Diváci nekonečného seriálu Ulice ho znají především jako Luboše Marečka, manžela Věrky v podání Mileny Steinmasslové. Rostislav Novák starší, který 25. listopadu slaví 78. narozeniny, má ale za sebou mnohem víc než jen úspěšnou televizní kariéru. Absolvent pražské konzervatoře a DAMU strávil více než dvě desetiletí ve Studiu Ypsilon a později našel své místo také v novocirkusovém souboru Cirk La Putyka, který vede jeho syn Rostislav.
Rostislav Novák prožil delirium tremens i myšlenky na sebevraždu. Výčitky svědomí ho téměř zničily
Smrt prvorozeného syna, ztráta obou rodičů i nenaplněné profesní ambice. Herec Rostislav Novák starší dlouhá léta hledal útěchu v alkoholu, až se dostal do stavu, kdy mu vlastní děti daly najevo, že takhle už to dál nejde. Ani čtrnáct let abstinence přitom neznamenalo definitivní vítězství. Přišel další pád, delirium tremens a zdrcující výčitky svědomí.
Za jeho životním nadhledem se ovšem skrývají zkušenosti, o nichž by mnozí nedokázali otevřeně mluvit ani s odstupem desítek let. Novák se ke své závislosti na alkoholu veřejně přiznává a netají se ani tím, jak hluboko kvůli ní dokázal klesnout.
Hospody ho fascinovaly už v dětství
Jeho vztah k alkoholu se začal formovat dávno předtím, než poprvé pocítil jeho ničivou sílu. Už jako malého chlapce ho přitahovala atmosféra hospod, které pro něj představovaly jakýsi ostrůvek společenského života uprostřed šedi padesátých let. Fascinovali ho muži sedící u piva, cigarety, podtácky i ruch kolem výčepu. Z matčiny strany navíc měla jeho rodina vlastní hospodu.
„Už jsem střihal metr, kdy bude první pivo,“ zavzpomínal. První zkušenosti s alkoholem měl už na základní škole, během studia na gymnáziu a později na DAMU se pak pití stalo přirozenou součástí jeho společenského života.
Šedesátá léta byla pro mladého herce obdobím tvůrčího nadšení, kulturního rozkvětu a pocitu svobody. K divadelním debatám, studentským setkáním a večírkům však neodmyslitelně patřily také skleničky. Když následovalo období normalizace, začal se jeho vztah k alkoholu proměňovat. „Emigroval jsem do chlastu,“ popsal s odstupem let své tehdejší rozpoložení. Blízcí přátelé odcházeli do zahraničí, on zůstával a stále intenzivněji pociťoval samotu a bezvýchodnost života v komunistickém režimu. „Pak už se ten alkohol stal nutností a už to nebyla hra,“ přiznal.
Přišel o syna i oba rodiče
K frustraci z politické situace a nedostatku hereckých příležitostí se přidaly také mimořádně bolestivé osobní ztráty. S manželkou Annou přišli o prvorozeného syna, který se narodil předčasně. Během jediného týdne pak herec ztratil také oba rodiče.
Alkohol se postupně stal prostředkem, s jehož pomocí se snažil před nepříjemnou realitou uniknout. Sám přitom nedokázal určit okamžik, kdy se z příležitostného pití stala závislost. „U alkoholika najednou nesvítí signál: Pozor, už se blížíš přes čáru. Ta hranice neexistuje, ona se přejde plynule,“ vysvětlil Novák.
Přestože si uvědomoval, že se s ním něco děje, dlouho si nedokázal přiznat skutečný rozsah problému. Postupně se dostavovaly výpadky paměti, agresivita i děsivé abstinenční příznaky. Dostával se do situací, kdy nedokázal fungovat s alkoholem, ale ani bez něj.
Vlastní děti mu sbalily kufřík
Na jeho pití pochopitelně nejvíce dopláceli ti nejbližší. Domlouvali mu přátelé i příbuzní, on opakovaně sliboval, že s alkoholem skončí. Skutečný zlom ale nastal až ve chvíli, kdy zasáhli jeho tehdy ještě malí synové. Podle jeho dřívějšího vyprávění mu připravili kufřík a chtěli, aby odešel na léčení.
Novák dodnes vzpomíná na situace, v nichž se role rodiče a dítěte prakticky obrátily. Zatímco jeho synové potřebovali bezpečí a oporu, byl to právě on, kdo se v zoufalství dožadoval jejich pozornosti. V noci bloudil po bytě s peřinou či dekou, nedokázal najít klidné místo ke spánku a budil syna, aby mu řekl, jak moc trpí. Ten přitom potřeboval spát, protože ho ráno čekala škola.
Právě ve čtyřiceti letech se herec poprvé rozhodl podstoupit protialkoholní léčbu. V zařízení spojeném se známým psychiatrem a specialistou na léčbu závislostí strávil tři měsíce. Součástí léčby byla i týdenní manželská terapie, kterou absolvoval společně se svou ženou. Nejdůležitější radu mu podle jeho vzpomínek dala terapeutka, která za jeho závislostí viděla také narušený vztah k sobě samému. „Vy se musíte naučit mít zase zpátky rád,“ poradila mu tehdy.
Čtrnáct let nepil. Pak jako by se všechno vymazalo
Po absolvování léčby následovalo dlouhých čtrnáct let střízlivosti. Mohlo se zdát, že má herec nejtěžší životní období definitivně za sebou. Jenže závislost se znovu přihlásila o slovo. S odstupem času si Novák uvědomuje, že návrat k alkoholu se v jeho případě připravoval už dva až tři roky předtím, než se skutečně napil. V hlavě se mu postupně vracely staré myšlenkové vzorce, nespokojenost a negativní pocity. Pak přišla sklenička. „Najednou těch čtrnáct let neexistovalo v tom mozku. Úplně se to vymazalo a vrátilo se to zpátky tam, kde jsem skončil,“ popsal herec svou recidivu.
Místo postupného návratu k pití měl pocit, že se okamžitě ocitl ve stejném stavu, z něhož se před lety tak obtížně dostával. To, co následovalo, označuje za dobrovolné šílenství. „Byl jsem ve stavu, kdy už nešlo být ani tam, ani jít ven. Zoufalý, zoufalý stav. A to, že jsem měl jedno dno, tak jsem holt musel sestoupit ještě o pár schodů níž.“
Jeho stav dospěl až k deliriu tremens. Jde o mimořádně závažnou komplikaci odvykacího stavu u lidí fyzicky závislých na alkoholu. Může se projevovat dezorientací, halucinacemi, silným neklidem a dalšími tělesnými i psychickými příznaky. Je život ohrožující a vyžaduje neodkladnou lékařskou péči.
Manželství těžkou zkoušku ustálo
Přestože závislost zasáhla celou rodinu, jeho manželství s loutkoherečkou Annou Kopeckou těžká období ustálo. Herec nezastírá, že pro jeho ženu musely být roky poznamenané alkoholem nesmírně náročné. Po recidivě už ale společně minulost příliš nerozebírali. Novák cítil, že si některé věci musí vyřešit především sám v sobě. „Já jsem potřeboval tak jako dospět. A to musí člověk sám,“ vysvětlil.
Rodinu dnes spojuje nejen osobní život, ale také práce. Starší syn Rostislav vybudoval respektovaný soubor Cirk La Putyka, na jehož činnosti se podílí i jeho bratr Vít. Na jevišti se objevuje rovněž jejich otec, který tak dostal příležitost prožívat další etapu své umělecké kariéry po boku vlastních dětí.
Dnes Novák nachází štěstí ve věcech, které dříve možná ani nedokázal docenit. V čase stráveném s rodinou, v okamžicích s vnučkou nebo v takové samozřejmosti, jakou je klidný noční spánek. „Já bych si neužil tak vnučku jako teď,“ přiznal s vědomím, o kolik krásných okamžiků by ho pokračující závislost mohla připravit.
Střízlivost mu podle jeho slov přinesla především úplně jiný pohled na svět. Naučila ho vděčnosti, pokoře i schopnosti přijímat věci, které nedokáže změnit. Zatímco dříve chtěl měnit svět i lidi kolem sebe, dnes se stále učí nacházet klid především sám v sobě.
A co by poradil lidem, kteří tuší, že jejich vztah k alkoholu přestává být zdravý, ale stále si nedokážou říct o pomoc? Podle něj je zásadní přiznat si, že nad závislostí ztratili kontrolu, a neztrácet naději, že se do jejich života může vrátit skutečná radost. „Neabstinovat nebo nebýt střízlivý z musu, ale z radosti. Protože ta se vrací.“