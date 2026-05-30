Světlana Witowská ukázala zničenou fasádu domu. Dům jí někdo potřísnil motorovým olejem
Novinářka Světlana Witowská ukázala na sociálních sítích poškozenou fasádu domu, který sdílí s partnerem Petrem Kolářem. Bílou zeď někdo potřísnil motorovým olejem a dvojice se kvůli útoku obrátila na policii. Witowská vzkázala, že podobnou „ubohost frustrovaných jedinců“ nenechají být.
Witowská se rozhodla fotografie zveřejnit hlavně proto, aby dala najevo, že podobné chování nepřejdou mlčením. „Motorový olej… super věc na bílou fasádu. Umělecky hodnotná. Líbila by se vám na vašem domě? Nám to připadá jako ubohost frustrovaných jedinců. Zveřejnila jsem to jen proto, aby věděli, ze to nenecháme být. Nerada bych, aby to někoho ponouklo k něčemu horšímu,“ napsala někdejší moderátorka České televize.
Zároveň vzkázala autorovi útoku, že pokud má nějaký osobní problém, měl by ho řešit přímo, nikoli ničením cizího majetku. „Autorovi bych chtěla vzkázat, že pokud má nějaký problém, může nám ho přijít říct a pobavíme se, tuhle formu frustrace předáme policii,“ dodala.
Ještě ostřeji reagoval Petr Kolář. Ten na sociální síti neskrýval rozhořčení a dal najevo, že podobný anonymní útok považuje za zbabělý. „Kdyby ten výtvarný hrdina třeba zazvonil, slušně se představil a řekl mi, že má se mnou problém a potřebuje si to vyříkat, případně si to rozdat na férovku na pěsti, tak bych to i ocenil. Ale tohle…,“ napsal Kolář a připojil i velmi ostré hodnocení pachatele.
Celý případ tak nekončí jen u poškozené fasády. Witowská i Kolář dali jasně najevo, že věc předávají policii a že útok na soukromý dům nepovažují za pouhý nevkusný výlev, ale za hranici, kterou nehodlají přehlížet.