obecně považované za mladé ženy – šlapou po životní cestě bez dětí v náruči a často i bez stálé polovičky? Odpověď je možná ve střetu mezi zastaralými společenskými škatulkami a novou realitou rychle se měnícího světa.
Své o tom ví také influencerka Lucie Bittnerová, která svou tvorbu publikuje na instagramovém profilu Život s Lucy. Dnes je sice čerstvě vdaná, ale na dlouhé roky před svatbou vzpomíná s nadhledem: „S partnerem jsem žila 'na hromádce' už 12 let a pro dost lidí jsem byla divná. Samozřejmě se postupně vyrojily narážky, že si mě chlap nechce vzít a nechce se mnou mít děti. Asi proto se mnou tehdy byl tak dlouho, že jo…“ bere s humorem rýpání okolí a dodává: „Každopádně bezdětné ženy to nemají ve společnosti jednoduché, ať už jsou bez dětí z vlastního rozhodnutí, nebo mít děti nemohou, nebo o dítě přišly... Vždy je to jen jejich věc. Což spousta lidí nerespektuje.“
Mýtus o zoufalých singles a realita
Zatímco okolí často automaticky zaměňuje single status či bezdětnost za osamělost nebo životní selhání, psychologické studie ukazují pravý opak: Pro současnou generaci mladých dospělých je obrovskou hodnotou svoboda a nezávislost. Lidé bez partnera se sice často potýkají s tzv. konfliktem hodnot, kdy balancují mezi touhou po lásce a potřebou seberealizace či autonomie, ale stále častěji volí kvalitu před kvantitou. Zejména úspěšné ženy se postupem času naučí žít samostatně, odloží zoufalé hledání ideálu a odmítají ze svých nároků slevit jen proto, aby ukojily poptávku tetiček po tom, že už by někoho měly mít.
Pokud už ve vztahu jste, nevybíravý nátlak na posun k oltáři nebo do porodnice může napáchat nevratné škody. Statistika českého e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz totiž ukazuje, že tlak na svatbu a mateřství je regulérním zabijákem vztahů. V průzkumu zahrnujícím přes devět tisíc lidí se ukázalo, že celých 26 % dotázaných už někdy iniciovalo rozchod proto, že na ně protějšek příliš tlačil s pořízením dětí. Dalších 24 % vzalo nohy na ramena kvůli neúměrnému tlaku na sňatek.
Zkuste vystoupit z toxického kolotoče a využít situaci k vlastnímu rozvoji a posílení vztahu: „Pokud je na vás ze strany vašich blízkých vyvíjený tlak a jste často pod palbou nepříjemných komentářů, hledejte cesty, jak se v takové situaci posílit a nenechat se zraňovat. I když se většinou jedná o dobře míněné rady, vaši blízcí reagují na své strachy a snaží se vás vměstnat do ‘své’ představy o vašem životě. Zkuste najít cestu, jak tyto tlaky – paradoxně – můžou posílit váš vztah s partnerem. Nejste tady od toho, abyste naplňovala představu vašich blízkých. Stejně tak jako oni zde nejsou proto, aby naplňovali vaši představu, jak mají ‘správně’ žít. Protože když se na to podíváte obráceně – ti co na vás tlačí, mají ‘správně’ nastavený život?“ nabízí svůj pohled terapeutka Jana Neuwerthová Šmýdová.
Záhada chybějícího miminka a tvrdá realita
Lucie Bittnerová se nevyžádaným poznámkám o tom, že „ženský úděl je být matkou“ či „nikdy nepoznáš pravou lásku, dokud nebudeš mít dítě“, brání s nadhledem. Na obligátní dotaz „kdo se o vás postará, až budete staří?“ se s pobavením ptá zpět: „A víš ty, že existují domovy pro seniory?“ I když se její životní situace mezitím změnila a v době vzniku tohoto článku je v 6. měsíci těhotenství, bezdětné ženy nadále stoprocentně chápe a podporuje. Výhody, které jí tato životní fáze přinášela, popisuje otevřeně: „V té době to pro mě znamenalo všechen volný čas pro sebe. Méně stresu a starostí. Bezdětné dovolené. Nepřerušovaný dlouhý spánek a ušetření spousty peněz. Jo, a taky žádný porod a žádné nevyžádané rady od ostatních matek. Každý ať si vybere sám.“
A co víc, odkládání rodiny většinou vůbec nesouvisí s nějakým domnělým sobectvím. Reprezentativní průzkum Cesty k rodičovství z podzimu roku 2024 jasně odhalil, co za tím ve skutečnosti vězí: mladí lidé odkládají založení rodiny kvůli paralyzující finanční nejistotě, nedostupnosti vlastního bydlení a vysokým nákladům na péči. Současná doba navíc s sebou nese fenomén tzv. „intenzivního rodičovství“, který na bedra matek i otců nakládá extrémní požadavky na neustálou a bezchybnou péči o dítě. Když si toto všechno sečteme, je naprosto racionální, že se mladé ženy do zakládání rodin bezhlavě neženou a chtějí mít nejprve vyřešené solidní zázemí.
Hranice patří i mezi nejbližší
Jak si tedy zachovat tvář, klid i vtip, když už se vás tetička potřetí zeptá na to samé? Lucie Bittnerová nabízí skvělou inspiraci k trefným a odzbrojujícím odpovědím. „Když se tě někdo zeptá: Proč si už konečně nenajdeš chlapa? Odpověz: Protože nerostou na stromech. Když se někdo ptá: Tak kdy bude druhé dítě? Odpověz: A ty mi ho porodíš, zaplatíš a budeš mu dělat chůvu? A když padne dotaz: Ty jsi těhotná? Odpověz: Měla jsem na oběd pizzu, počítá se to?!,“ popisuje se smíchem svoji neprůstřelnou strategii.
Pokud na vás humor nezabírá nebo zrovna nemáte náladu vtipkovat, je na čase nasadit těžší kalibr: osobní hranice. Odborníci se shodují, že otázky na těhotenství a vztahy ostře a bolestivě narušují naši nejhlubší intimitu. Rozhodnutí mít, odložit nebo dokonce vůbec nemít děti je výhradně vaše svobodná volba, ne společenský dluh, který je nutné do třiceti splatit.
Jana Neuwerthová Šmýdová k tomu dává velmi jasný a praktický návod: „Pokud se potřebujete vůči komentářům okolí vymezit, začněte si nastavovat ‘laskavé hranice’. Váš postoj může být pevný a neoblomný a přesto komunikovaný s laskavostí k druhým, ale i jako projev laskavosti k sobě. Je v pořádku si nastavit váš život podle toho, co vy skutečně chcete, ne co si druzí myslí, že je pro vás dobré. Není to projev sobeckosti – je to přirozený projev zdravé sebeúcty,“ uzavírá terapeutka.
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Zdroj: autorský text