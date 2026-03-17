Anna Rachfalová (29) žila obyčejný život mladé maminky. V anglickém Coventry pracovala ve výrobě jako operátorka stroje a ze všeho nejvíc byla pyšná na své dlouhé a husté vlasy. V zaměstnání přitom bezpečnostní pravidla nebrala na lehkou váhu – pokaždé si je pečlivě stáhla do vysokého culíku, aby předešla riziku úrazu. Ani to ji ale před katastrofou neochránilo.
Stroj v práci ji doslova skalpoval. „Děti mě bez vlasů nepoznávaly,“ říká Anna
Běžná směna ve výrobě se během několika vteřin proměnila v děsivý boj o život. Mladá maminka Anna při pracovní nehodě přišla o vlasy i část pokožky hlavy a následky si ponese navždy. Kromě fyzické bolesti ji zasáhlo i chování zaměstnavatele, který jí nejprve odmítl vyplatit odškodné.
Jednoho dne se na pracovišti pokazil stroj, u kterého zrovna stála. Ve chvíli, kdy se otočila, aby zjistila, co se děje, se všechno během okamžiku změnilo v horor. „Když jsem se otočila, abych zjistila, co se děje, ucítila jsem, jak mě něco tahá za vlasy,“ vzpomíná Anna na moment, který jí navždy změnil život. Brzy pochopila, co se stalo. „S naprostou hrůzou jsem zjistila, že se mi vlasy zamotaly do rotujícího vrtáku,“ popisuje.
Situace byla o to děsivější, že vypínač neměla po ruce a její volání o pomoc nikdo neslyšel. Následovaly vteřiny, které si dodnes pamatuje v děsivých detailech. „Ještě, než jsem omdlela, uslyšela jsem strašlivý praskavý a trhavý zvuk. Byly to moje vlasy a kůže na hlavě,“ dodává Anna.
Když se probrala v nemocnici, lékaři jí oznámili, že musí okamžitě na operaci. V prvních chvílích si ještě plně neuvědomovala, jak vážná její zranění jsou. Teprve po zákroku začala chápat rozsah toho, co se stalo. U jejího lůžka mezitím stáli nejbližší – maminka Izabela, bratr Paul i sestra Iga. Právě bratr jí nechtěně naznačil pravdu, kterou do té chvíle neznala. „Neboj, pro nás jsi pořád krásná,“ řekl Paul. Pro Annu to byl okamžik, kdy jí začalo docházet, že její zranění jsou mnohem vážnější, než si připouštěla.
Následky nehody si nese dodnes
„Trpím ztrátou sluchu, závratěmi, bolí mě jizvy a mám i neurologické bolesti celého těla. Nikdy už nebudu mít vlasy, protože nastřelit mi je nemohou,“ říká Anna. Od té doby je odkázaná na paruky, což pro ni bylo zpočátku těžké přijmout. Obrovskou bolest jí navíc způsobilo i to, že ji bez vlasů zpočátku nepoznávaly vlastní děti.
Další ránu pak dostala od zaměstnavatele. Ten jí totiž odmítl vyplatit odškodné, přestože následky pracovního úrazu byly zcela devastující.
Případ nakonec skončil u soudu a vlekl se několik let. Anna se ale spravedlnosti přece jen dočkala. Spor vyhrála a firma jí musela vyplatit odškodnění. Kromě toho dostala také vysokou pokutu, protože se ukázalo, že o nebezpečí na pracovišti věděla, ale nepřijala žádná opatření, která by podobnému neštěstí zabránila.
„Žádné peníze nenahradí to, co se stalo, ale doufám, že můj příběh povzbudí ostatní, aby se postavili za sebe a bojovali za svou bezpečnost, a zaměstnavatele, aby se o své zaměstnance řádně starali,“ doufá Anna.