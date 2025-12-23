V období mandarinek může každá domácnost sníst za sezonu hned několik kilogramů těchto šťavnatých citrusů. Při konzumaci však jen málokdo přemýšlí o tom, co udělat se slupkami, a tak je většina lidí zcela automaticky vyhodí.
Slupky z mandarinek vyhazuje je skoro každý. Přitom díky nim můžete ušetřit víc, než si myslíte
Většina lidí slupky z mandarinek bez přemýšlení vyhodí jako odpad. Jenže tím dělají zbytečnou chybu. Tyhle nenápadné zbytky totiž skrývají překvapivý potenciál, který vám může usnadnit život, provonět domov a dokonce ušetřit peníze.
Mandarinkové slupky přitom nejsou jen odpadem – obsahují esenciální oleje, vitamíny a příjemný odér, což lze využít mnoha způsoby. S trochou fantazie je proměníte v užitečného pomocníka pro vaše zdraví, krásu i domácnost – a navíc si užijete jejich krásnou vůni. Slupky používejte jen z mandarinek, které nejsou silně chemicky ošetřené – pokud mají chemický povrch, důkladně je umyjte. Jak mandarinkové slupky chytře využít, se dozvíte v naší infografice.
Přírodní inhalace a relaxace
Mandarinková slupka voní svěže a povzbuzuje smysly. Stačí ji zabalit do kousku látky nebo plátýnka a jemně vdechovat její aroma. Podle tradičních rad může takové inhalování pomoci zmírnit stres, napětí a dokonce i bolest hlavy – vůně má totiž sedativní účinky.
Mandarinkový oplach vlasů
Vysušené nebo čerstvé slupky můžete využít i pro péči o vlasy. Takový oplach dodá vlasům lesk, oživí je a sníží jejich maštění. Nasbírejte slupky z pěti mandarinek a povařte je 30 minut ve vodě. Pak nechte asi hodinu louhovat, výslednou tekutinu použijte jako přírodní oplach vlasů po umytí.
Vůně a osvěžení domácnosti
Mandarinkové slupky obsahují velké množství éterických olejů. Jejich vůně může provonět celý byt:
Přirozený odpařovač: Povařte slupky s vodou a přidejte koření jako skořici nebo hřebíček – vznikne jemný přírodní osvěžovač vzduchu.
Do odpadkového koše: Vysušené slupky v koši překryjí nepříjemné pachy, stačí je umístit na dno koše
Domácí peeling
Smíchejte nastrouhanou mandarinkovou kůru s cukrem a olejem – vznikne voňavý, přírodní peeling pro pokožku. Takže stačí jen lehce vmasírovat do pokožky obličeje, krku a dekoltu. Pleť pak bude vypadat mladší a jasnější.