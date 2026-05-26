Střeva mají na naše každodenní fungování mnohem větší vliv, než si často připouštíme. Nejde jen o trávení. Stav střevní mikroflóry se odráží také na imunitě, energii, náladě a celkové pohodě. Právě proto se o střevech někdy mluví jako o „druhém mozku“. Jenže i když jejich rovnováha ovlivňuje tolik oblastí života, v jídelníčku jim často dáváme pořádně zabrat.
Smažená jídla mohou narušovat trávení. Střeva nejvíc zatěžují tuky a nízký obsah vlákniny
„Smažený sýr s hranolky a kolu.“ Zní to jako běžná objednávka, jenže právě podobné kombinace dávají střevům pořádně zabrat. Slazené nápoje, smažená jídla, alkohol i vysoce průmyslově zpracované potraviny mohou narušovat střevní mikroflóru, která ovlivňuje trávení, imunitu, energii i naši psychickou pohodu.
Některé potraviny a nápoje mohou trávení zatěžovat, podporovat zánětlivé procesy nebo narušovat prostředí, ve kterém žijí prospěšné střevní bakterie. Server Oshi Health upozornil na potraviny, které střevům příliš nesvědčí. Neznamená to, že si je člověk nesmí dát nikdy, ale při časté konzumaci mohou tělu škodit víc, než se na první pohled zdá.
Slazené limonády
Velkým problémem jsou slazené nápoje. Týká se to nejen klasických limonád s vysokým obsahem cukru, ale i nápojů s nízkokalorickými sladidly. Umělá sladidla se v potravinách používají poměrně krátce a jejich dlouhodobý vliv na organismus se stále zkoumá. Některé studie ale naznačují, že při nadměrné konzumaci mohou ovlivňovat složení střevní mikroflóry a přispívat k zánětlivým procesům.
Klasické sladké limonády na tom nejsou lépe. Často obsahují velké množství rafinovaného cukru, který může podporovat množení méně žádoucích bakterií ve střevech. Navíc tělu dodává spoustu energie bez výraznější výživové hodnoty.
Smažená jídla
Fritované pokrmy zatěžují trávení hned několika způsoby. Při smažení se tuky zahřívají na vysoké teploty a mohou se v nich tvořit látky, které organismu nesvědčí. Často se zmiňují například transmastné kyseliny, které bývají spojované se zvýšeným rizikem zánětů i horším stavem cév a srdce.
Smažené jídlo bývá navíc těžké, tučné a hůře stravitelné. Po jeho konzumaci se proto může objevit pocit těžkosti, pálení žáhy nebo celková únava. Pro střevní mikroflóru rozhodně nejde o ideální každodenní volbu.
Průmyslově zpracované potraviny
Mezi problematické potraviny patří také vysoce průmyslově zpracovaná jídla. Ta často obsahují směs dochucovadel, konzervantů, stabilizátorů, barviv a dalších složek, které mají prodloužit trvanlivost nebo vylepšit chuť a vzhled. Typicky jde například o některé uzeniny, sladké cereálie, polotovary, zmrzliny nebo balené snacky.
Takové potraviny bývají kaloricky vydatné, ale výživově chudé. Tělu dodají energii, jenže často bez dostatku vlákniny, kvalitních bílkovin, vitaminů a minerálů. Nadměrná konzumace průmyslově zpracovaných jídel se v různých studiích spojuje s vyšším rizikem řady zdravotních potíží, včetně metabolických, kardiovaskulárních nebo zánětlivých onemocnění.
Alkohol
Alkohol zatěžuje nejen játra, ale také trávicí systém. Pravidelné pití může narušovat rovnováhu střevních bakterií a přispívat k potížím, jako je nadýmání, zácpa nebo podráždění zažívacího traktu. U citlivějších lidí se může negativní reakce objevit i po menším množství.
Často se zmiňuje výjimka v podobě malého množství červeného vína, které obsahuje polyfenoly a může mít při střídmé konzumaci určité pozitivní účinky. To ale neznamená, že alkohol prospívá každému. U střevních potíží, zánětů nebo citlivého trávení je opatrnost na místě.
Kofein
Káva sama o sobě nemusí být nepřítelem střev. Obsahuje antioxidanty a některým lidem dokonce trávení příjemně rozhýbe. Jenže reakce na kofein je velmi individuální. U někoho může káva vyvolat průjem, pálení žáhy, podráždění žaludku nebo nespavost, která pak nepřímo ovlivňuje i celkovou regeneraci organismu.
Problém nemusí být vždy jen v kávě samotné. Potíže může zhoršovat také mléko, smetana nebo sladidla, která si do ní člověk přidává. Pokud se po kávě pravidelně objevují zažívací problémy, stojí za to sledovat nejen množství kofeinu, ale i to, s čím ji pijete.
Co střevům naopak prospívá
Dobrá zpráva je, že střevní mikroflóru lze podpořit poměrně jednoduchými změnami. Základem je přirozená, co nejméně průmyslově upravená strava s dostatkem vlákniny. Tu najdeme například v celozrnném pečivu, luštěninách, zelenině, ovoci, semínkách a ořeších.
Střevům prospívá také pestrý jídelníček. Vhodné jsou listová zelenina, například špenát nebo kapusta, kvalitní bílkoviny, ryby, zdravé tuky včetně avokáda či rybího tuku a obecně potraviny, které neobsahují zbytečně mnoho přidaného cukru, soli a chemických přísad.
Nejde o to jídelníček dokonale hlídat nebo si zakazovat každou méně zdravou potravinu. Důležité je, co se v něm objevuje pravidelně. Střeva ocení hlavně jednoduchost, pestrost a potraviny, které tělu něco dávají, ne jen krátký chuťový zážitek.