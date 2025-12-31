Byla jsem zrovna v procesu balení vánočních ozdob zpátky do krabice, když mi zazvonil zvonek u dveří. Otevřela jsem a na prahu stála žena tak kolem padesátky, v kabátě, který vypadal, jako by ho celý rok nosila na znamení smutku. Tvářila se jako by jí právě oznámili, že její oblíbený seriál končí tragédií.
Přišla zlomená po roce plném ztrát. Odešla s pocitem, že svůj život může znovu řídit sama
Zazvonění u dveří přeruší obyčejný povánoční úklid – a do bytu vstoupí žena, která má za sebou rok plný ztrát, stresu a tichých porážek. Chce jediné: vědět, jestli ji čeká další katastrofa, nebo konečně úleva.
„Dobrý den,“ řekla tiše. „Měla jsem strašný rok. Všechno se mi bortilo. Práce, vztah, finance, dokonce i ten můj kaktus uschnul. Chci vědět, co mě čeká příští rok a hlavně, co mám hergot dělat, aby to přestala být taková katastrofa.“ Usadila jsem ji ke stolu, kde už ležel můj oblíbený balíček Egorova Tarotu, trochu ošuntělý od častého používání a od kávy, kterou na něj občas vyliju. Zamíchala jsem karty a rozložila je do své oblíbené sestavy stromu života.
První karta, přítomnost byla Blázen. „Podívejte,“ řekla jsem a ukázala na veselého chlápka s batůžkem, jak kráčí k okraji útesu. „To jste teď Vy. Celý rok jste stála na kraji propasti, ale místo abyste skočila s grácií, tak jste se tam motala, bála se udělat krok a nakonec vás někdo zezadu postrčil. Blázen ale není tragédie. Je to nový začátek. Jen musí přestat koukat dolů a začít věřit, že když skočí, tak buď poletí, nebo si aspoň užije ten pád.“ Žena se zamračila. „Takže mám skočit z mostu?“ „Ne, prosím vás, to ne. Metaforicky. Přestaňte se držet toho, co evidentně nefunguje. Ten kaktus už je mrtvý. Pohřběte ho a kupte si nový.“
Druhá karta byla překážka, a to Dvojka mečů. Žena s páskou přes oči, dvěma meči v rukou, sedí na lavičce u moře. „Tady to máme. Celý rok jste měla pásku na očích a předstírala, že když nic nevidíte, tak ty problémy neexistují. Držela jste ty meče tak pevně, až jste si málem uřízla prsty. Strach z rozhodnutí vás paralyzoval. Nechtěla jste vidět pravdu, ať už o práci, o vztahu, nebo o tom kaktusu.“ „Já vím,“ přiznala tiše. „Ale co když pravda bolí?“ „Bolí vždycky. Ale páska na očích vás neochrání, jen vám brání vidět, kam jít dál.“
Třetí karta, karta rady, byla Mírnost. Anděl, co míchá vodu mezi dvěma poháry, klidný, vyrovnaný, s jednou nohou ve vodě a druhou na zemi. „Tady je váš domácí úkol na příští rok. Přestaňte jet na plný plyn nebo na brzdu. Najděte střed. Když vás někdo naštve, není nutné hned vybuchnout nebo se na měsíc zavřít do skříně. Když se něco pokazí, není nutné to hned dramatizovat na konec světa. Malé dávky a malé kroky. Víno tak akorát, čokoláda tak akorát, pláč tak akorát. A hlavně, naučte se odpouštět. Sobě i druhým. Anděl tu nemíchá jen vodu, on míchá život, aby chutnal lépe.“
Usmála se poprvé. Malinko, ale usmála.
Poslední karta – budoucnost, byl Velekněz. Starý mudrc na trůně, s klíči u nohou, žehnající dvěma postavám. „A tady máte výsledek. Pokud poslechnete ty předchozí karty, příští rok vás čeká moudrost, klid a konečně nějaké ty odpovědi. Velekněz je učitel. Možná potkáte někoho, kdo vám pomůže najít cestu – terapeut, dobrý přítel, nebo třeba jen kniha, co vám padne do ruky ve správný čas. Ale hlavně, vy sama se stanete tou moudrou ženou. Přestanete se bát vlastního hlasu. Klíče odemykají dveře, které jste celý rok měla zavřené strachy.“ Přidala jsem ještě jednu kartu navíc, jen tak pro doplnění, a tou byla Desítka pohárů. Celá rodina tančí pod duhou. „Tohle je bonus. Když to všechno zvládnete, čeká vás pocit, jako byste vyhrála v loterii štěstí. Nebo aspoň nový kaktus, co přežije.“
Zasmála se nahlas. Poprvé za celou návštěvu. „Takže žádná katastrofa?“ zeptala se. „Katastrofa končí tam, kde začíná odvaha být blázen, sundat si pásku z očí a míchat život s trochou mírnosti. Příští rok bude lepší. Ne proto, že se změní svět, ale proto, že se změníte vy.“
Odešla s úsměvem. A já si řekla, že tohle je přesně ten důvod, proč mám tenhle podivný byznys s kartami pořád otevřený – právě kvůli těmto chvilkám, kdy někdo vstoupí jako ztroskotanec a odchází jako kapitán vlastní lodi.
Zavřela jsem za ní dveře, otočila cedulku na „Zavřeno“ a podívala se na kartu Blázna, co mi zůstala na stole. Ten chlápek s batůžkem se na mě šibalsky usmíval, jako by říkal: „Vidíš? Další, kterou jsme společně postrčili. “ Zhasla jsem svíčky, schovala karty do sametového šátku a naposledy se zasmála. „Dobře, ty starý šejdíři,“ zašeptala jsem Bláznovi. „Příští rok to zkusíme zase. Tentokrát doufám, že alespoň jednomu klientovi řekneme, že vyhrál v loterii. To by byla změna!“
Pak jsem si nalila sklenku vína, tak akorát, samozřejmě, Mírnost by mě jinak zase pokárala. Připila si na všechny blázny, co se rozhodnou skočit a nebát se.
Šťastný nový rok. A nezapomeňte: někdy stačí sundat pásku z očí, aby člověk viděl, že ta propast pod ním je ve skutečnosti jen schod dolů k lepšímu příběhu.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.