V rodině Trumpových se tentokrát neslavilo nic, co by souviselo s politikou nebo veřejným životem. Důvod byl mnohem osobnější. Marie Zelníčková, maminka zesnulé Ivany Trumpové a babička Ivanky, Donalda juniora a Erica, oslavila neuvěřitelné 100. narozeniny. Rodina se kvůli výjimečnému jubileu sešla v Miami a u jednoho stolu se tak potkaly hned čtyři generace.
Sto let, tři vnoučata a deset pravnoučat. Česká babička Ivanky Trumpové slavila ve velkém
Sto let, čtyři generace a rodinné setkání, na kterém chyběla jediná žena. Marie Zelníčková, maminka Ivany Trumpové, oslavila v Miami kulaté jubileum obklopená třemi vnoučaty a deseti pravnoučaty, kteří během dne vzpomínali i na zesnulou Ivanu.
Oslavu uspořádala Ivanka Trump doma a na sociální síti následně ukázala i několik rodinných snímků. „Minulou sobotu jsme u nás doma v Miami oslavili 100. narozeniny mé babičky v kruhu jejích tří vnoučat a všech deseti pravnoučat. Byl to neuvěřitelně výjimečný zážitek, nádherný odraz rodiny a odkazu, který se táhne přes čtyři generace,“ napsala.
Na společném setkání nechyběli její bratři Donald Trump junior a Eric ani jejich partneři a děti. Samotný Donald Trump, který je v současnosti prezidentem Spojených států, na zveřejněných fotografiích z rodinného setkání nebyl.
Jedno místo u stolu ale zůstalo prázdné
Radostnou událost provázela také vzpomínka na Ivanu Trumpovou, jedinou dceru oslavenkyně, která zemřela v roce 2022 ve věku 73 let. Právě její nepřítomnost byla pro rodinu během významného dne silně znát.
„Moje matka, její milovaná dcera, nám velmi chyběla, ale její láska a přítomnost byly po celý den cítit v příbězích, které jsme si vyprávěli, i v rodině, kterou tak vroucně milovala,“ napsala Ivanka.
Ke své babičce má přitom dlouhodobě velmi blízko a při příležitosti jejích narozenin jí věnovala také osobní vyznání. „Babi, tvé století lásky formovalo generace a žije v každém z nás. Oslavit tě byla čest, radost a připomínka mimořádného odkazu, který jsi zanechala. Všechno nejlepší k 100. narozeninám. Milujeme tě víc, než se dá slovy vyjádřit.“
Ze Zlína až do rodiny amerického prezidenta
Život Marie Zelníčkové přitom obsáhl období, která dnes známe především z učebnic historie. Narodila se ve Zlíně v roce 1926, dospívala za války a později prožila celé období komunistického Československa, sametovou revoluci i začátek nového tisíciletí.
Pracovala jako telefonní operátorka a v roce 1949 přivedla ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově, na svět jedinou dceru Ivanu. Ta později odešla do zahraničí a v roce 1977 se provdala za Donalda Trumpa. Z jejich manželství se narodili Donald junior, Ivanka a Eric.
Marie tak během jednoho století sledovala nejen dramatické proměny Československa a později Česka, ale také cestu své vlastní rodiny z Moravy až do nejvyšších pater amerického veřejného života.
Její manžel Miloš Zelníček zemřel v roce 1990. O dva roky později skončilo manželství jejich dcery Ivany s Donaldem Trumpem. Ivana zemřela v roce 2022, a právě její děti a vnoučata dnes tvoří rodinu, která se kolem stoletého jubilea Marie znovu sešla.
Na fotografiích z Miami tak nakonec nebyly nejdůležitější slavné tváře ani známé příjmení. Uprostřed seděla žena, která se narodila před sto lety ve Zlíně a nyní své narozeniny oslavila obklopená třemi vnoučaty a deseti pravnoučaty. Pro Ivanku to byl především rodinný okamžik – a připomínka ženy, které stále říká jednoduše česky Babi.