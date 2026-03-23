Brazilský mystik Athos Salomé je znovu v centru pozornosti. Muž, kterému se často přezdívá „žijící Nostradamus“, varuje, že se svět může nebezpečně blížit k bodu, z něhož už nebude snadné se vrátit. Ve svých úvahách se opírá o takzvané Hodiny posledního soudu, známý symbol globálního ohrožení. Podle jeho slov by už rok 2026 mohl přinést ničivou sluneční bouři i další ozbrojené střety ve světě.
"Svět je 90 sekund od katastrofy, hrozí sluneční bouře i nové konflikty," varuje žijící Nostradamus
Brazilský mystik Athos Salomé, známý jako „žijící Nostradamus“, znovu varuje před možnými hrozbami pro svět. Opírá se přitom o Hodiny posledního soudu, které podle něj ukazují, že se lidstvo ocitá nebezpečně blízko globální katastrofě. Ve svých nových předpovědích mluví o sluneční bouři i rostoucím riziku dalších válečných konfliktů.
Athos se narodil v roce 1986 v Brazílii a už od dětství prý zažíval zvláštní vize a silné předtuchy, o nichž se později opakovaně zmiňoval v médiích. Jeho rodiče, kteří byli silně věřící, z toho měli obavy. Navzdory tomu se ale vydal cestou, která ho k podobným jevům přivedla ještě blíž – studoval numerologii, parapsychologii i energetické léčení pod vedením brazilských praktiků. Do širšího povědomí se dostal hlavně díky svým předpovědím na sociálních sítích, kde se často vyjadřoval k britské královské rodině, situaci ve východní Evropě nebo k zásadním technologickým změnám.
Nyní přišel s dalším varováním. Poukazuje přitom na aktuální nastavení takzvaných Hodin posledního soudu, které sledují odborníci sdružení kolem časopisu Bulletin of the Atomic Scientists. Tento symbolický ukazatel podle něj napovídá, jak blízko se lidstvo může nacházet k celosvětové katastrofě. „Hodiny soudného dne se zrychlují a svět se blíží k apokalypse,“ napsal na svém Instagramu. Podle současného nastavení dělí lidstvo od symbolické půlnoci už jen 90 sekund, což má představovat mimořádně vážnou úroveň ohrožení.
Sluneční bouře i nové střety
Už dříve Salomé upozorňoval, že rok 2026 by mohl přinést mimořádně silnou sluneční bouři. Ta by podle něj mohla poškodit satelity, narušit internetovou infrastrukturu a vyvolat rozsáhlé výpadky proudu v různých částech světa. Taková situace by podle jeho výkladu tvrdě zasáhla moderní společnost, která je na technologiích existenčně závislá.
Vedle technologických rizik zmiňuje také sílící napětí mezi státy a možnost nových konfliktů v oblastech, kde se dlouhodobě střetávají zájmy velmocí. Právě propojení technických hrozeb a geopolitické nestability podle něj vytváří velmi nebezpečnou směs, která může výrazně zasáhnout fungování současné civilizace.
Na závěr Salomé připojil i několik dalších předpovědí. Tvrdí například, že britskou královskou rodinu čeká v roce 2026 „velká událost“, Polsko by mohla zasáhnout ekonomická krize a Spojené státy se podle něj dočkají oslabení, či dokonce pádu dolaru.
Co ukazují Hodiny posledního soudu
Hodiny posledního soudu vznikly už v roce 1947 a spravuje je skupina vědců spojených s Chicagskou univerzitou. Nejde o skutečné měření času, ale o symbolický ukazatel, který má upozorňovat na největší hrozby pro lidstvo. Patří mezi ně zejména jaderné zbraně, klimatická krize nebo rizika spojená s technologickým vývojem.