Slupky z mandarinek vyhazuje je skoro každý. Přitom díky nim můžete ušetřit víc, než si myslíte

Slupky od mandarinek skrývají překvapivý potenciál, který vám může usnadnit život, provonět domov a dokonce ušetřit peníze.
Slupky od mandarinek skrývají překvapivý potenciál, který vám může usnadnit život, provonět domov a dokonce ušetřit peníze.
Petra Holakovská

Většina lidí slupky z mandarinek bez přemýšlení vyhodí jako odpad. Jenže tím dělají zbytečnou chybu. Tyhle nenápadné zbytky totiž skrývají překvapivý potenciál, který vám může usnadnit život, provonět domov a dokonce ušetřit peníze.

V období mandarinek může každá domácnost sníst za sezonu hned několik kilogramů těchto šťavnatých citrusů. Při konzumaci však jen málokdo přemýšlí o tom, co udělat se slupkami, a tak je většina lidí zcela automaticky vyhodí.

Mandarinkové slupky přitom nejsou jen odpadem – obsahují esenciální oleje, vitamíny a příjemný odér, což lze využít mnoha způsoby. S trochou fantazie je proměníte v užitečného pomocníka pro vaše zdraví, krásu i domácnost – a navíc si užijete jejich krásnou vůni. Slupky používejte jen z mandarinek, které nejsou silně chemicky ošetřené – pokud mají chemický povrch, důkladně je umyjte. Jak mandarinkové slupky chytře využít, se dozvíte v naší infografice.

Přírodní inhalace a relaxace

Mandarinková slupka voní svěže a povzbuzuje smysly. Stačí ji zabalit do kousku látky nebo plátýnka a jemně vdechovat její aroma. Podle tradičních rad může takové inhalování pomoci zmírnit stres, napětí a dokonce i bolest hlavy – vůně má totiž sedativní účinky.

Mandarinky
Mandarinky pro přírodní inhalaciFoto: Shutterstock
Zdroj: ireceptar.cz

