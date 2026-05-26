Přeskočit na obsah
27. 5. Valdemar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Smažená jídla mohou narušovat trávení. Střeva nejvíc zatěžují tuky a nízký obsah vlákniny

Nezdravé potraviny
Smažené alternativy jídel nejsou pro střeva ideální volbou. Kvůli vysokému obsahu tuku a způsobu přípravy se hůře tráví, mohou zpomalovat průchod potravy trávicím traktem a u citlivějších lidí vyvolávat pocit těžkosti, nadýmání nebo pálení žáhy.Foto: Shutterstock
Nezdravé potraviny
Smažené alternativy jídel nejsou pro střeva ideální volbou. Kvůli vysokému obsahu tuku a způsobu přípravy se hůře tráví, mohou zpomalovat průchod potravy trávicím traktem a u citlivějších lidí vyvolávat pocit těžkosti, nadýmání nebo pálení žáhy.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

„Smažený sýr s hranolky a kolu.“ Zní to jako běžná objednávka, jenže právě podobné kombinace dávají střevům pořádně zabrat. Slazené nápoje, smažená jídla, alkohol i vysoce průmyslově zpracované potraviny mohou narušovat střevní mikroflóru, která ovlivňuje trávení, imunitu, energii i naši psychickou pohodu.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Střeva mají na naše každodenní fungování mnohem větší vliv, než si často připouštíme. Nejde jen o trávení. Stav střevní mikroflóry se odráží také na imunitě, energii, náladě a celkové pohodě. Právě proto se o střevech někdy mluví jako o „druhém mozku. Jenže i když jejich rovnováha ovlivňuje tolik oblastí života, v jídelníčku jim často dáváme pořádně zabrat.

Související

Některé potraviny a nápoje mohou trávení zatěžovat, podporovat zánětlivé procesy nebo narušovat prostředí, ve kterém žijí prospěšné střevní bakterie. Server Oshi Health upozornil na potraviny, které střevům příliš nesvědčí. Neznamená to, že si je člověk nesmí dát nikdy, ale při časté konzumaci mohou tělu škodit víc, než se na první pohled zdá.

Slazené limonády

Velkým problémem jsou slazené nápoje. Týká se to nejen klasických limonád s vysokým obsahem cukru, ale i nápojů s nízkokalorickými sladidly. Umělá sladidla se v potravinách používají poměrně krátce a jejich dlouhodobý vliv na organismus se stále zkoumá. Některé studie ale naznačují, že při nadměrné konzumaci mohou ovlivňovat složení střevní mikroflóry a přispívat k zánětlivým procesům.

Reklama
Soft,Drinks,And,Fruit,Juice,Mixed,With,Soda,High,In
Slazené limonády narušují rovnováhu střevního mikrobiomu a způsobují záněty. Rychlé vstřebávání cukrů a nadbytek fruktózy přetěžují trávicí trakt, což vede k přemnožení škodlivých bakterií a narušení střevní stěny.
Foto: Shutterstock

Klasické sladké limonády na tom nejsou lépe. Často obsahují velké množství rafinovaného cukru, který může podporovat množení méně žádoucích bakterií ve střevech. Navíc tělu dodává spoustu energie bez výraznější výživové hodnoty.

Smažená jídla

Fritované pokrmy zatěžují trávení hned několika způsoby. Při smažení se tuky zahřívají na vysoké teploty a mohou se v nich tvořit látky, které organismu nesvědčí. Často se zmiňují například transmastné kyseliny, které bývají spojované se zvýšeným rizikem zánětů i horším stavem cév a srdce.

Smažený sýr
Smažená jídla zatěžují střeva kvůli vysokému obsahu přepálených tuků, které se obtížně tráví. Zpomalují průchod potravy, podporují množení škodlivých bakterií a mohou vyvolávat zánětlivé procesy.
Foto: Thinkstock

Smažené jídlo bývá navíc těžké, tučné a hůře stravitelné. Po jeho konzumaci se proto může objevit pocit těžkosti, pálení žáhy nebo celková únava. Pro střevní mikroflóru rozhodně nejde o ideální každodenní volbu.

Průmyslově zpracované potraviny

Mezi problematické potraviny patří také vysoce průmyslově zpracovaná jídla. Ta často obsahují směs dochucovadel, konzervantů, stabilizátorů, barviv a dalších složek, které mají prodloužit trvanlivost nebo vylepšit chuť a vzhled. Typicky jde například o některé uzeniny, sladké cereálie, polotovary, zmrzliny nebo balené snacky.

Cereálie
Průmyslově zpracované potraviny škodí střevům, protože postrádají přirozenou vlákninu. Místo toho jsou plné rafinovaných cukrů, soli a chemických aditiv, které narušují rovnováhu střevního mikrobiomu, podporují přemnožení škodlivých bakterií a vyvolávají záněty
Foto: Shutterstock

Takové potraviny bývají kaloricky vydatné, ale výživově chudé. Tělu dodají energii, jenže často bez dostatku vlákniny, kvalitních bílkovin, vitaminů a minerálů. Nadměrná konzumace průmyslově zpracovaných jídel se v různých studiích spojuje s vyšším rizikem řady zdravotních potíží, včetně metabolických, kardiovaskulárních nebo zánětlivých onemocnění.

Alkohol

Alkohol zatěžuje nejen játra, ale také trávicí systém. Pravidelné pití může narušovat rovnováhu střevních bakterií a přispívat k potížím, jako je nadýmání, zácpa nebo podráždění zažívacího traktu. U citlivějších lidí se může negativní reakce objevit i po menším množství.

Nadměrná konzumace alkoholu může vést ke ztučnění jater, zánětu i nevratné cirhóze, často bez varovných příznaků.
Nadměrná konzumace alkoholu může navíc vést ke ztučnění jater, zánětu i nevratné cirhóze, často bez varovných příznaků.
Foto: Shutterstock

Často se zmiňuje výjimka v podobě malého množství červeného vína, které obsahuje polyfenoly a může mít při střídmé konzumaci určité pozitivní účinky. To ale neznamená, že alkohol prospívá každému. U střevních potíží, zánětů nebo citlivého trávení je opatrnost na místě.

Kofein

Káva sama o sobě nemusí být nepřítelem střev. Obsahuje antioxidanty a některým lidem dokonce trávení příjemně rozhýbe. Jenže reakce na kofein je velmi individuální. U někoho může káva vyvolat průjem, pálení žáhy, podráždění žaludku nebo nespavost, která pak nepřímo ovlivňuje i celkovou regeneraci organismu.

Související

Problém nemusí být vždy jen v kávě samotné. Potíže může zhoršovat také mléko, smetana nebo sladidla, která si do ní člověk přidává. Pokud se po kávě pravidelně objevují zažívací problémy, stojí za to sledovat nejen množství kofeinu, ale i to, s čím ji pijete.

Co střevům naopak prospívá

Dobrá zpráva je, že střevní mikroflóru lze podpořit poměrně jednoduchými změnami. Základem je přirozená, co nejméně průmyslově upravená strava s dostatkem vlákniny. Tu najdeme například v celozrnném pečivu, luštěninách, zelenině, ovoci, semínkách a ořeších.

Střevům prospívá také pestrý jídelníček. Vhodné jsou listová zelenina, například špenát nebo kapusta, kvalitní bílkoviny, ryby, zdravé tuky včetně avokáda či rybího tuku a obecně potraviny, které neobsahují zbytečně mnoho přidaného cukru, soli a chemických přísad.

Související

Nejde o to jídelníček dokonale hlídat nebo si zakazovat každou méně zdravou potravinu. Důležité je, co se v něm objevuje pravidelně. Střeva ocení hlavně jednoduchost, pestrost a potraviny, které tělu něco dávají, ne jen krátký chuťový zážitek.

VIDEO: Mikrobiom je další orgán a střeva druhý mozek, transplantace stolice funguje, říká Honzák

Honzák: Mikrobiom je další orgán a střeva druhý mozek, transplantace stolice funguje | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Oshi Health, BBC, Česká internistická společnost, Blesk.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama