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Proč jižní národy nepoužívají led v nápojích? Vyzkoušejte jejich trik a už ho nebudete chtít měnit

Led
LedFoto: Shutterstock – Sanpham
Led
LedFoto: Shutterstock – Sanpham
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Spotřeba chladivých nápojů se v současných horkých dnech stává téměř nutností. Většina z nás automaticky sahá po kostkách ledu, ty mají ale jednu zásadní nevýhodu: jakmile roztají, nápoj naředí a připraví ho o chuť i intenzitu. Ve slunném Středomoří proto přišli na chytřejší způsob, jak nápoje ochladit. Místo ledu používají mražené hrozny, které nápoj udrží studený, aniž by to změnilo jeho chuť.

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Hlavním benefitem tohoto šikovného triku je udržení stoprocentní chuti nápoje. Mražené kuličky vína totiž fungují jako přírodní chladicí tělesa, která se nerozpouštějí přímo do nápoje. Vaše domácí limonáda, sirup, minerálka nebo dokonce i bílé víno tak zůstanou studené dvakrát déle a bez nechtěného vodnatého nádechu.

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Kromě praktičnosti zde hraje roli i estetika. Ve skleněném džbánu vypadají barevné kuličky hroznů mnohem efektněji než obyčejné kostky ledu a věřte, že pokud takový nápoj nabídnete hostům nebo dětem, sklidíte obrovský úspěch. Experimentovat můžete se zelenými, červenými i tmavými odrůdami hroznů, ideálně však bez pecek. Doplníte-li drink plátky citronu a lístky máty, získáte nejen dokonale osvěžující, ale i na pohled atraktivní letní nápoj.

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Malá věda ve sklenici

Mražené hrozny ovšem neslouží jen k chlazení nápojů. Samy o sobě představují osvěžující letní pochoutku, kterou si oblíbili lidé po celém světě. Po vytažení z mrazáku připomínají malé ovocné sorbety: uvnitř zůstávají sladké a šťavnaté, zatímco jejich povrch příjemně chladí. 

Není proto divu, že si získaly oblibu nejen jako náhrada ledu, ale i jako zdravější alternativa k zmrzlině či jiným sladkostem během horkých dnů. Zajímavé také je, že mražené hrozny mají své místo i v různých vědeckých pokusech. Díky své slupce, která je často pokryta popraškem divokých kvasinek, poskytují ideální místo pro vznik ledových krystalů, což v podchlazené vodě vytváří efektní podívanou v podobě ledových krystalů.

Jak na hroznové ledíky

Výběr a očista: Vyberte bezsemenné hrozny, důkladně je omyjte a především je dobře osušte tento krok nepodceňte.

Mražení: Rozložte kuličky na tác nebo talíř a vložte je na několik hodin do mrazáku.

Skladování: Jakmile jsou hrozny zmrazené, přesuňte je do uzavíratelného sáčku a mějte je kdykoli po ruce.

Servírování: Do každého drinku přidejte hrst zmrazených kuliček.

Led
Mražené kuličky hroznového osvěží nejen letní nápoj, ale mohou fungovat i jako zdravá dobrota.
Foto: Shutterstock – Sokor Space

Osvěžení s pochutnáním

Na rozdíl od ledu, který po splnění své funkce jednoduše zmizí, mražené hrozny nabízejí ještě něco navíc. Po dopití sklenice je nemusíte vyhazovat – naopak, lehce namrzlé ovoce chutná v horkých dnech jako přírodní bonus a představuje příjemnou sladkou tečku za letním drinkem.

VIDEO: Lámání obřího ledovce. Ohromující podívanou zachytili vědci v Grónsku

Jak se láme obří ledovec. Ohromující podívanou zachytili vědci na východě Grónska | Video: Reuters

Zdroje: facebook.comreddit.com

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