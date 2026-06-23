Čištění struhadla patří k nejméně oblíbeným pracím v kuchyni. Důvod je nasnadě – drobné kousky sýra, čokolády nebo česneku často rády uvíznou v ostrých otvorech a jejich důkladné odstraňování zabere spoustu času. Situaci komplikuje i fakt, že sýry a čokoláda se při kontaktu s teplou vodou začínají rozpouštět a ještě více se ke kovovému povrchu kuchyňského pomocníka lepí.
Stačí fólie a už nikdy nebudete drhnout struhadlo: Nenápadný kuchyňský trik vám usnadní život
Kuchyňské struhadlo patří mezi nepostradatelné domácí pomocníky. Jen těžko si bez něj představit těstoviny s čerstvě nastrouhaným sýrem nebo pomazánku s česnekem. Jeho čištění však dokáže pořádně potrápit. Řešení přitom může být překvapivě jednoduché. Stačí potravinářská fólie nebo obyčejný plastový sáček a nepříjemné drhnutí bude minulostí. Vyzkoušíte tento chytrý trik, který je hitem internetu?
Pokud navíc zbytky zaschnou, malý kuchyňský malér je na světě. Zaschlé kousky totiž vytvoří tvrdou vrstvu, jejíž odstranění je nejen časově náročné, ale i potenciálně nebezpečné pro vaše prsty a manikúru. Kromě pohodlí zde svou roli hraje i hygiena, protože staré zbytky potravin v otvorech mohou kontaminovat čerstvě připravované jídlo.
Jak funguje trik s fólií?
Princip je fascinující pro svou jednoduchost. Stačí vzít pevnější plastový sáček (například mrazicí) nebo potravinářskou fólii a přetáhnout ji přes pracovní plochu struhadla. Zvolený materiál je nutné na struhadle dobře napnout. Poté už se můžete pustit do práce – strouháte přímo přes tuto vrstvu (tedy fólii nebo pevný sáček).
Jakmile máte dostrouháno, sáček nebo fólii jednoduše sejmete a vyhodíte. Většina nastrouhané potraviny zůstane na povrchu obalu, zatímco kovová část struhadla zůstane prakticky čistá. Následné mytí pak zabere jen několik sekund, protože struhadlo stačí v podstatě už jen opláchnout pod proudem vody.
Ideální kandidáti: Česnek, sýr i zázvor
Tato metoda dosahuje nejlepších výsledků u měkkých až středně tvrdých surovin, které mají tendenci se lepit. Mezi nejvhodnější potraviny patří:
- Česnek a zázvor: Profesionální kuchaři doporučují česnek raději strouhat než lisovat, protože je pak nadýchanější a uvolní více chuti a šťávy. Strouhání přes fólii navíc chrání vaše nehty a manikúru před poškozením o ostré hrany.
- Sýry (tvrdé i polotvrdé) a čokoláda: Zabráníte jejich nalepení do otvorů a následnému nepříjemnému „zapatlání“ struhadla.
- Máslo na pečení nebo okurka: I zde fólie výrazně usnadní následnou práci s úklidem.
Kdy raději zůstat u klasiky?
Přestože tento trik rozhodně zaslouží uznání, není univerzální a u některých druhů potravin by nefungoval. Vyhněte se mu proto u velmi tvrdých surovin, které vyžadují velký tlak. Mohlo by dojít k protržení fólie nebo sáčku. Typicky jde například o mrkev, petržel a celer, syrové brambory nebo velmi tvrdé druhy ovoce a zeleniny.
Pokud dodržíte zmíněná pravidla při volbě zeleniny a použijete pevnější sáčky nebo fólii, může vám tento jednoduchý trik ušetřit spoustu času i energie a čištění struhadla už pro vás nebude noční můrou.